DMM GAMESによる3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』において新宝石姫エメラルドキャッツアイ(影星)登場！新宝石姫ピックアップ宝石譚開催！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、2026年2月1日(日)より3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』にて、新宝石姫エメラルドキャッツアイ(影星)が登場いたしました。合わせて新宝石姫ピックアップの宝石譚イベント開催中です。

▼新宝石姫エメラルドキャッツアイ(影星)登場！

2026年2月1日(日)より、宝石姫エメラルドキャッツアイ(影星)が新たに登場！

開幕に超強力な10種のデバフを「デバフ無効貫通」で付与してアドバンテージを握り、

敵サポートを妨害して敵を封殺する、速攻PT向けの高速デバッファー！

エメラルドキャッツアイ(影星)の登場を記念して、期間限定のゼファーフェスも開催中です。

▼【ゼファーフェス】エメラルドキャッツアイ(影星)登場！！

極大星霊くじ&御神託発生チャンスの豪華ガチャ！

さらに初回STEPは600ジェムで引けるうえに御神託が確定で発生！

ゼファーフェス限定宝石姫のエメラルドキャッツアイ(影星)をGET＆ランクアップの大チャンスです！

▼「宝石譚 静かなる書庫の妖精」を開催

2026年2月1日(日)00:00 ～ 2026年2月15日(日)23:59までの間、

『宝石譚 静かなる書庫の妖精』イベントを開催いたします。

本イベントではエメラルドキャッツアイ、アメトリン、ウレキサイトなどの人気宝石姫が登場。

宝石姫たちの掛け合いをお楽しみください。

さらに、今回は宝石譚に参加するだけでフェス限定宝石姫「ミスティックメルリナイト」を全員にプレゼント！！

また、ミスティックメルリナイトをLRまでランクアップできる分を獲得可能なミッションが新登場！

ミッションをクリアするだけで計4体ものミスティックメルリナイトがGETできます♪

～あらすじ～

最近「叡智の塔に本の妖精がいる」という噂がたっている。

アメトリンたちは妖精の正体を突き止めるため、書庫で過ごすことに。

出迎えてくれたエメラルドキャッツアイすらも知らない

「本の妖精」の正体とは――。

▼バレンタインログインボーナス開催！ 毎日宝石姫から告白されちゃう！？

バレンタインに向けて2026年2月1日(日)より「バレンタインでつかまえて」ログインボーナスを開催！

ログインボーナスでの報酬に加え、

期間中毎日初回ログイン時に宝石姫から告白される限定エピソードを見ることができます！

エピソード内で選択肢を選んで合計10人の宝石姫に会いに行きましょう！

▼宝石姫Reincarnationとは？

登録者数80万人を超える宝石姫の完全新作。宝石姫達との新たなる物語がはじまります。

育成素材や経験値は、放置で入手できるのに、宝石姫が可愛くて見逃せない3D放置RPGです。

ライトユーザーでも楽しめるオートバトルを搭載し、やりこみ要素も満載ですので、皆様に楽しんで頂けるような作品となっております。

▼各アプリストアで配信中！

・App Store版

https://apps.apple.com/jp/app/id1616123814

・Google Play版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess

▼ゲーム起動はこちら！

https://games.dmm.com/detail/jeweprire

▼公式サイト

https://jewepri-re.com/

▼公式X

https://x.com/JewePri_RE

▼製品概要

タイトル：宝石姫Reincarnation

ジャンル：目が離せなくなる放置ゲーム

プラットフォーム：PC (ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版) / App Store / Google Play

権利表記：(C)2022 EXNOA LLC

販売価格：基本無料 (一部アプリ内課金有り)

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。