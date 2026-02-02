NOK、川崎フロンターレ クラブパートナー契約継続

NOK株式会社（本社：東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄、以下「NOK」）は、株式会社川崎フロンターレ（本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役社長 吉田明宏、以下「川崎フロンターレ」)とクラブパートナー契約の継続を決定いたしました。

2026年は、川崎フロンターレがクラブ創設30周年を迎える節目の年であり、あわせてJリーグ「2026特別シーズン」が開催される、特別なシーズンとなります。NOKはパートナーシップ2年目として、ホームスタジアム「Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu」のメインスタンドへの看板掲出を引き続き実施いたします。

2025シーズン メインスタンドに掲出されたNOKロゴ看板



また、これまでの取り組みとして、2024年6月より展開しているクラブオフィシャルグッズのNOKヘアゴム「KKOOR（くくーる）」は、川崎フロンターレ オフィシャルショップにて引き続き販売されます。

川崎フロンターレはホームタウン活動やスクール事業など、地域に根ざした幅広い取り組みを行っており、サッカーを通じて地域の活性化に大きく貢献しています。NOKはこうした地域に寄り添う姿勢に共感し、クラブ創設30周年という節目の年をパートナー企業として応援してまいります。

■川崎フロンターレについて

・所属：J1リーグ

・ホームタウン：神奈川県川崎市

・URL：https://www.frontale.co.jp/about/club_profile_jp.html

©KAWASAKI FRONTALE

■2026特別シーズンNOK契約概要

・契約カテゴリー：クラブパートナー

・ロゴ掲出場所：Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu メインスタンド看板

（神奈川県川崎市中原区等々力1-1）

■KKOOR×川崎フロンターレ

・クラブオフィシャルグッズ「KKOOR（くくーる）」を手に紹介する川崎フロンターレ選手

左から脇坂 泰斗選手、山本 悠樹 選手、伊藤 達哉選手 ©KAWASAKI FRONTALE

・商品構成：キャラクターに合わせて3種類を発売

ふろん太／水色・白の2本セット

カブレラ／水色・クリア（半透明）の2本セット

ワルンタ／紫・黒の2本セット

・発売場所：川崎フロンターレオフィシャルショップ「AZZURRO NERO」

（神奈川県川崎市中原区新丸子町1008-2／武蔵小杉駅）

川崎フロンターレオフィシャルWEBショップ 「AZZURRO NERO」

https://azzurronero.jp/

・発売価格：550円(税込)

KKOOR×川崎フロンターレ パッケージイメージ

■ヘアゴム「KKOOR(くくーる)」について

「KKOOR」は、NOK初のBtoC商品として2024年2月より発売し、発売以来、スポーツチームとのコラボレーションを展開しております。

NOKが開発した新素材のシリコーンゴムを使用し、星形の特殊な断面を持つこのヘアゴムは、髪をしっかりと固定しつつ、簡単に外すことができます。日常使いやまとめ髪スタイルのベースはもちろん、汗・水に強く、耐久性に優れているため、スポーツ・サウナ・海などでのアクティビティにも最適です。

■NOK株式会社について

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。 15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、OA機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。