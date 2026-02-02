中国ドラマ「氷に恋したサンシャイン」が2月2日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート！シャオ・ジャン主演！若手デザイナーと女性監督が織りなす格差越えラブストーリー
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年2月2日（月）より中国ドラマ「氷に恋したサンシャイン」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340529/images/bodyimage1】
(C) 2023 New Classics Media, All rights reserved.
中国ドラマ「氷に恋したサンシャイン」のあらすじ
広告会社【七月メディア】のデザイナー・盛陽。26歳の彼は昼夜問わず仕事に追われていたが、ある日、母親から無理やり見合いをセッティングされてしまう。仕方なく待ち合わせのレストランに行った盛陽だったが、相手が現れない代わりにそこで思いがけない人物に遭遇する。それは少年時代から想い続け、広告業界に入るきっかけにもなった“CM監督のお姉さん” 簡氷だった。36歳になった簡氷は業界で名の知れた監督になっていたものの、私生活では【簡易広告】の共同経営者でもある浮気性の夫・薛易明との関係に悩んでいた。そしてその夜、離婚を決意してやけ酒を飲みに来たレストランに盛陽が居合わせたのだ。泥酔した簡氷を盛陽が介抱したことで、再び縁が繋がった２人。盛陽はもう少年ではなく、簡氷も思い出の中の穏やかなお姉さんではなかったが、同じ業界の先輩後輩として接するうちに２人の心の距離は縮まっていく。
簡氷の適切なアドバイスとサポートのもと、盛陽は自分の夢を実現すべく友人たちと起業するに至る。簡氷も盛陽の温かさに触れるうちに、一人の人間としての自信を取り戻していった。だが彼女は、自分に向けられる盛陽のまっすぐな想いにどう応えるかを悩むようになる。年齢差、社会的な立場の違い、結婚の失敗、そして周囲からの揶揄や反対の声……。彼を遠ざける理由は探せばいくつもある。盛陽の辛抱強い優しさに簡氷の頑なな心は徐々にほどけてゆくが…。
キャスト
シャオ・ジャン(肖戦)
バイ・バイハー(白百何)
ティエン・ユー(田雨)
ジュー・ジュー（朱珠）
ユエン・ウェンカン（袁文康）
リウ・シュン（劉迅）
シアン・ハンジー(向涵之)
ウー・シンジエン（呉幸鍵）
ブー・グァンジン（卜冠今）
スタッフ
製作総指揮：シュエ・ジージュン（薛継軍）
制作：ゴン・ユー（龔宇）
監督：ソン・シャオフェイ(宋暁飛)
脚本：リー・シアオ（李瀟）
ジアン・ウージー（姜無及）
編集：ジャン・ジア（張佳）
録音：ジャオ・ナン（趙楠）
【配信開始日】
2026年2月2日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/sunshine?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/sunshine?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340529/images/bodyimage1】
(C) 2023 New Classics Media, All rights reserved.
中国ドラマ「氷に恋したサンシャイン」のあらすじ
広告会社【七月メディア】のデザイナー・盛陽。26歳の彼は昼夜問わず仕事に追われていたが、ある日、母親から無理やり見合いをセッティングされてしまう。仕方なく待ち合わせのレストランに行った盛陽だったが、相手が現れない代わりにそこで思いがけない人物に遭遇する。それは少年時代から想い続け、広告業界に入るきっかけにもなった“CM監督のお姉さん” 簡氷だった。36歳になった簡氷は業界で名の知れた監督になっていたものの、私生活では【簡易広告】の共同経営者でもある浮気性の夫・薛易明との関係に悩んでいた。そしてその夜、離婚を決意してやけ酒を飲みに来たレストランに盛陽が居合わせたのだ。泥酔した簡氷を盛陽が介抱したことで、再び縁が繋がった２人。盛陽はもう少年ではなく、簡氷も思い出の中の穏やかなお姉さんではなかったが、同じ業界の先輩後輩として接するうちに２人の心の距離は縮まっていく。
簡氷の適切なアドバイスとサポートのもと、盛陽は自分の夢を実現すべく友人たちと起業するに至る。簡氷も盛陽の温かさに触れるうちに、一人の人間としての自信を取り戻していった。だが彼女は、自分に向けられる盛陽のまっすぐな想いにどう応えるかを悩むようになる。年齢差、社会的な立場の違い、結婚の失敗、そして周囲からの揶揄や反対の声……。彼を遠ざける理由は探せばいくつもある。盛陽の辛抱強い優しさに簡氷の頑なな心は徐々にほどけてゆくが…。
キャスト
シャオ・ジャン(肖戦)
バイ・バイハー(白百何)
ティエン・ユー(田雨)
ジュー・ジュー（朱珠）
ユエン・ウェンカン（袁文康）
リウ・シュン（劉迅）
シアン・ハンジー(向涵之)
ウー・シンジエン（呉幸鍵）
ブー・グァンジン（卜冠今）
スタッフ
製作総指揮：シュエ・ジージュン（薛継軍）
制作：ゴン・ユー（龔宇）
監督：ソン・シャオフェイ(宋暁飛)
脚本：リー・シアオ（李瀟）
ジアン・ウージー（姜無及）
編集：ジャン・ジア（張佳）
録音：ジャオ・ナン（趙楠）
【配信開始日】
2026年2月2日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/sunshine?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/sunshine?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ