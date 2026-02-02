地域創生を“伝えられる人材”を育成する。オンラインで受講できる 場おこし認定講師講習会申込締切 2月23日（月）
一般社団法人日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：会長 小塩稲之）では、「まちづくり・まちおこし」を支援しています。全国各地域で「まちづくり・まちおこし」に関わっている方々を対象に、まちおこし専門家のための研修講師を養成しています。「場おこし認定講師」資格取得研修はオンラインで受講でき、日程は２０２6年2月28日（土）・３月8日（日）のどちらかを選択できます。
場おこし認定講師資格の取得には、全国観光特産士会（https://www.jtmm.jp/）の認定資格である「観光特産士マイスター」または日本観光士会（https://www.jtcc.jp/）の認定資格である「観光コーディネーター」の資格登録者で、かつ日本観光士会のミドル認定講師以上の資格があることが条件となります。「観光特産士マイスター」及び「観光コーディネーター」資格取得には、各協会の教材に基づき毎年6月、11月の年2回開催されている一斉試験に合格ののち、口述試験、論文審査により、資格認定を行います。また試験の他に、当協会の認定する研修と資格認定小試験、論文審査等により、観光コーディネーター資格認定を行っております。
【場おこし認定講師講習会】
観光コーディネーターもしくは、観光特産士マイスター資格取得者で、「場おこし認定講師」の新規登録を希望される方は以下の手続きで申請を行ってください。
（1）「場おこし認定講師講習会」にお申込み：申込締切 ・・・2026年2月23日（月）
（２）オンライン研修を視聴：
(1)2026年2月28日（土）17:00～18:30(2)2026年3月8日（日）15:00～16:30のどちらかを申込時に選択
※どちらも内容は同じです。 ※研修の中でオーディションについて説明します。
（３）オーディションビデオ（15分）とパワーポイント（5枚）を作成し、提出
提出締切：2025年3月15日（日） 2025年3月30日（月）：審査結果のご連絡
受講料（研修およびオーディション審査料）：13,200円（税込） 入金締切・・・2026年2月25日（水）
【場おこし認定講師申込詳細】 https://www.jtcc.jp/kanko_coordinator/baokoshi-nintei.html
【場おこし研究会とは】
全国各地域で「まちづくり・まちおこし」に関わっている方々を対象に1.どのようにまちづくり「場おこし」を進めるか 2.場おこし活動の体系 3.特徴的な地域資源も観光特産も何もないという地域でも資源を探せるノウハウ 4.観光特産品を創る手順と評価 5.特産物・特産品の製品評価の活用方法、などを学ぶための研究会です。
【場おこし認定講師とは】
場おこし認定講師になると、場おこし、まちづくりについて学び・考え・交流する場として、企業、行政機関、専門学校、大学等で「場おこし研究会」を開くことができます。
場おこし認定講師資格の取得には、全国観光特産士会（https://www.jtmm.jp/）の認定資格である「観光特産士マイスター」
または日本観光士会（https://www.jtcc.jp/）の認定資格である「観光コーディネーター」の資格登録者であることが条件となります。
【認定講師とは】
日本観光文化協会の資格取得のための研修を、自身で開催できる人材が認定講師です。認定講師資格の取得には各協会の上位資格１つ以上の他にMMCOの取得が必要です。初級クラス講習を開催できるミドル認定講師と、中位クラス講習を開催できるエグゼクティブ認定講師の２レベルがあります。講師認定講習会は毎年2・3月に実施しています。
認定講師について：https://www.jtcc.jp/event/koushi.html
（一社）日本観光文化協会
設立：2001年11月 / 会長：小塩稲之 / 所在地：東京都北区赤羽西1-22-15 大亜コーポ / 電話：03-5948-6581
HP: https://www.jtmm.jp/ 活動内容 / 日本で唯一、プロフェッショナルの「観光プランナー、観光士、観光コーディネーター」を養成し、資格を認定。また、「観光特産士(マイスター・2級・3級・4級)」の検定である全国観光特産士検定も実施。現在、当協会からの観光関連の資格認定者が全国に2000名在籍中。資格認定者は、国、地方公共団体、商工会、商工会議所などの公的事業や観光関連の民間企業を支援。今後も地域の資源活用のために、観光関連の企業情報、 地域情報などを独自に入手、調査、分析。全国の生産者、観光産業や食、伝統工芸品など、地域産業の発展のために寄与する様々な活動を企画運営実施。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340597/images/bodyimage1】
（一社）日本観光文化協会
設立：2001年11月 / 会長：小塩稲之 / 所在地：東京都北区赤羽西1-22-15 大亜コーポ / 電話：03-5948-6581
HP: https://www.jtmm.jp/ 活動内容 / 日本で唯一、プロフェッショナルの「観光プランナー、観光士、観光コーディネーター」を養成し、資格を認定。また、「観光特産士(マイスター・2級・3級・4級)」の検定である全国観光特産士検定も実施。現在、当協会からの観光関連の資格認定者が全国に2000名在籍中。資格認定者は、国、地方公共団体、商工会、商工会議所などの公的事業や観光関連の民間企業を支援。今後も地域の資源活用のために、観光関連の企業情報、 地域情報などを独自に入手、調査、分析。全国の生産者、観光産業や食、伝統工芸品など、地域産業の発展のために寄与する様々な活動を企画運営実施。
