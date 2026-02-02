【レジーナクリニックオム】ＪリーグクラブFC東京とクラブスポンサー契約を締結

医療法人誠崇会

全国に20院展開する医療脱毛クリニック「レジーナクリニックオム」（医療法人誠崇会）は、日本プロサッカーリーグに所属する東京フットボールクラブ株式会社（以下「FC東京」）とクラブスポンサーを締結したことをお知らせいたします。

【FC東京について】

FC東京は、東京都をホームタウンとするＪリーグクラブです。1999年のＪリーグ加盟以来、首都・東京を代表するクラブとして着実に成長を遂げてきました。

クラブスローガン「東京が熱狂」のもと、フットボールを通じて人々の心を動かし、東京という都市に新たな熱量と一体感を生み出すことを目指しています。

トップチームの競技に加え、育成・普及活動や地域との連携にも力を入れ、スポーツの持つ力を日常へと広げる取り組みを継続し、見る人を熱狂させるフットーボールと、スタジアムで生まれる非日常の体験を通じて、多くに人にとって価値のある存在であり続けています。

【本パートナーシップに込めた思いと背景】

当院は、医療脱毛を単なる「美のため」の施術ではなく、“誠実な身だしなみ”の一つとして捉えています。身だしなみを整えることは、見た目の変化にとどまらず、自信や行動の変化を生み出し、日常や人生を前向きに進めるためのきっかけになるものだと考えています。

スローガン「東京が熱狂」のもと、挑戦し続ける姿勢を貫き、フットボールやスタジアム体験を通じて人々の心を動かし、日常に前向きなエネルギーを届けているFC東京の在り方は、当院が大切にしてきた価値観と重なるものがあります。

人の気持ちを動かし、一歩前へ踏み出す力を与えるという点において、スポーツと身だしなみは共通した価値を持っていると考えています。

こうした想いのもと、FC東京の活動を支援するとともに、身だしなみを整えることへのポジティブな価値観を社会に広げ、美容医療が人々の人生や日常をより良くする存在であることを伝えていきたいと考え、オフィシャルパートナー契約の締結に至りました。

【レジーナクリニックオムについて】

レジーナクリニックオムは2021年5月の開院以降、全国に20院展開。ヒゲ脱毛を中心に、全身脱毛やVIO脱毛など男性向けの多様な脱毛プランを提供しています。濃いヒゲや太い毛に効果抜群の熱破壊式レーザー「ジェントルマックスプロ」をはじめ、蓄熱式レーザー機器も取り入れ、毛の濃さや部位ごとに最適な脱毛機で脱毛効果を最大化させます。レジーナクリニックオムでは、医師や看護師、カウンセラーが実務や研修を通じて、知識や技術の向上に励み、患者様にご満足いただけるクリニックを目指しています。