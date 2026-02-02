介護リフト活用の“定着”と“仕組みづくり”をテーマに、全国の先進事例が集結「第5回 SOEL COMMUNITY ミーティング」2月13日（金）開催（参加無料）

日本ケアリフトサービス株式会社【 2026.2.15 SOEL COMMUNITY Meeting vol.5 in Otemachi - Tokyo 】

日本ケアリフトサービス株式会社（本社：兵庫県／代表：高橋 恒治）は、介護リフトの定着と仕組みづくりをテーマにした「第5回 SOEL COMMUNITY ミーティング」を2026年2月13日（金）13:00～17:00に開催します。

会場（東京・大手町）とオンラインのハイブリッド形式で実施し、全国の先進施設による実践事例発表やパネルディスカッションを通じて、介護現場の生産性向上・職員負担軽減・利用者満足度向上につながる最新の取り組みを共有します。参加費は無料です。

■ 開催概要

名称：第5回 SOEL COMMUNITY ミーティング

日時： 2026年2月13日（金）13:00～17:00

形式：会場＋オンライン（Zoom）

参加費：無料

定員：会場100名／オンライン100名

【会場】

大手町ファーストスクエアカンファレンス「Room A」

東京都千代田区大手町1-5-1

（JR東京駅 丸の内北口 徒歩5分／東京メトロ大手町駅 直結）

【交流会（無料）】

同会場「Room D」17:30～19:00

定員：60名

■ プログラム

● 事例発表 Session 1

「組織におけるノーリフトケア(R)推進～取り組みから事業所でのリフト活用定着に至るまで～」

東京海上日動ベターライフサービス株式会社

介護付有料老人ホーム ヒュッテ目黒

支配人 永井 哲治 氏

● 事例発表 Session 2

「セーフティケアの「見える化」と「仕組み化」～専門的評価・技術支援・機器活用による持続可能なケア～」

社会福祉法人 神戸中央福祉会 特別養護老人ホーム

山手さくら苑

施設課長 新谷 和之 氏

● 事例発表 Session 3

「ノーリフティングケア定着に向けての組織づくり ～利用者と職員への成果について～」

長岡三古老人福祉会

介護老人保健施設てらどまり

副任理学療法士 兼 介護支援専門員 金子 純也 氏

● パネルディスカッション

「リフト導入の「コスト・時間・ヒト」への疑問に答える ～現場と経営の視点から導き出す、運用の最適解～ 」

[ ファシリテーター ]

社会福祉法人こうほうえん

介護老人福祉施設

うきま幸朋苑

医務係長 理学療法士

持吉 孝郎 氏

[ パネリスト ]

（1）ヒュッテ目黒 永井 哲治 氏

（2）山手さくら苑 新谷 和之 氏

（3）てらどまり 金子 純也 氏

※「ノーリフト」「ノーリフトケア」は、日本ノーリフト協会が登録している商標です。

■ イベント詳細・参加申し込み

イベントの詳細および参加申し込みについては、下記リンクボタン先の案内ページをご覧ください。

申込締切：2026年2月12日（木）

詳細・参加申し込みはこちら :https://jcls.jp/post-7715/?type=prt

この「SOEL COMMUNITY ミーティング」は、多くの施設において、ご入居者の自立支援や重度化予防、ノーリフティングケアの取組みにご参考になること間違いありません。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■主催

日本ケアリフトサービス株式会社

JCLS ／ Japan Care Lift Service Co., Ltd.

https://jcls.jp/

■本イベントに関するお問い合わせ先

SOEL COMMUNITY 事務局

株式会社ロコールジャパン 営業時間：平日 9:00 - 16:00

MAIL：soel-desk@jcls.jp TEL：06-6582-7821 FAX：06-6582-7822