ＳＭＢＣ日興証券様のオンライン取引の不正アクセス対策として、生体認証サービスを導入

富士通株式会社

当社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（注1）（以下、ＳＭＢＣ日興証券）様へ、個人のお客様向けに提供するオンライン取引などの各種Webサービスにおいて、昨今社会問題となっている不正アクセスによる口座乗っ取り対策として、当社のパスキー認証（FIDO2 規格準拠）（注2）を採用したオンライン生体認証サービスを導入しました。この認証サービスは、2026年1月30日よりＳＭＢＣ日興証券様にて運用を開始しました。

パスキー認証は、生体認証やPINコードを活用する認証で、従来のパスワード認証や2段階認証に比べて、パスワードを狙うフィッシング詐欺などに対し高い耐性と安全性があり、またパスワード入力の手間や失念の課題を解決できることから利便性も優れています。当社の事業モデル「Uvance」のセキュアな認証環境を実現するオファリング「Identity and Access Management」が提供するオンライン生体認証サービス（以下、本サービス）は、パスキー認証に対応し、またクラウド型のサービスであり開発に必要なSDK（Software Development Kit）を提供することで、短期間かつ柔軟な導入が可能です。ＳＭＢＣ日興証券様は約5カ月での導入を実現しました。





当社は、本サービスの導入により、ＳＭＢＣ日興証券様の個人のお客様がオンライン取引やWebサービスを安心かつ便利に利用できるよう支援し、証券取引などの活性化、およびＳＭＢＣ日興証券様の経営基盤の強化に貢献します。背景

証券業界ではフィッシング詐欺や不正アクセス、不正取引などのサイバー犯罪が多発しており、特に2025年はこれらの被害が急増し深刻な社会課題となっています。こうした状況を受け、2025年7月に金融庁および日本証券業協会は、インターネット取引におけるセキュリティ対策を強化するための指針案を公表（注3）し、フィッシングに耐性のある多要素認証の実施および必須化を求めています。現在、多くの証券会社では、IDやパスワードに加え、複数の認証手段を組み合わせた多要素認証を導入していますが、依然として犯罪組織による突破のリスクが残るため、パスキー認証などのより安全性の高い認証機能の導入が求められています。

ＳＭＢＣ日興証券様へ導入したオンライン生体認証サービスの概要

このたび導入した本サービスにより、ＳＭＢＣ日興証券様の個人のお客様は、オンライン取引のWebサイトや取引アプリへログインする際、主にお客様の生体認証でログインを実施します。

当社が本サービスで提供するパスキー認証はFIDO2規格に準拠しており、また、公開鍵暗号方式に基づいているため、お客様の生体情報がデバイス外に持ち出されることなく、安全な生体認証を実現できます。これにより、フィッシングやなりすましなどへの耐性を高めながら、利便性を確保しつつセキュリティ強化を図ることができます。また、本サービスは、クラウドサービスで提供できることが特長で、お客様環境への実装コストを低減し、迅速かつ柔軟な導入を実現します。

当社は、ＳＭＢＣ日興証券様の各種Webサービスにおいて、生体認証の導入を促進し、指針案に沿ったセキュリティ強化を実現するとともに、安全かつ利便性の高い取引環境を提供します。

図1：パスキー認証の仕組み図2：当社のパスキー認証に対応したオンライン生体認証サービス今後について

当社は、ＳＭＢＣ日興証券様における他のオンラインサービスへの本サービスの提供を進め、さらなるセキュリティ強化を支援するとともに、他の金融機関へのサービス提供および支援を通じて、金融業界全体の安心安全な取引環境の構築に貢献していきます。また、社会課題を起点とする事業モデル「Uvance」のもと、企業の多様なシーンにおける認証・アクセス管理の高度化を実現し、金融サービスを安心して利用できるデジタル社会の発展を前進させます。

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

注1 ＳＭＢＣ日興証券株式会社：本店所在地 東京都千代田区、取締役社長CEO（代表取締役） 吉岡 秀二

注2 FIDO2：Fast Identity Onlineの略。オンライン認証の国際標準規格で、利用端末で本人情報を管理する認証の仕組み。パスキー認証はFIDO2規格に準拠している。

注3 指針案を公表関連リンクオンライン生体認証サービス

関連リンク- オンライン生体認証サービス(https://global.fujitsu/ja-jp/offering/identity-and-access-management)当社のSDGsへの貢献について

2015年に国連で採択された持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）は、世界全体が2030年までに達成すべき共通の目標です。当社のパーパス（存在意義）である「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」は、SDGsへの貢献を約束するものです。