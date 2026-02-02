【LINE GAME】『LINE：ディズニー ツムツム』、2月は「キングダム ハーツ」シリーズよりボイス付き新ツム「クラウド KH2ver.」と「王様 KH2ver.」が期間限定で登場！

LINE株式会社

LINEヤフー株式会社が運営するカジュアルパズルゲーム『LINE：ディズニー ツムツム』（iPhone・Android対応／無料）において、2026年2月1日（日）に「キングダム ハーツ」シリーズより、ボイス付き新ツム「クラウド KH2ver.」と「王様 KH2ver.」が登場しました。

『LINE：ディズニー ツムツム』では、2026年2月1日（日）に「キングダム ハーツ」シリーズより、ボイス付き新ツム「クラウド KH2ver.」と「王様 KH2ver.」が期間限定で登場しました。また、ゲーム内では、本日より新イベント「KINGDOM HEARTS -Adventure in Tsum World-」のほか、2月9日（月）からは、ツムツムのコンテンツ「ひろば」にて、アイテムの効果が1回無料になるひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」を開催します。ほかにも、「キングダム ハーツ」の新ツム登場を記念して、2月のボイス付き新ツム「クラウド KH2ver.」または「王様 KH2ver.」が当たるXフォロー＆リプライキャンペーンを実施します。

『LINE：ディズニー ツムツム』の最新情報は、ゲーム内の「お知らせ」、公式X（旧Twitter）でもお知らせします。

https://x.com/LINE_tsumtsum_j

■2月はボイス付き新ツム「クラウド KH2ver.」「王様 KH2ver.」が期間限定で登場

【登場期間】2026年2月1日（日）0:00～2月28日（土）23:59

※2026年2月1日（日）0:00～2月4日（水）10:59までプレミアムBOXで確率UP中

【新ツム概要】

クラウド KH2ver.（ボイス付き/期間限定）：キングダム ハーツIIに登場するクラウド

2種類のスキルを使えるよ！

クラウドのスキルゲージは2本分チャージ可能！

スキルゲージのチャージ数によって発動するスキルが変わるよ！

スキルゲージ×1

縦＋横＋斜めライン状にツムを消すよ！

スキルゲージ×2

クラウドと1種類のツムをまとめて消したあと縦ライン消去から効果開始！

15hitまでの間スキルがぐっと溜まりやすくなって、縦、横、斜めライン消去がオート発動するよ！

王様 KH2ver. （ボイス付き/期間限定）：すべての世界を見守るキーブレードマスター

横＋斜め＋縦ライン状にツムを消すよ！

■ゲーム内の新イベント「KINGDOM HEARTS -Adventure in Tsum World-」開催中

本日2月2日（月）より、ゲーム内にて、全6ワールドをめぐる新イベント「KINGDOM HEARTS -Adventure in Tsum World-」を開催します。本イベントでは、各ワールドをめぐり、ミッションをクリアしながらイベントを進めると、セフィロスがバトルを挑んでくるようになります。セフィロスを追い返すともらえる黒い羽を50集めると特別なピンズ※がもらえます。「クラウド KH2ver.」「王様 KH2ver.」に加え、プレミアムBOXとプレミアムBOX＋から出る今月の新ツムすべてにキャラクターボーナスがつき、ミッションをクリアしやすくなります。

※ピンズとは、イベントクリアやハイスコアなど特定の条件を満たすともらえるゲーム内の称号です。入手したピンズはホーム画面やプロフィール画面に飾ることができます

【開催期間】2026年2月2日（月）11:00～2月28日（土）23:59

■＜予告＞ゲーム内のひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」開催

2月9日（月）より、ツムツムのコンテンツ「ひろば」にて、アイテムの効果が1回無料になるひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」を開催します。詳しい遊び方と報酬内容は、ゲーム内の「ひろば」にてご確認いただけます。

【開催期間】2026年2月9日（月）11:00～2月13日（金）10:59

※イベントの参加は最新アプリへのアップデートが必要です

■「キングダム ハーツ」新ツム登場記念！Xフォロー＆リプライキャンペーン開催！

「キングダム ハーツ」の新ツム登場を記念して、2月のボイス付き新ツム「クラウド KH2ver.」または「王様 KH2ver.」が抽選で10名様に当たるXフォロー＆リプライキャンペーンを実施します。

【開催期間】2025年2月1日（日）～2月6日（金）23：59

【参加方法】

[1]『LINE：ディズニー ツムツム』公式Xアカウント（@LINE_tsumtsum_j）をフォローする

[2]『LINE：ディズニー ツムツム』公式Xアカウント（@LINE_tsumtsum_j）からポストされるキャンペーンポストに「＃欲しいツムの名前（クラウド or 王様）」をつけて、ツムツムの思い出を一言そえてリプライする

※[1]、[2]の両方を行うことで本キャンペーンに参加できます。[1]または[2]のみでは参加できませんのでご注意ください

【賞品】

「クラウド KH2ver.」（ボイス付き/期間限定）または「王様 KH2ver.」（ボイス付き/期間限定）

【当選人数】

抽選で10名様に「当選した方が指定した1種類のツム1体」をプレゼント

-----------------------------------------------

『LINE：ディズニー ツムツム』について

-----------------------------------------------

『LINE：ディズニー ツムツム』は、ディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲームです。「ツム（ぬいぐるみ）」を3つ以上なぞって消していく手軽さや爽快感に加え、ディズニーキャラクターの愛らしいビジュアルが幅広いユーザー層から支持され、2014年1月29日に日本で先行公開以降、2014年7月1日にアメリカ・イギリスなどの欧米市場およびタイ・台湾などの東アジア市場を中心とする154の国と地域にて公開しています。2024年2月時点で、世界累計1億ダウンロードを突破しました。

＜ゲーム概要＞

タイトル名：LINE：ディズニー ツムツム

対応端末：iPhone／Android

対応言語：日本語／英語／中国語（繁体字）

サービス地域：全世界（一部地域を除く）

サービス開始日：2014年1月29日（日本語版）／2014年7月1日（英語版）

価格：無料（アイテム課金）

開発：NHN PlayArt 株式会社

運営：LINEヤフー株式会社

＜著作権等表記＞(C) Disney

▼App Store http://itunes.apple.com/jp/app/id724594093

▼Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGTMTM

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります