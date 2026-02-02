ブシロードワークスより女性向けレーベル「ARDERelle」が新創刊！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、女性を対象とした新レーベル「ARDERelle」(読み：アーデレル)を創刊することをご案内いたします。

ARDERelle(読み：アーデレル)はロマンタジーを中心にしつつ、女性読者が楽しめる幅広いジャンルを展開する新レーベルです。

『輝くような面白さをあなたへ』をテーマに、"ARDER"な作品を提供してまいります。

ARDERelle公式サイト：https://arderelle.com/

レーベル作品

目の前の惨劇で前世を思い出したけど、あまりにも問題山積みでいっぱいいっぱいです。

漫画：まぶた単 | 原作：猫石 | キャラクター原案：茲助

「見捨てるわけにはいきません！」騎士団の視察に訪れた辺境伯夫人ネオンが目の当たりにしたのは、ボロ小屋に転がされた負傷兵と死体……。地獄のような光景で看護師だった前世を思い出した彼女は、兵士を救うため立ち上がる――！

公爵令嬢は我が道を場当たり的に行く

漫画：高瀬雛 | 原作：ぽよ子 | キャラクター原案：にもし

少女エリザベスには前世での男性向けゲームの知識があった…乙女ゲーらしき異世界では無用の知識である。なら仕方がない、あるがままに生きよう。ブレないエリザベスが“我が道”を突き進む、異世界コメディ開幕！

悪役令嬢カトリーナの断罪美学

漫画：奈良野｜原作：長月おと

ある日前世でプレイした乙女ゲームの悪役令嬢に転生したことを知ったカトリーナ。断罪シーンの神スチルを見るために、自分のバッドエンド回避よりも、婚約者とヒロインのハッピーエンド目指す！

環と康平

漫画：トレタ

愛猫に全てを捧げ単位を落とす男子大学生・康平。母親から実家を追い出されたところに生活力底辺な同級生・環からルームシェアの提案をされて？凸凹な2人が楽しく(？)一緒に暮す日常系ルームシェアコメディ！

なんでもメイドと侯爵様の子育て論

漫画：八尋八尾 | 原作：瀬尾優梨

ギルド指名No.1メイドのシャーロットは思い出した、ここが前世で読んだ小説の世界だったことに！ 双子の王子王女を可愛がるため、もとい、大切な家族を守るため。侯爵家へ殴り込み!? 「お困りごとならなんでもメイドへどうぞ！」

忠誠心がないと言われたので婚約を解消してあげました。

漫画：ササキサキ | 原作：さこの | キャラクター原案：ウラシマ

子爵令嬢ルビナが、ある日婚約者と街歩きしていると、別の女性との会話に夢中になった婚約者に置いてけぼりにされてしまう……。困惑する彼女に、謎の紳士・ジェイが声をかけてきて――。

訳あり令嬢は調香生活を満喫したい！ 妹に婚約者を譲ったら悪友王子に求婚されて、香り改革を始めることに!?

漫画：みんとずし | 原作：花宵 | キャラクター原案：澄あゆみ

ある日、婚約解消の申し入れを受けた公爵令嬢ヴィオラは、思う存分調香生活を満喫できると喜んでいた。……のに、気軽に香水やアロマミストの製作を受けていたら、とんでもない事態に発展していき!?

八彩国の後宮物語～退屈仙皇帝と本好き姫～

漫画：島辺津テイ | 原作：富士とまと | キャラクター原案：森野きこり

不吉な色と忌み嫌われる黒の国「呂国」の姫、鈴華は「本の妖怪」といわれるほど本が好き。婚約を破棄されて数年、ひょんなことから仙皇帝の後宮に行くことに。前途多難な後宮での生活を本の知識で乗り越えていく！

悪女矯正計画

漫画：おぎしろ | 原作：さくたろう | キャラクター原案 | とよた瑣織

魔法使いアーヴェルは帝国一の悪女・セラフィナにより命を落とした…はずだった。何故か過去に戻ったアーヴェルは幼き日のセラフィナと対面、彼女を真っ当に育てると決意する。これは、残酷な運命に抗う二人の物語。

京都くれなゐ荘奇譚

漫画：日高チトセ | 原作：白川紺子 | キャラクター原案：げみ

邪霊を祓う蠱師(まじないし)の家系で育った女子高生・澪。地元長野から出ることを禁じられていたにも関わらず、彼女は家族に内緒で京都へ行ってしまう……！そこで邪霊に襲われそうになったところを、高校生・高良に助けられるが、なぜか彼は澪のことを知っていて――。

後宮の薬師 平安なぞとき診療日記

漫画：糸由はんみ | 原作：小田菜摘 | キャラクター原案：アオジマイコ

「診てもらいたい御方がいるのです」。一風変わった見た目の女性薬師・瑞蓮は、その腕を見込まれ京の都に呼ばれる。そんな中、"あるお方"の診察を依頼されたことから、陰謀渦巻く後宮の事件に巻き込まれ――！

元公爵令嬢フェリシアは前を向く ～婚約者がお姉様に恋してしまったので、500年後の世界で幸せになります～

漫画：十葉かさね｜原作：ごろごろみかん。｜キャラクター原案：コユコム

婚約者に裏切られた公爵令嬢フェリシアは自分の幸せをみつけようと決意する。5日間部屋に籠り両親を説得するため資料を制作するが、外にでるとそこは500年後の世界で!?フェリシアの第二の人生が始まる。

いろは堂あやかし語り

漫画：氷凪 | 原作：霜月りつ | キャラクター原案：睦月ムンク

江戸時代、相談所「いろは堂」を営む陰陽師の青年・晴亮はある日、平安時代からタイムスリップした武士・虎丸と出会う。江戸に来てしまった元凶である鬼・霞童子を討伐するため二人の鬼退治が始まる――！

夕闇通り商店街 コハク妖菓子店

漫画：榮恵愛｜原作：栗栖ひよ子

「悩み」を抱えているとふらりと誘われる──そこは不思議な雰囲気漂う商店街。さまざまな店舗が建ち並ぶそこには、あなたの「悩み」に答えてくれるお店があるかもしれません。個性的なあやかしたちの夕闇通り商店街、開店。

