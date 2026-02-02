「噂の人物」による深夜の台本なしガチトーク番組！ 宮迫博之×鈴木おさむ、村上隆×新木優子、茂木健一郎×三浦瑠麗、千原ジュニア×三又又三

株式会社エフエム東京

TOKYO FM/JFNで放送中の秋元康プロデュースの深夜のガチトーク番組『TOKYO SPEAKEASY』（月～木25:00～26:00放送）では、2月2日（月）の放送に宮迫博之×鈴木おさむ、3日（火）に村上隆×新木優子、4日（水）に茂木健一郎×三浦瑠麗、5日（木）に千原ジュニア×三又又三が出演いたします。台本なし・・・どんな話題が繰り広げられるのか、どうぞお楽しみに！

深夜の放送で台本がなく、ゲストがその時にしたい話題を自由に話すため、予想外の展開になったり、思わぬ話題が飛び出したりと、話題の番組『TOKYO SPEAKEASY』。（放送後1週間radikoタイムフリーで聴取可能。トークパートはその後も聴取可能です。（https://audee.jp/program/show/49902））

【番組概要】

◇タイトル： 『TOKYO SPEAKEASY』

◇放送局： TOKYO FM/JFN 34局

◇放送日時： 毎週月～木 25:00～26:00

◇出演： 日替わりで2組によるガチ対談

◇番組監修： 秋元康

◇番組内容：『TOKYO SPEAKEASY』は、禁酒法の時代のアメリカで、こっそりひそかに経営していたバーの文化「SPEAKEASY（スピークイージー）」をイメージし、東京の街で、とある小さな本屋の奥の部屋に存在する架空のバー、『TOKYO SPEAKEASY』を舞台にお届けします。多彩なゲストたちが一晩に2組ずつ訪れ、この場でしか語れない様々な話を繰り広げます。

◇トークパート事後聴取リンク：https://audee.jp/program/show/49902