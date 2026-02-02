旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、三笘薫氏出演の新WebCM公開

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、2026年2月2日（月）より、アンバサダー・三笘 薫さんが出演する新WebCMの放映を開始します。また、2月より本CMを起点とした大型プロモーションを予定しており、その第一弾として、2026年2月9日（月）より品川スーパーボード（京急線ホーム）にて大型広告を掲出します。

あわせて、サービス開始4周年を記念した「4周年NEWT感謝祭」を2026年2月7日（土）より開催します。これに先立ち、本日より特設ティザーページを公開します。

◆4周年NEWT感謝祭 特設ページ：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr

◼︎新WebCMのコンセプト

今回のCMでは、NEWTのブランドカラーであるグリーンを印象的な背景に、異なるライフステージにいる人々の旅行のかたちを描いています。

『20代女性』篇では、多様な旅先やプランから自分らしい選択ができるサービスであることを表現し、選択肢の広さと自由度の高さをご紹介しています。一方、『30代のサウナ経営者夫婦』篇では、旅先での過ごし方や体験の深さに焦点を当て、NEWTが“ただ行くだけではない、経験の質を大切にする旅”を提供できるサービスであることを描いています。

それぞれの人生や価値観に寄り添いながら、「かしこく、おトクに、満足度の高い旅」を実現するNEWTの魅力を、2本のCMを通じて表現しています。

『20代女性』篇[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xPAEhXHolg4 ]

『30代のサウナ経営者夫婦』篇[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SkDXIpgoGSs ]

◼︎2月より史上最大級の大型プロモーションを続々展開。第一弾としてWebCMと連動した駅構内プロモーションを2/9(月)より展開

新WebCM公開をきっかけとして、NEWT史上最大級の大型プロモーションを実施します。第一弾として、2026年2月9日（月）より、品川スーパーボード（京急線ホーム）にてOOH広告を掲出します。WebCMと連動したクリエイティブを通じて、NEWTのブランドメッセージを発信していきます。

・掲出期間：2026年2月9日（月）～5月10日（日）

・掲出場所：品川駅・品川スーパーボード

広告イメージ

◼︎4周年NEWT感謝祭 概要

かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、サービス開始4周年を記念し、人気エリアの海外ツアーを今だけのおトクな価格でご予約いただけるセールを実施します。

開催期間

2026年2月7日（土）12:00 ～ 3月28日（土）11:59

主なセール内容

＜先着セール＞

人気エリアの海外ツアーを特別価格で販売します。

・韓国：19,800円～

・フランス（パリ）：119,800円～

・ハワイ（ホノルル）：98,800円～

・ベトナム（ダナン）：39,800円～

＜たびガチャ＞

海外・国内旅行に利用できるポイントが当たるキャンペーンを実施します。

・開催期間：2026年2月7日（土）12:00 ～ 3月28日（土）11:59

・内容：海外・国内旅行に使える総額7億円分のポイントを参加者で山分け

・参加回数：1回（結果画面をシェアすると、さらに1回参加可能）

・賞品内容：最大50,000円分のポイントをプレゼント

◆4周年NEWT感謝祭の詳細はこちら：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS：

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel