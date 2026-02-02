クラフトビール×ランニング×文化体験をつなぐ新プロジェクト 「TABA CULTURE RUN」始動

株式会社epigram

TAMAGAWA ALL BREWERIES ALLIANCE（TABA）

TAMAGAWA ALL BREWERIES ALLIANCEは、多摩川流域のブルワリーが集結し、新しいファンを作るための「動き」をつくる新たな試みです。ユニークで新しいクラフトビールの楽しみ方をご提案しています。

名 称：TAMAGAWA ALL BREWERIES ALLIANCETABA（略称：TABA＝タバ）

実 施：株式会社epigram

Ｗ Ｅ Ｂ ：https://taba.fun/

SNS ：https://www.instagram.com/taba_beer/

プロジェクトコンセプト

クラフトビールが街と人をつなぐ新しいランニング体験。

TABAが新たに始動するプロジェクト「TABA CULTURE RUN」。

TABAブルワリーが位置する多摩川周辺は、ランナーたちで賑わうエリアです。

この川沿いには、川崎から西東京にかけて、多様な文化や歴史が息づく街々が連なっています。

「TABA CULTURE RUN」は、そうした地域の魅力をクラフトビールがつなぐ、新しいスタイルのランニングプロジェクト。

東京藝大発ベンチャー、株式会社cotonとの協働により、位置情報とシンクロしたサウンド体験を開発。走る速度や風景に寄り添う音世界が、ユニークな街の文化へと、あなたを誘います。

ランニング、クラフトビール、そして地域文化。それらが交わる場所で生まれる、まったく新しいランニング体験をお届けします。

WEBアプリ「 TABA CULTURE RUN」

「TABA CULTURE RUN」は、多摩川流域に広がる文化・歴史・生活の魅力をランニングを通して体感する「カルチャー回遊型プロジェクト」です。

ランナーに人気の多摩川沿いを舞台に、東京藝大発ベンチャー・cotonと共同開発した位置連動サウンドアプリによって、走るルートや速度に合わせて街の物語が音として立ち上がります。

全5エリアのカルチャーコースを巡り、走った先でTABA参画ブルワリーに立ち寄ることで、地域文化とクラフトビールが自然につながる「新しいランニング体験」を提供します。

WEBアプリ：https://sonicwalk.taba.fun/

WEB サイト：https://taba.fun/culture-run/

※実際のアプリ画面とは、多少異なる場合がございます。

期間限定キャンペーン

WEBアプリを体験した方はもれなくクラフトビールお得に体験できる期間限定キャンペーンを開催します。ランニング前後や合間などお好きなタイミングで対象のブルワリーへお立ち寄りください。

<開催エリアと開催期間>

1.京浜表現圏 2月3日（火） ～ 2月12日（木）

2.余白の想像圏（東京） 2月13日（金） ～ 2月22日（日）

3.知と暮らしの地層圏（東京西部） 2月23日（月） ～ 3月 4日（水）

4.多摩丘陵・記憶と物語の圏 3月5 日（木） ～ 3月14日（土）

5.多摩川・交差する文化の圏 3月15 日（日） ～ 3月24日（火）

※開催エリアに関してはWEBサイトからご確認くださいませ。

※開始時刻、終了時刻に関しては、各ブルワリーの営業時間によるものとします。

<特典>

（例）

・ 1 杯目のドリンク10～30%割引

・持ち込みグラウラーでのテイクアウト50％割引

・店舗オリジナルステッカーを無料プレゼント

※店舗によって特典が変動します。

※店舗によって回数制限がございます。

<ブルワリー>

１.T.T BREWARY (神奈川県川崎市)

２.東海道BEER川崎宿工場 (神奈川県川崎市)

３.みぞのくち醸造所 (神奈川県川崎市)

４.RIOT BEER (東京都世田谷区)

５.ふたこビール (東京都世田谷区)

６.大森山王ブルワリー (東京都大田区)

７.羽田麦酒 (東京都大田区)

８.Far Yeast Brewing (東京都品川区/山梨県北都留郡)

９.KUNITACHI BREWERY (東京都国立市)

１０.和泉ブルワリー (東京都狛江市)

１１.籠屋ブルワリー (東京都狛江市)

１２.柴田屋酒店喜多見ビール醸造所 (東京都狛江市)

１３.イサナブルーイング (東京都昭島市)

１４.10ants Brewing (東京都多摩市)

１５.調布ビアワークス (東京都調布市)

１６.坂道ブルイング (東京都立川市)

１７.立飛麦酒醸造所 (東京都立川市)

１８.石川酒造 (東京都福生市)

Sound＆Chair ’26

来場者から大きな反響を得たイベント「Sound & Chair」を、今年も開催します。川沿いの開放的な空間を舞台に、多摩川流域のブルワリーが集結。タイムや順位を競わず、気軽に参加できるランイベントを実施し、ランの前後や合間など、それぞれのタイミングで個性豊かなクラフトビールを楽しむことができます。

会場では、フードや音楽、焚き火なども用意し、ランナーはもちろん一般来場者も気軽にお立ち寄りください。

<開催日>

2026年3月28日（土）

※雨天決行

<会場>

多摩川丸子橋第2広場・ピクニック広場（神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町 地内）

<アクセス>

東急東横線「新丸子駅」から徒歩9分

<入場>

無料

Sound＆Chair ’24の様子