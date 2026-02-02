楽天、「SPU」プログラム開始10周年を記念し、「楽天ポイント」が最大10万ポイント当たるキャンペーンを実施

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、対象の楽天グループサービスを組み合わせて使うと「楽天市場」でのお買い物がポイントアップするプログラム「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」が開始10周年を迎えたことを記念し、「【SPU10周年記念】クイズに正解して最大10万ポイントが当たる！さらにもれなくお買いものパンダ壁紙プレゼント！」キャンペーンを本日より実施します。

本キャンペーンでは、2026年2月2日（月）～2026年3月31日（火）の期間中、「SPU」特設ページのクイズに全問正解した方の中から抽選で、「楽天ポイント」を最大10万ポイント進呈します。また、クイズに参加した方全員に楽天の公式キャラクター「お買いものパンダ」壁紙をプレゼントします。壁紙は本キャンペーンオリジナルのデザインで、スマートフォン用とPC用の2種類を用意しています。なお、今後も「SPU」10周年を記念した様々な施策やキャンペーンを順次実施予定です。

「SPU」は2016年1月に、4つの対象サービス、最大ポイント倍率7倍のポイントアッププログラムとして提供を開始しました。現在では、「楽天モバイル」「楽天カード」「楽天銀行」「楽天証券」など16サービスが対象となり、最大ポイント倍率は18倍に拡大しています（注）。

楽天は今後も、「楽天ポイント」ならびに「楽天エコシステム（経済圏）」を通じ、ユーザーの皆様に対し、より利便性が高く、お得で楽しい購買体験を提供できるよう、新たな価値創造に努めてまいります。

（注）2026年2月2日（月）時点

■「【SPU10周年記念】クイズに正解して最大10万ポイントが当たる！さらにもれなくお買いものパンダ壁紙プレゼント！」キャンペーン概要

・URL： https://point.rakuten.co.jp/guidance/spu10anniv/quiz/

・実施期間： 2026年2月2日（月）10:00～3月31日（火）23:59

・概要： 「SPU」に関するクイズに全問正解した方の中から抽選で最大10万ポイントの「楽天ポイント」を進呈。また、クイズ参加者全員に「お買いものパンダ」壁紙をプレゼント。

・特典内容：

1等： 「楽天ポイント」100,000ポイント＋「お買いものパンダ」壁紙（10名）

2等： 「楽天ポイント」10,000ポイント＋「お買いものパンダ」壁紙（50名）

3等： 「楽天ポイント」500ポイント＋「お買いものパンダ」壁紙（1,000名）

4等： 「楽天ポイント」5ポイント＋「お買いものパンダ」壁紙（200,000名）

5等： 「楽天ポイント」1ポイント＋「お買いものパンダ」壁紙（400,000名）

6等： 「お買いものパンダ」壁紙

・ポイント進呈予定日： 2026年5月15日（金）頃

・ポイント有効期限： 2026年6月30日（火）23:59まで

※1つの楽天IDで抽選に参加できるのは1回のみとなります。

※進呈する「楽天ポイント」は期間限定ポイントです。

※本キャンペーンは、予告なく変更・中止する場合があります。

■「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」紹介ページ（「楽天市場」内）

https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/everyday/point/

■楽天・公式キャラクター「お買いものパンダ」概要

「お買いものパンダ」は、2013年5月に「楽天市場」のオリジナルLINEスタンプとして登場して以来、「楽天市場」LINE公式アカウントのお友だち数が5,800 万人以上（2026年1月時点）となるなど、愛らしいルックスと共感を呼ぶ感情表現で、世代や性別を問わず多くの方々に親しまれている楽天の公式キャラクターです。

公式サイト： https://event.rakuten.co.jp/okaimonopanda/

公式X： https://x.com/Rakuten_Panda

公式TikTok： https://www.tiktok.com/@okaimonopanda

以 上