ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、以下PxDT）、株式会社東北ケーブルテレビネットワーク（本社：山形県山形市、以下TCN）は、東北発の取り組みとして推進する「CATV×ガンマ波サウンド(TM)プロジェクト」において、ガンマ波サウンド(TM)を活用した体操番組の放送を2026年2月より開始します。放送は、TCN加盟10局にて順次放送開始予定です。

本番組は、PxDTと塩野義製薬が研究・開発した、テレビなど日常のあらゆる音にリアルタイムで40Hzの変調を施す「ガンマ波サウンド(TM)」を活用し、日常生活の中で無理なく認知機能の維持・改善を図ることができる社会の実現を目指す本プロジェクトの放送コンテンツの一つとして制作しました。

＜ 本番組のポイント＞

■ 実施の背景

- 「体操」×「音（ガンマ波サウンド(TM)）」を掛け合わせ、テレビ視聴を“ながら脳ケア”の入り口に- 高齢者を含む幅広い層がアクセスしやすいCATVを活用し、地域に根ざした社会実装を推進- TCN加盟局のネットワークを通じ、東北から全国への展開も視野にモデル構築を目指す「東北発「CATV×ガンマ波サウンド(TM)プロジェクト」、ガンマ波サウンド(TM)体操番組を2026年2月より放送開始

日本では高齢化に伴い認知症患者数の増加が社会課題となっており、政府推計では2025年に約730万人（65歳以上の5人に1人）が認知症を発症するとされています。

また東北地方は高齢化率が全国平均を上回る地域として知られ、地域に根ざしたCATVを通じて、幅広い年齢層が継続的に取り組める「新しい健康習慣」を創出することを目的に、本プロジェクトが発足しました。

CATVは、生活の中に自然に組み込まれているメディアです。本番組では、「テレビをつける」「一緒に体を動かす」という日常行動を起点に、地域の“ながら時間”を活用した健康習慣の定着を目指します。

■ 番組概要

・番組名：健康！元気！ガンマ波サウンド体操

・放送開始：2026年2月～（TCN加盟局より順次）

・放送形態：コミュニティチャンネル等で放送予定（※局により編成が異なります）

・参加方法：テレビ視聴環境でそのまま参加可能（特別なアプリ操作不要）

※放送日時・放送尺・放送回数・提供形態は、各局の編成により変更となる場合があります。

※「順次放送開始予定」のため、放送開始局・放送エリア一覧は確定次第追記する構成にしています。

■株式会社東北ケーブルテレビネットワークについて

東北ケーブルテレビネットワークは、2006年（平成18年）4月25日に、広域ネットワークによる付加価値の創出を促進し、あわせて新規事業の開発を推進することを目的として設立しました。東北地域に所在する都市型CATV局が連携し、スケールメリットを活かした事業を展開、コンテンツの共同物販やナショナルクライアントの獲得による広告営業、山形国際ムービーフェスティバルの開催、共同番組の制作等に取り組んでいます。

商号 株式会社ダイバーシティメディア

会社設立 2006年4月

代表取締役社長 吉村和文

URL http://www.tcatv.co.jp/

■ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「ヘルスケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

会社設立 2017年5月

代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎

所在地 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー8階

URL https://pixiedusttech.com/

