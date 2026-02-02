アニメイト初となるベイブレード公式大会「BEYBLADE X アニメイトカップ」が2026年3月29日に開催決定！　さらに、アニメイト池袋本店ではPOP UP SHOPも開催！

株式会社アニメイトは、2026年3月7日より現代版ベーゴマ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』（発売元：株式会社タカラトミー）の「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」をアニメイト池袋本店にて開催いたします。また、同店にてアニメイト初となるベイブレード公式大会「BEYBLADE X アニメイトカップ」の開催が決定いたしました。



3月7日よりアニメイト池袋本店にて開催される「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」では、ベイブレードの販売はもちろん、新たなオリジナルグッズの販売や特別展示、フリーバトルスペースの設置などを実施。さらに、これまでのPOP UP SHOPで非常に大きな盛り上がりを見せた「スタッフバトル」や、「CX-00 イベント限定 スターター ペガサスブラストATr メタルコート:レッド」を含むイベント限定商品の販売も実施いたします。



さらに、3月29日にはアニメイト初となるベイブレード公式大会、「BEYBLADE X アニメイトカップ」が開催決定！　本大会ではトーナメントやフリーバトルはもちろん、入賞景品やフォトスポットなど“アニメイトならでは”の内容も見どころとなっております。



どなたでもお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひチェックしてみてください！


■オンリーショップ情報



BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト


開催期間・場所：2026年3月7日～3月29日：アニメイト池袋本店 7F SOUTH


開催内容：商品販売（オリジナルグッズ含む）、特別展示、フリーバトルスペース設置、スタッフバトル ほか


1)オリジナルグッズ情報

△キャップ

キャップ


発売日：3月7日


価格：3,850円（税込）






△ピンズ

ピンズ


発売日：3月7日


価格：各880円


種類：4種（ドランブレイブ/メテオドラグーン/　


ヘルズリーパー/ウィザードアーク）






△キーホルダー

キーホルダー


発売日：3月7日


価格：各880円


種類：4種（ドランブレイブ/メテオドラグーン/ヘルズリーパー/ウィザードアーク）






△ころっと アクリルフィギュアコレクション

ころっと アクリルフィギュアコレクション


発売日：3月7日


価格：1パック770円（税込）


　　　１BOX（8パック入り）6,160円（税込）


種類：全8種





2)イベント限定商品情報


商品名：


・CX-00 【イベント限定】 スターター ペガサスブラストATr メタルコート:レッド


・BX-00 【イベント限定】 スターター コバルトドラグーン2-60C メタルコート:ブラック


・BX-00 【イベント限定】 カスタムグリップ クリアブラックVer.



※販売日や販売方法などの詳細は追ってHP・店頭に掲載いたします。続報をお待ちください。


■大会情報



BEYBLADE X アニメイトカップ


開催場所：アニメイト池袋本店 B2F アニメイトシアター


開催内容：BEYBLADE X トーナメント、フリーバトル、BEYBLADE X 関連展示、ステージイベント、　　　　フォトスポット


参加資格：6歳以上（オープン）


参加費：3,000円（税込）


アニメイトカップG2参加資格、1000ベイポイント、BEYBLADE X アニメイトコラボステッカー付


入賞景品：


〈優勝〉


　ストリングランチャー ゴールドver.


　12,000ベイポイント


　BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券10,000円分


〈準優勝〉


　ストリングランチャー シルバーver.


　10,000ベイポイント


　BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券5,000円分


〈3位〉


　ストリングランチャー ブロンズver.


　8,000ベイポイント


　BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券3,000円分


〈4位〉


　6,000ベイポイント


〈参加賞〉


　1,000ベイポイント



※その他、参加方法などの詳細は『BEYBLADE X』公式ホームページよりご確認ください。



※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■『ベイブレード』について


『ベイブレード』（発売元：株式会社タカラトミー）は１９９９年に誕生した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具です。デザイン性が高く、パーツを組み替えて改造することができ、専用の発射装置「ランチャー」で誰でも簡単に回せることを特徴とした「改造ができるバトル専用コマ」です。これまでに第１世代『爆転シュート ベイブレード』（１９９９年～）、第２世代『メタルファイト ベイブレード』（２００８年～）、第３世代『ベイブレードバースト』（２０１５年～）の３つのシリーズを通して、世界８０以上の国と地域で累計５.６億個以上（２０２５年９月時点）が出荷され、各シリーズ共に日本を含む世界各国でブームを起こしてまいりました。２０２３年7月からは第4世代『BEYBLADE X』がスタート。ベイブレード（コマ）の軸についている“ギヤ”とスタジアムの“レール”がかみ合うことで、超加速を生み出す新ギミック「X（エクストリーム）ダッシュ」を搭載した歴代最速の『ベイブレード』シリーズで、よりスポーツ性を増し、プレイヤーだけではなく観客をも魅了するGEAR SPORTS（ギアスポーツ）へと進化しています。


『BEYBLADE X』公式ホームページ： beyblade.takaratomy.co.jp/(https://beyblade.takaratomy.co.jp/)




■関連URL


BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト(https://www.animate.co.jp/onlyshop/37461/)


BEYBLADE X 公式ホームページ(https://beyblade.takaratomy.co.jp/)