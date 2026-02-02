アニメイト初となるベイブレード公式大会「BEYBLADE X アニメイトカップ」が2026年3月29日に開催決定！　さらに、アニメイト池袋本店ではPOP UP SHOPも開催！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、2026年3月7日より現代版ベーゴマ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』（発売元：株式会社タカラトミー）の「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」をアニメイト池袋本店にて開催いたします。また、同店にてアニメイト初となるベイブレード公式大会「BEYBLADE X アニメイトカップ」の開催が決定いたしました。

3月7日よりアニメイト池袋本店にて開催される「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」では、ベイブレードの販売はもちろん、新たなオリジナルグッズの販売や特別展示、フリーバトルスペースの設置などを実施。さらに、これまでのPOP UP SHOPで非常に大きな盛り上がりを見せた「スタッフバトル」や、「CX-00 イベント限定 スターター ペガサスブラストATr メタルコート:レッド」を含むイベント限定商品の販売も実施いたします。

さらに、3月29日にはアニメイト初となるベイブレード公式大会、「BEYBLADE X アニメイトカップ」が開催決定！ 本大会ではトーナメントやフリーバトルはもちろん、入賞景品やフォトスポットなど“アニメイトならでは”の内容も見どころとなっております。

どなたでもお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひチェックしてみてください！

■オンリーショップ情報

BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト

開催期間・場所：2026年3月7日～3月29日：アニメイト池袋本店 7F SOUTH

開催内容：商品販売（オリジナルグッズ含む）、特別展示、フリーバトルスペース設置、スタッフバトル ほか

1)オリジナルグッズ情報△キャップ

キャップ

発売日：3月7日

価格：3,850円（税込）

△ピンズ

ピンズ

発売日：3月7日

価格：各880円

種類：4種（ドランブレイブ/メテオドラグーン/

ヘルズリーパー/ウィザードアーク）

△キーホルダー

キーホルダー

発売日：3月7日

価格：各880円

種類：4種（ドランブレイブ/メテオドラグーン/ヘルズリーパー/ウィザードアーク）

△ころっと アクリルフィギュアコレクション

ころっと アクリルフィギュアコレクション

発売日：3月7日

価格：1パック770円（税込）

１BOX（8パック入り）6,160円（税込）

種類：全8種

2)イベント限定商品情報

商品名：

・CX-00 【イベント限定】 スターター ペガサスブラストATr メタルコート:レッド

・BX-00 【イベント限定】 スターター コバルトドラグーン2-60C メタルコート:ブラック

・BX-00 【イベント限定】 カスタムグリップ クリアブラックVer.

※販売日や販売方法などの詳細は追ってHP・店頭に掲載いたします。続報をお待ちください。

■大会情報

BEYBLADE X アニメイトカップ

開催場所：アニメイト池袋本店 B2F アニメイトシアター

開催内容：BEYBLADE X トーナメント、フリーバトル、BEYBLADE X 関連展示、ステージイベント、 フォトスポット

参加資格：6歳以上（オープン）

参加費：3,000円（税込）

アニメイトカップG2参加資格、1000ベイポイント、BEYBLADE X アニメイトコラボステッカー付

入賞景品：

〈優勝〉

ストリングランチャー ゴールドver.

12,000ベイポイント

BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券10,000円分

〈準優勝〉

ストリングランチャー シルバーver.

10,000ベイポイント

BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券5,000円分

〈3位〉

ストリングランチャー ブロンズver.

8,000ベイポイント

BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券3,000円分

〈4位〉

6,000ベイポイント

〈参加賞〉

1,000ベイポイント

※その他、参加方法などの詳細は『BEYBLADE X』公式ホームページよりご確認ください。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

(C) ＴＯＭＹ

■『ベイブレード』について

『ベイブレード』（発売元：株式会社タカラトミー）は１９９９年に誕生した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具です。デザイン性が高く、パーツを組み替えて改造することができ、専用の発射装置「ランチャー」で誰でも簡単に回せることを特徴とした「改造ができるバトル専用コマ」です。これまでに第１世代『爆転シュート ベイブレード』（１９９９年～）、第２世代『メタルファイト ベイブレード』（２００８年～）、第３世代『ベイブレードバースト』（２０１５年～）の３つのシリーズを通して、世界８０以上の国と地域で累計５.６億個以上（２０２５年９月時点）が出荷され、各シリーズ共に日本を含む世界各国でブームを起こしてまいりました。２０２３年7月からは第4世代『BEYBLADE X』がスタート。ベイブレード（コマ）の軸についている“ギヤ”とスタジアムの“レール”がかみ合うことで、超加速を生み出す新ギミック「X（エクストリーム）ダッシュ」を搭載した歴代最速の『ベイブレード』シリーズで、よりスポーツ性を増し、プレイヤーだけではなく観客をも魅了するGEAR SPORTS（ギアスポーツ）へと進化しています。

『BEYBLADE X』公式ホームページ： beyblade.takaratomy.co.jp/(https://beyblade.takaratomy.co.jp/)

■関連URL

BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト(https://www.animate.co.jp/onlyshop/37461/)

BEYBLADE X 公式ホームページ(https://beyblade.takaratomy.co.jp/)