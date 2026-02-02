アニメイト初となるベイブレード公式大会「BEYBLADE X アニメイトカップ」が2026年3月29日に開催決定！ さらに、アニメイト池袋本店ではPOP UP SHOPも開催！
株式会社アニメイトは、2026年3月7日より現代版ベーゴマ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』（発売元：株式会社タカラトミー）の「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」をアニメイト池袋本店にて開催いたします。また、同店にてアニメイト初となるベイブレード公式大会「BEYBLADE X アニメイトカップ」の開催が決定いたしました。
3月7日よりアニメイト池袋本店にて開催される「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」では、ベイブレードの販売はもちろん、新たなオリジナルグッズの販売や特別展示、フリーバトルスペースの設置などを実施。さらに、これまでのPOP UP SHOPで非常に大きな盛り上がりを見せた「スタッフバトル」や、「CX-00 イベント限定 スターター ペガサスブラストATr メタルコート:レッド」を含むイベント限定商品の販売も実施いたします。
さらに、3月29日にはアニメイト初となるベイブレード公式大会、「BEYBLADE X アニメイトカップ」が開催決定！ 本大会ではトーナメントやフリーバトルはもちろん、入賞景品やフォトスポットなど“アニメイトならでは”の内容も見どころとなっております。
どなたでもお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひチェックしてみてください！
■オンリーショップ情報
BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト
開催期間・場所：2026年3月7日～3月29日：アニメイト池袋本店 7F SOUTH
開催内容：商品販売（オリジナルグッズ含む）、特別展示、フリーバトルスペース設置、スタッフバトル ほか
1)オリジナルグッズ情報
△キャップ
キャップ
発売日：3月7日
価格：3,850円（税込）
△ピンズ
ピンズ
発売日：3月7日
価格：各880円
種類：4種（ドランブレイブ/メテオドラグーン/
ヘルズリーパー/ウィザードアーク）
△キーホルダー
キーホルダー
発売日：3月7日
価格：各880円
種類：4種（ドランブレイブ/メテオドラグーン/ヘルズリーパー/ウィザードアーク）
△ころっと アクリルフィギュアコレクション
ころっと アクリルフィギュアコレクション
発売日：3月7日
価格：1パック770円（税込）
１BOX（8パック入り）6,160円（税込）
種類：全8種
2)イベント限定商品情報
商品名：
・CX-00 【イベント限定】 スターター ペガサスブラストATr メタルコート:レッド
・BX-00 【イベント限定】 スターター コバルトドラグーン2-60C メタルコート:ブラック
・BX-00 【イベント限定】 カスタムグリップ クリアブラックVer.
※販売日や販売方法などの詳細は追ってHP・店頭に掲載いたします。続報をお待ちください。
■大会情報
BEYBLADE X アニメイトカップ
開催場所：アニメイト池袋本店 B2F アニメイトシアター
開催内容：BEYBLADE X トーナメント、フリーバトル、BEYBLADE X 関連展示、ステージイベント、 フォトスポット
参加資格：6歳以上（オープン）
参加費：3,000円（税込）
アニメイトカップG2参加資格、1000ベイポイント、BEYBLADE X アニメイトコラボステッカー付
入賞景品：
〈優勝〉
ストリングランチャー ゴールドver.
12,000ベイポイント
BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券10,000円分
〈準優勝〉
ストリングランチャー シルバーver.
10,000ベイポイント
BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券5,000円分
〈3位〉
ストリングランチャー ブロンズver.
8,000ベイポイント
BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券3,000円分
〈4位〉
6,000ベイポイント
〈参加賞〉
1,000ベイポイント
※その他、参加方法などの詳細は『BEYBLADE X』公式ホームページよりご確認ください。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
(C) ＴＯＭＹ
■『ベイブレード』について
『ベイブレード』（発売元：株式会社タカラトミー）は１９９９年に誕生した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具です。デザイン性が高く、パーツを組み替えて改造することができ、専用の発射装置「ランチャー」で誰でも簡単に回せることを特徴とした「改造ができるバトル専用コマ」です。これまでに第１世代『爆転シュート ベイブレード』（１９９９年～）、第２世代『メタルファイト ベイブレード』（２００８年～）、第３世代『ベイブレードバースト』（２０１５年～）の３つのシリーズを通して、世界８０以上の国と地域で累計５.６億個以上（２０２５年９月時点）が出荷され、各シリーズ共に日本を含む世界各国でブームを起こしてまいりました。２０２３年7月からは第4世代『BEYBLADE X』がスタート。ベイブレード（コマ）の軸についている“ギヤ”とスタジアムの“レール”がかみ合うことで、超加速を生み出す新ギミック「X（エクストリーム）ダッシュ」を搭載した歴代最速の『ベイブレード』シリーズで、よりスポーツ性を増し、プレイヤーだけではなく観客をも魅了するGEAR SPORTS（ギアスポーツ）へと進化しています。
『BEYBLADE X』公式ホームページ： beyblade.takaratomy.co.jp/(https://beyblade.takaratomy.co.jp/)
■関連URL
BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト(https://www.animate.co.jp/onlyshop/37461/)
BEYBLADE X 公式ホームページ(https://beyblade.takaratomy.co.jp/)