■ウェビナー内容

「専門知識不要」で迷わず使えるAI支援機能・月額6万円の新プランを題材に、知識ゼロ・リソース不足でも無理なく成果を出す手順をデモで解説します。



人口減による既存売り上げの減少により新規開拓が急務となる一方で、「専任担当がいない」「マーケティング知見がない」といった課題から、デジタル化に踏み切れない企業は少なくありません。



本セミナーでは、「マーケティング専任者が不在」「多忙な営業リーダーが兼務」という体制から、月額6万円からというスモールスタートでどのようにMAを活用し新規案件を創出できるか、現実的な運用フローを製品のデモを交えてご提案します。



■主な内容

１．デジタル施策のはじめかた

AIによるフォーム・コンテンツの作成などデジタルを活用したマーケティングをこれからはじめる方向けの内容をご紹介します。



２．展示会・名刺資産の活用方法

「リードがない」と思われがちな企業様が、手元の名刺情報を起点に即座にアプローチを開始する手順がわかります。



３．費用対効果とスモールスタート

必要な機能だけに絞ったプランでどのような成果が見込めるか、具体的な道筋を持ち帰っていただけます。



■このような方におすすめです

・専門人材の採用が難しく、デジタル化に踏み切れていない方。

・過去にMAやSFAを検討したが、「機能過多」「費用対効果が合わない」と断念した経験がある方。

・現場の営業活動を止めることなく、効率的に新規開拓を行いたい方。



MA活用の第一歩として、ぜひこの機会にご視聴ください。

■開催概要

■株式会社シャノンについて

- タイトル：マーケ知見ゼロから始めるリード獲得 シャノンのMAデモセミナー- 開催日時：2月12日(木) 15:00～15:30（30分）- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp