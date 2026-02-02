『都市伝説解体センター』発売一周年記念 全国解体大巡廻クリエイターズとコラボしたキャラクターミュージックビデオを本日より3日間連続で公開！さらにグッズ情報の続報も！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下「集英社ゲームズ」）は、2026年2月13日で一周年を迎える『都市伝説解体センター』において、本日2月2日より一周年企画の一つである「キャラクターミュージックビデオ」を3日間連続で公開することをお知らせいたします。さらに、キャラクターミュージックビデオのイラストを使用したグッズを「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」で販売いたします。

「全国解体大巡廻」やグッズ、MVなどをまとめた『都市伝説解体センター』発売一周年記念特設サイトを公開しました。一周年関連の情報に関しましては、ぜひ特設サイトにてご覧ください。

■発売一周年記念特設サイトこちら

https://umdc.shueisha-games.com/1st_anniversary/

『都市伝説解体センター』xクリエイターズ

キャラクターミュージックビデオ3日間連続公開！

「もしも都市伝説解体センターの3人をイメージした楽曲をつくったら…」という発想からプロジェクトがスタートしました。

ゲーム本編でもサウンドや主題歌を手がけた作曲家に加え、新たにトラックメーカーを迎え、「都市伝説解体センター」調査員3人をテーマにした3つの楽曲を制作。

それぞれの楽曲が持つ「怪しさ」「可愛さ」「切なさ」といったテーマを元に、イラストレーターがビジュアルを描き下ろしました。

楽曲とイラストレーターの作品がコラボレーションして生まれたスペシャルミュージックビデオを、本日2月2日(月)から3日間連続で公開！ぜひお楽しみください。

第一弾：ようこそ都市伝説解体センターへ feat.KAITO

作詞/作曲：MURASAKI

映像：よたばいと

https://www.youtube.com/watch?v=5qhdABJ6fq4

第二弾：2月3日12:00公開予定

第三弾：2月4日12:00公開予定

残り2本もお楽しみに！

公開は、集英社ゲームズ公式YouTubeチャンネル及び、UKMK by SHUEISHA GAMESのXアカウントで予定しております。

集英社ゲームズ公式YouTubeチャンネル：

https://youtube.com/channel/UCeKg5FFGV75S8q8Ws5zLYMw?si=3DnLzIVYwN9_gYuX

UKMK by SHUEISHA GAMES Xアカウント：

https://x.com/UKMK_SG

キャラクターミュージックビデオ関連グッズなど新グッズ情報公開！

2月20日より、全国5ヶ所で順次開催予定の体験型ポップアップイベント「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」では、本日より3日間連続で公開する『都市伝説解体センター』xクリエイターズキャラクターミュージックビデオで使用されているイラストを使用したグッズを販売いたします。

ほかにも「全国解体大巡廻」では、墓場文庫描き下ろしのイラストを使用したグッズをはじめ、会場限定グッズなどを含め、30種以上のグッズをご用意しました。さらに、体験とセットになったハズレなしのくじ「都市伝説解体センター Fabulousくじ」（特賞～G賞までの7種類）も実施予定です。

様々な商品を取り揃えてお待ちしておりますので、ぜひご来場ください。

※会場限定グッズ以外の「都市伝説解体センター Fabulousくじ」を含めたすべてのグッズは北海道会場が終了する6月8日（月）以降、通販の実施を予定しております。

※会場限定グッズは、体験展示エリア入場者のみ購入いただけます。

※グッズのサイズなど、商品仕様に関する詳細はマルイ特設サイトをご確認ください。



▼「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」詳細はこちら

マルイ特設サイト：https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1040

【キャラクターミュージックビデオ関連グッズ】

▼ようこそ都市伝説解体センターへ アクリルスタンドコレクション

▼ようこそ都市伝説解体センターへ ダイカットシール

※キャラクターミュージックビデオ第二弾、第三弾に関連したグッズは、2月12日（木）の事前予約（先着）開始前までに公開いたします。詳細はマルイ特設サイトをご確認ください。

【全国解体大巡廻追加グッズ】

▼ハフハフ・おでーん デザインTシャツ ▼"何か"写り込んでいる証明写真風ポストカード

【Fabulousくじ景品】

▼【特賞】墓場文庫複製サイン入り アクリルパネル

▼【A賞】ベッドの下のあざみ ベッドライナー ▼【B賞】イルミナカード ブランケット 2種

▼【C賞】エピソードポスター（B2サイズ） 5種 ▼【D賞】バストアップ アクリルスタンド 3種

▼【E賞】アクリルコースター 7種 ▼【F賞】イベントビジュアル クリアファイル

※くじのご購入には回数制限を設ける予定です。

※購入回数制限含め、本商品購入に関する詳細につきましては事前予約（先着）開始前までに公開予定です。

※くじは会期終了後、オンライン販売での実施も予定しております。

【限定版『都市伝説解体センター』調査員限定スペシャルセット全国解体大巡廻 Ver】

限定版『都市伝説解体センター』調査員限定スペシャルセットの特典だった特製ボードゲーム、ブックレット、オリジナルサウンドトラックが「全国解体大巡廻」でバージョンアップして発売決定！

▼解体新書&アートブック【全国解体大巡廻 Ver】 ▼終末音源 改【全国解体大巡廻 Ver】

▼異界誘拐【全国解体大巡廻 Ver】

※商品の詳細につきましては事前予約（先着）開始前までにUKMK by SHUEISHA GAMESのXアカウントで予定しております。

【東京会場事前予約（先着）の予約開始時間について】

東京会場について、開催当日の2月20日（金）～2月23日（月・祝）の4日間はLINEアプリを利用した事前予約（先着）のみでの入場とさせていただきます。また、この期間は物販のみのご利用はできません。体験展示エリアの入場料をお支払いいただいた方のみ物販エリアにもご入場いただけます。あらかじめご了承ください。

・予約ページの公開日時：2月11日(水) 12:00

・予約受付開始日時：2月12日(木) 18:00

※開催時間、提供される体験は会場によって異なりますのであらかじめご了承ください。

▼「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」詳細はこちら

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1040

発売一周年記念特設サイト公開！

体験型ポップアップイベント「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」の情報やグッズ、キャラクターミュージックビデオなど、『都市伝説解体センター』の一周年をお祝いする企画をまとめた「発売一周年記念特設サイト」を公開しました。

今後も追加情報を公開予定ですので、ぜひご覧ください。

一周年特設サイトはこちら

https://umdc.shueisha-games.com/1st_anniversary/

『都市伝説解体センター』概要

2025年2月13日に発売された『都市伝説解体センター』は、インターネット上に飛び交ういくつかの都市伝説をテーマに、推理ミステリーのようなシナリオと、サイケデリックなピクセルアートで紡ぐ、連続ドラマ形式のミステリーアドベンチャーゲームです。

「誰もが楽しくクリアできるゲームを目指して」クリエイターチーム・墓場文庫と集英社ゲームズが並走して開発された本作は、幅広いゲームファンのみなさまから大きな支持をいただくことができました。「日本ゲーム大賞2025」優秀賞のほかグローバルでも数々のアワードを受賞し、そのクリエイティブや内容はゲーム業界のみならず、様々な分野においても話題となりました。

■対応機種：Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / Steam(R)

■ジャンル：ミステリーアドベンチャー

■発売日：2025年2月13日 （好評発売中）

■プレイ人数：1人

■言語：日本語,英語,韓国語,中国語(繁体字),中国語(簡体字),フランス語,イタリア語,ドイツ語,スペイン語,ロシア語,ブラジルポルトガル語,ヒンディー語,アラビア語

■発売：集英社ゲームズ

■開発：墓場文庫

■コピーライト：(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■『都市伝説解体センター』特設サイトURL： http://umdc.shueisha-games.com/

■『都市伝説解体センター』 My Nintendo StoreURL： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000073247

■『都市伝説解体センター』PlayStation(R) StoreページURL： https://www.playstation.com/ja-jp/games/urban-myth-dissolution-center/

■『都市伝説解体センター』Steam(R)ページURL： https://store.steampowered.com/app/2089600/_/

■クリエイタープロフィール

墓場文庫

日本のゲームクリエイターチーム。ミステリーに精通したメンバーが中心となり、アドベンチャーゲームを制作している。新しい表現としてのドット絵が特徴。代表作は『和階堂真の事件簿』シリーズ。Google Play Indie Games Festival 2021にて、集英社ゲームクリエイターズ CAMP賞を受賞したことで、集英社ゲームズと『都市伝説解体センター』を開発。同作にて日本ゲーム大賞2025 優秀賞を受賞。