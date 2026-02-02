GMO TECHの「MEO Dash! byGMO」ITR調査「店舗集客・MEO対策支援システム市場」において3年連続国内売上金額シェアNo.1を獲得

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社（代表取締役社長：鈴木 亮一 以下、GMO TECH）が提供するMEO（※1）店舗DX管理サービス「MEO Dash! byGMO」が、「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026」（株式会社アイ・ティ・アール／2026年1月15日発行）に掲載された「店舗集客・MEO対策支援システム市場」におけるベンダー別売上金額シェアにおいて、2023・2024年度の実績および2025年度の予測で、3年連続国内売上金額シェアNo.1を獲得しました。

（※1）「Map Engine Optimization」の略称で、Googleマップ上で店舗ページの検索順位を上げる施策のことです。Googleでキーワード検索した時に、Google検索結果画面とGoogleマップ上での検索結果で上位表示を目指して対策することをいいます。

【調査概要】

調査機関：株式会社アイ・ティ・アール（ITR）

調査レポート名：ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026

対象市場：店舗集客・MEO対策支援システム市場

調査内容：ベンダー別売上金額実績およびシェア

対象年度：2023年度実績、2024年度実績、2025年度予測

【市場シェアNo.1獲得の背景】

ITRの調査（※2）によると、店舗集客・MEO対策支援システム市場は拡大を続けており、2024年度の市場規模は120億円、2025年度は前年比127.5%の成長が見込まれています。実店舗事業者の多くが、検索エンジンやSNSを活用した集客強化を進める中、MEO対策支援システムの導入が加速しています。特に主要ベンダーによる提案活動の活性化により、大企業から中小企業まで幅広い層で導入が進んでいます。

（※2）出典：ITR「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026」店舗集客・MEO対策支援システム市場動向：ベンダー別売上金額推移およびシェア（2023～2025年度予測）

一方で、市場拡大とともに、店舗数の増加による運用負荷の高まりや、属人的なMEO運用では成果が安定しにくいといった課題も顕在化しています。複数店舗における情報更新やクチコミ管理、効果測定を個別に行うことは難しく、一元的かつ継続的に運用できる仕組みへのニーズが高まっています。

GMO TECHは、こうした市場環境と事業者の課題を踏まえ、MEOを単なる個別施策ではなく、継続的に成果を生み出す集客基盤として提供する方針のもと、「MEO Dash! byGMO」の機能拡充と導入・運用支援を推進してきました。その結果、多店舗・多拠点を展開する企業を中心に導入が進み、同市場における売上規模を継続的に拡大し、3年連続で国内シェアNo.1の獲得に至りました。

【「MEO Dash! byGMO」について】

「MEO Dash! byGMO」は、GMO TECHが独自に開発・提供するMEO店舗管理DXツールです。Googleマップ検索（ローカル検索）を起点とした店舗集客において、多店舗・多拠点の情報管理、運用、分析、改善までを一元化し、企業のMEO運用を基盤から支援します。

■特長1：一括管理・統制機能による運用効率化

複数店舗に分散しがちな情報管理や更新、投稿業務を一元化し、店舗ごとの対応差や情報のばらつきを抑制します。店舗数が増加しても、情報の正確性・運用品質・集客成果を安定的に維持できるMEO運用体制の構築を支援しています。

■特長2：分析から運用までを一気通貫で支える機能の網羅性

順位や表示回数の把握に加え、競合状況までを横断的に可視化し、改善判断に必要な情報を一元的に把握できます。さらに、クチコミ管理や情報発信などの運用業務にAIを活用することで、運用工数を抑えながら継続的な運用を可能にします。

■特長3：運用定着まで伴走する、専任サポート体制

ツール提供にとどまらず、導入初期の設計支援から日々の運用相談、改善提案までを一貫してサポートする体制を構築しています。

【参考URL】

MEO Dash! byGMOサービスサイト：https://meo-dash.com/

MEO Dashboard byGMOサービスサイト：https://meo-dash.com/meo-dashboard/

【今後について】

GMO TECHでは、今後もより効果的な集客支援の実現に向けて、「MEO Dash! byGMO」の機能強化やユーザー体験の向上に取り組んでまいります。引き続き、実店舗事業者の課題解決に貢献できるサービス開発を推進していきます。

【GMO TECHについて】

GMO TECHは最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、Webマーケティング全般における集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示を支援する「MEO Dash! byGMO」は、MEO（マップエンジン最適化）により、店舗・施設の認知拡大と来店促進を実現するサービスです。自然検索における集客力向上を支援する「SEO Dash! byGMO」は、独自のアルゴリズム解析に基づいたSEO対策を提供し、Webサイトの検索順位改善をサポートします。広告配信サービス「GMO SmaAD」は、アフィリエイト（成果報酬型）広告を中心に、クライアントの目的に応じた最適なプロモーション戦略を提供。「GMOアプリ外課金」は、決済手数料を抑え、収益性向上を支援する新たな決済サービスです。

GMO TECHは、これらのサービスをはじめ、すべての事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、「問い合わせ・購入・インストール」などのコンバージョン（成果）に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

以上

