普段見ることのできない『西武鉄道の裏側』へ！「西武鉄道４０００系」で行く西武鉄道ミステリーツアー

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下クラブツーリズム）は、西武鉄道株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小川周一郎、以下西武鉄道）協力のもと「西武鉄道（４０００系）で行くミステリーツアー」を企画し、2026年２月３日より販売開始いたします。

4017編成（イメージ）※都合により4017編成の車両が変更となる場合がございます4017編成（イメージ）※都合により4017編成の車両が変更となる場合がございます

当ツアーは、西武鉄道４０００系４両編成を貸切とし、東京都と埼玉県にまたがる西武鉄道（総営業距離176.6km、１２路線）の「どこか」を走行するミステリーツアーです。当日までどこへ行くのかは明かされませんが、クラブツーリズム鉄道部が厳選した『西武鉄道の裏側』を盛り込んだ鉄道愛好家垂涎の内容となっております。

＜ツアーのポイント＞

◆定期運行では体験できない「引き上げ線」への入線

列車の折り返しなどで使用される「引き上げ線」に特別に入線します。普段とは異なる視点で線路や駅の構造をご覧いただけます。

◆「とある車両基地」への入線

運行を終えた車両の留置、検査・修繕、日常的な保守・清掃を行う車両基地へ入線します。当ツアーでは３つの車両基地を巡ります。

◆定期運行では入線しない線路も走行

当ツアーは、特別なルートを走行し、普段はお客さまが立ち入ることのできない「西武鉄道の裏側」へご案内することで、西武鉄道の新たな魅力と安全運行に向けた取組みを感じていただくことを目指し企画いたしました。定期運行では味わう事のできない行程を是非お楽しみください。

【ツアーの詳細】

「西武鉄道４０００系」で行く 西武鉄道ミステリーツアー 日帰りの旅」

＜出発日＞2026年３月１日（日）

◆ロングシート１名２席利用 ＜コース番号＞ＬＥ300-988 ＜旅行代金＞14,800円

◆BOＸシート１名２席利用 ＜コース番号＞LE301-988 ＜旅行代金＞19,800円

※当日は鉄道が大好きな「クラブツーリズム鉄道部員」が同行いたします。

＜詳細＞https://tinyurl.com/msv4yn4f

※本日15：00より予約可能