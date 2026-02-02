オンラインオリパサービス「Dオリパ」提供開始

株式会社Dオリパ

株式会社Dオリパ（本社：東京都港区、代表者：若林 壇、以下Dオリパ）は、2026年2月2日（月）より、PCやスマートフォンからオンラインでオリジナルトレーディングカードパック（以下、オリパ）を購入できる新サービス「Dオリパ」を提供開始いたします。

サービス開始の背景

昨今、トレーディングカード（TCG）市場は世界的な盛り上がりを見せており、希少性の高いカードは資産価値としても注目されています。一方で、非公式なパック販売においては「本当に当たりが入っているのか」といった透明性が課題となっていました。

「Dオリパ」は、会員数5,146万人*を抱える総合エンタメサイト「DMM.com」のプラットフォーム上で展開することで、「誰もが安心して熱中できる開封体験」を提供することを目指し、2026年2月2日（月）より「Dオリパ」を開始いたします。

※2025年2月時点

「Dオリパ」サービス概要

「Dオリパ」とは、PCやスマートフォンなどを使い、オンライン上から「オリジナルパック」と呼ばれるトレーディングカードパックを購入できるサービスです。

ポケモンカードや遊戯王といった人気タイトルのレアカードが手に入る可能性があるほか、不要なカードは「Dオリパコイン」という「Dオリパ」で使用できるポイントに変換することで、別のパックの購入にもご使用いただけます。

総合エンタメサイト「DMM.com」上で展開されるため、安心してサービスをご利用いただけます。また、他サービスで余ったDMMポイントを「Dオリパ」に使用することも可能です。

2026年5～6月頃を目処に、アプリ版の提供も予定しております。

Dオリパ サービスサイト：https://d-oripa.dmm.com/

公式X：https://x.com/D_ORIPA

＜Dオリパの遊び方＞

取り扱いカードタイトル（予定）

・ポケモンカード

・遊戯王カード

・ワンピースカード

サービス開始記念キャンペーン開催

「Dオリパ」サービスローンチを記念して、3つのキャンペーンを実施いたします。

１.早い者勝ち！アド確定パック販売

2月2日（月）より、「レッドのピカチュウ」「ルギアV」「グレイシアVMAX」「ナンジャモ」といったカードが入った、最大還元率204%となる4つのパックを販売いたします。

キャンペーン期間：2月2日（月）12:00～2月14日（土）23:59

※購入は有償ポイントでのみ可能です。

※各パック一人一回まで購入可能です。

※なくなり次第終了となります。

２.全パック還元率100%OVER

キャンペーン期間中、全てのパックの還元率が100%以上となります。

キャンペーン期間：2月2日（月）12:00～2月14日（土）23:59

３.常設キャンペーン

◯1日1回引けるアド確のログボパック販売

1日1回、アド確定のパックを購入いただけます。

販売価格：DMMポイント777pt

※購入は有償ポイントでのみ可能です。

◯公式LINE友だち追加でもれなくDオリパコイン300coinプレゼント

「Dオリパ」公式LINEを友だち追加いただくと、もれなくDオリパ購入に使える300coinをプレゼントいたします。

詳細URL：https://d-oripa.dmm.com/notifications/8274694043

◯X当選報告ポストで抽選でDオリパコイン1,000coinプレゼント

Xにて、「Dオリパ」での当選報告をハッシュタグ「#Dオリパ」と当選景品の写真をつけて投稿いただいた方の中から抽選でDオリパ購入に使える1,000coinをプレゼントいたします。

詳細URL：https://d-oripa.dmm.com/notifications/9371778603

＜サービスに関するお問合せ＞

https://support.dmm.com/doripa#contact