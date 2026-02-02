専門医のための臨床研鑽プラットフォーム「ClinPeer」 一部機能を薬剤師や看護師などの医療専門職にも提供開始

メドピア株式会社

メドピア株式会社（東京都中央区、代表取締役 兼 執行役員社長：後藤 直樹）が提供する、専門医のための臨床研鑽プラットフォーム「ClinPeer」は、これまで医師および医学生に限りご利用が可能でしたが、多くの医療専門職の皆さまからのご要望を受け、本日2026年2月2日より、薬剤師や看護師などの医療専門職の方へ対象を拡大し、サービスの一部提供を開始いたしました。

■ 「ClinPeer」アプリダウンロードURL

・iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/clinpeer/id6636467691

・Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.medpeer.clinpeer

■ 背景と目的

「ClinPeer」は、特にオンコロジー領域における専門医の臨床研鑽を支援するプラットフォームとして2025年1月27日にリリースをし、機能の拡充と利用者の拡大を続けております。とりわけオンコロジー領域では、従前からチーム医療の重要性が高い中、医師以外の医療専門職の方々からも「医師がどのような視点で情報を収集し、臨床判断を行っているかを知りたい」「より実臨床に即した知識を深めたい」などの利用要望を多数いただいておりました。これを受け、患者さまへのより良い医療提供に貢献すべく、この度、薬剤師や看護師をはじめとする医療専門職の方々にも、ClinPeerの一部機能をご利用いただけるようにいたしました。

■ ご利用いただける機能と対象職種について

「ClinPeer」の現機能についての、職種ごとの利用可能範囲は下記の通りです。「症例検討」機能については、クリニカルクエッションに基づいた専門医同士の治療選択の討議の場としており、引き続き本人確認が完了した医師の方のみへの提供とさせていただきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10134/table/529_1_42ea2ee0c8c05b381c9dfde7d616c8cf.jpg?v=202602020121 ]

※上記以外の医療専門職（順不同）：

看護師、臨床検査技師、理学療法士、診療放射線技師、獣医師、臨床工学技士、看護学生、保健師、言語聴覚士、作業療法士、薬学生、管理栄養士、助産師、歯学生、歯科医師、介護福祉士、社会福祉士、歯科衛生士、精神保健福祉士、柔道整復師、歯科技工士、公認心理師

※ご利用に関する詳細は、ヘルプページをご確認ください：https://medpeerinchelp.zendesk.com/hc/ja/articles/40699282238105-利用方法と職種別の機能一覧(https://medpeerinchelp.zendesk.com/hc/ja/articles/40699282238105-%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E8%81%B7%E7%A8%AE%E5%88%A5%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7)

■ 専門医のための臨床研鑽プラットフォーム「ClinPeer」について

「ClinPeer」は、医師が実臨床で直面する疑問や経験を共有し、集合知によって解決を図る臨床研鑽プラットフォームです。専門医同士が症例について議論する「症例検討」をはじめ、最新の重要論文や新薬の情報など、各専門領域に合わせて情報収集をサポートする多様な機能を搭載しています。忙しい診療の合間でも直感的に操作できるUI/UXを追求し、医師の「学び」と「実臨床」をシームレスにつなぐプラットフォームを目指しています。

サービスサイト：https://clinpeer.medpeer.jp/

【メドピア株式会社 概要】https://medpeer.co.jp(https://medpeer.co.jp)

社名/代表: メドピア株式会社 / 代表取締役 兼 執行役員社長 後藤 直樹

所 在 地: 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア8階

事業内容: 医師集合知プラットフォーム「MedPeer」(medpeer.jp(https://medpeer.jp))運営、その他関連事業