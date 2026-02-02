いなばペットフード わんちゃん・猫ちゃんとの「節分」ショット2026年2月カレンダー写真を公開中！
いなば食品株式会社
■メルマガ会員様限定キャンペーンも実施中！
いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、2026年2月のカレンダー募集にて採用されたわんちゃん・猫ちゃんのカレンダーを公開しております。弊社のメルマガ会員様限定イベントで、2月のテーマは「節分」です。採用されたカレンダー画像は、どなたでもダウンロードいただけます。
ほっと一息 | いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/support/download.html)
メルマガでは、弊社の新商品プレゼントキャンペーンなどを随時ご案内しております。この機会にぜひご登録ください。来月以降のカレンダー募集もお待ちしております。
メルマガ会員限定！ 2026年カレンダー画像作成イベント | いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/support/apply_download.html)
ご登録はこちらから：メールマガジン | いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/mailmagazine/)
いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)