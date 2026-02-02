一時的な支援ではなく、人生の土台づくりを。自己肯定感の回復から自立を支えるシングルマザー向け『副業チャレンジプログラム』2期生が卒業！

NPO法人シンママ応援団

石川県でひとり親家庭の支援を行う「NPO法人シンママ応援団」（所在地：石川県金沢市、代表理事：小幡美奈子）は、2026年1月11日、シングルマザーの経済的自立と精神的成長を目的とした「プチ副業チャレンジプログラム」第2期生の卒業式を挙行いたしました。

本プログラムは、単なるスキル習得に留まらず、孤立や貧困による「マインドの壁」を取り払う伴走支援を行い、25人のシングルマザーが自立への第一歩を踏み出しました。

■ 第1弾「体験格差」へのアンサー：なぜ「物資」ではなく「自立」なのか

当団体が先に発表したリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000117797.html)では、シングルマザー世帯の子どもたちが直面する「体験格差」の現状を報告しました。その背景には、母親の深刻な低所得問題があります。

NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむの調査では、石川県のシングルマザーの78.2%が手取り20万円未満で生活をしています（※1）。

手取りを増やしたいという思いはあるものの、「自分には無理」という強い自己否定（マインドの壁）によって、収入アップへの行動ができていない現実があります。

私たちは、一時的な物資支援（魚を与えること）ではなく、自ら収入を得る力（釣り方を教えること）こそが、親子を貧困の連鎖から救い、子どもの体験格差を埋める唯一の道だと確信しています。





■ 卒業生の声：お母さんの自立は、子どもの視線を変える

（※1）出典：2025年冬ひとり親の就労生活調査_都道府県別_石川県（2025年12月実施 / 回収数：78名）

卒業時に実施したアンケートからは、行政支援だけでは届きにくい「心の伴走」がもたらした劇的な変化が届いています。

「子どもとの二人三脚」が最大の収穫

「自信のなかった私が、半年後にはハンドメイドのワークショップや販売を始めていました。子どもに『お母さん、実はたくさんできることがあるんだ！』と尊敬してもらえ、一番の応援団になってくれて、私より子どもが張り切っている時もあり、二人三脚で歩めたことは今までにはない収穫でした。」（30代、小学生の子ども1人）



「趣味も取り柄もない」からのスタート

「副業をしたいけれど、趣味も取り柄もなく、何ができるか分からず思い切って参加しました。講師やチームメイトに相談しながら、1人では進まないことも完成させることができ、実際に副業を始める一歩を踏み出せました。『私にできるかな』と不安な方にこそ、おすすめしたいです。」（30代、小学生の子ども1人）

「自己否定」から「一歩踏み出す勇気」へ

「病気を経験し、以前は自己否定が強く塞ぎ込みがちでした。でも今は『今できること』に一歩踏み出せました。シンママ応援団がどんな時も寄り添い、伴走してくれたおかげです。」（40代、大学生と高校生の子ども）

■ 確かな実績：具体的な「収入アップ」へのアクション

「自分には何もない」と語っていた受講生たちは、数ヶ月で具体的な行動を開始しました。

- YouTube動画編集の仕事を請け負う- 自身のハンドメイド作品のネットショップを開設- クラウドソーシングサイトで仕事のオファーを獲得

過去には本プログラムを経て「年収100万円アップ」の転職に成功した事例も。

【継続の危機】公的予算の終了。3期を待つお母さんのために

本プログラムはこれまで補助金を活用して運営してまいりましたが、今期をもってその予算が終了します。「3期生として参加したい」という切実な声をいただいておりますが、現状では次回開催の目処が立っておりません。

「予算がないから」という理由で、せっかく芽生えたお母さんたちの希望が摘み取られることのないよう、行政支援ではカバーしきれない「託児付きの学び場」や「マインドセットへの伴走」を維持するために、私たちは新たにマンスリーサポーターという形での応援の輪を広げたいと考えています。

1人の女性が自立することは、その子どもの「体験格差」を一生分解消することに繋がります。

彼女たちが自ら「釣竿」を握り続けるためのサポートを、共にお願いいたします。

