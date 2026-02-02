温泉地として高い人気を誇る奥湯河原にNOT A HOTELの新拠点が誕生決定。全国累計17拠点へエリア拡大を加速

NOT A HOTEL株式会社

NOT A HOTEL株式会社（東京都中央区、以下「NOT A HOTEL」）は、都心からのアクセスが良く温泉地として高い人気を誇る神奈川県・奥湯河原エリアに、新プロジェクト「NOT A HOTEL YUGAWARA」が新たに始動することをお知らせいたします。

NOT A HOTELは2020年の創業以来、これまでに全国9拠点を開業してきました。NOT A HOTEL YUGAWARAが加わり、今後開業予定の拠点も含めたプロジェクトは全国17拠点へと拡大します。引き続き拠点ネットワークの拡張とともに、新しい滞在・所有の体験価値を提供し続けてまいります。

https://notahotel.com/next(https://notahotel.com/next)

【パース画像のダウンロードはこちら】

https://www.notion.so/NOT-A-HOTEL-Media-Kit-1f4c24ac297e4a9e9055d64e4ff8e04c?pvs=4

■都心からアクセスもよく人気の温泉地「奥湯河原」に複数の個性をもつ新たなNOT A HOTELが誕生。

湯河原という地名の由来になったと言われる藤木川のせせらぎと、山林の木々のささやきに包まれる、街の気配から離れた場所。都心から90分の温泉地・奥湯河原に、計2棟の建築を展開します。1棟はまるごと所有できるヴィラ「YUAMI」、もう1棟は複数のスイートルームで構成されます。

中でもフラッグシップとなるヴィラタイプ「YUAMI」は、趣の異なる3つのプライベート温泉と4つのバスルームを完備。その日の気分や過ごし方に合わせて湯を選び、深く呼吸しながら奥湯河原の自然に没入していく体験をご提供します。

設計はNOT A HOTELが誇る建築チーム「NOT A HOTEL ARCHITECTS」が手掛けます。

販売開始時期や開業予定時期など、今後の詳細は随時発表いたします。



URL：https://notahotel.com/next/yugawara

【VILLA「YUAMI」】

https://notahotel.com/next/yugawara/yuami

段差のある地形に寄り添うように、レベルの異なるフロアを連続的に配置。部屋を移動するたびに自然との距離感が緩やかに変化する構成によって、滞在は敷地と呼応するものに。3枚に折り重なる屋根がそれらを包み込み、ひとつの風景としてつなぐ。

インフィニティプールと隣り合い、川を見渡す露天風呂。開放感と落ち着きを備えた、中庭に面する岩風呂。風情ある庭の中に、ひっそりと佇む野天風呂。その日の気分や感覚のままに湯を巡り、心と身体を芯から癒す。

サウナは岩風呂や露天風呂、プールと連続する動線上に計画。遮るもののない自然の中に身を置くことで、呼吸は深まり、感覚が研ぎ澄まされていく。

幅約17mの大開口が絵巻物のような景色を切り取るリビング&ダイニング。 ガラスブロックを通して差し込む光のゆらぎが水や湯の気配を思わせ、空間にやわらかなリズムをもたらす。

【ONSEN SUITEタイプ】

複数のスイートルームで構成されるもう1棟の建築は、ミニマルに研ぎ澄まされた空間が、四季折々に移り変わる景色を美しく引き立てます。

※掲載しているCGパースは全て完成予想図です。上記仕様は変更になる場合があります。

【NOT A HOTEL ARCHITECTSについて】

NOT A HOTEL ARCHITECTSは、建築を中心に、暮らしのあり方そのものを再構築するNOT A HOTELのデザインユニットです。土地の歴史や文化に敬意を払いながら、新たなものづくりや、常識を超えた体験を創出します。

https://architects.notahotel.com/

■NOT A HOTEL株式会社について

NOT A HOTEL は、「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。また、自分が購入したハウスだけでなく、全てのNOT A HOTEL を相互に利用できるネットワーク性が特徴です。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を毎年10泊単位からシェア購入できます。

会社名：NOT A HOTEL株式会社

代表者：濱渦 伸次 / 江藤 大宗

設立：2020年4月1日

事業内容：NOT A HOTELの企画・販売・運営

URL：https://www.notahotel.com/

ニュースレター：公式サイトトップページ下部のフォームよりご登録ください

X：@notahotel_inc（https://twitter.com/notahotel_inc）

Facebook：@NOTAHOTEL.official

Instagram：notahotel_official（https://www.instagram.com/notahotel_official/）

YouTube：https://www.youtube.com/@NOTAHOTEL

お問い合わせフォーム：https://notahotel.com/contact