伊豆シャボテン動物公園の人気者「カピバラ」と伊豆急行の名物車両「リゾート21」がまさかの合体！？「伊豆シャボテン動物公園×伊豆急」限定コラボグッズ販売

人気のカピバラと名物車両がコラボ

株式会社伊豆シャボテン公園（本社：静岡県伊東市、代表取締役社長：籠池賢二）および伊豆急行株式会社（本社：静岡県伊東市、取締役社長：土方健司）では、伊豆シャボテン動物公園の人気動物である「カピバラ」と、伊豆急行の看板電車である「リゾート21」をデザインした限定コラボグッズを販売いたします。



冬の風物詩「元祖カピバラの露天風呂」は2026年4月5日（日）まで開催中

今回製作した限定コラボグッズは、マグネット、Tシャツ、トートバッグの3種類で、「カピバラ」と「リゾート21（キンメ電車・黒船電車）」をあしらった可愛らしいデザインとなっております。


伊豆シャボテン動物公園内の「GIFT SHOPアニマルマート」では2026年2月7日（土）から、伊豆急行伊豆高原駅構内の「伊豆ぽたSTATION伊豆高原」では2026年2月11日（水・祝）より販売開始となります。2店舗のみの限定販売となっておりますので、ぜひお買い求めください。



※内容は予告なく変更となる場合があります


１.コラボマグネット


マグネットは3種類

■「GIFT SHOPアニマルマート」（伊豆シャボテン動物公園内）、「伊豆ぽたSTATION伊豆高原」（伊豆急行伊豆高原駅構内）にて販売


■3種類、1個700円





２. コラボロングTシャツ


カピバラ×キンメ電車

カピバラ×黒船電車

カピバラ×キンメ電車＆黒船電車

■「GIFT SHOPアニマルマート」（伊豆シャボテン動物公園内）にて販売


■大人用（S～XLサイズ）1枚3,600円（税込）、子供用（110、130、150サイズ）1枚3,200円（税込）


３. コラボTシャツ


Tシャツのカラーバリエーションは4色

■「伊豆ぽたSTATION伊豆高原」（伊豆急行伊豆高原駅構内）にて販売


■大人用（S～Lサイズ）1枚3,300円（税込）


子供用（110、130、150サイズ）1枚2,750円（税込）


■大人用（ライトブルー、ベビーピンク、ミックスグレー）


子供用（イエロー、ベビーピンク、ミックスグレー）


４. コラボトートバック


カピバラ×キンメ電車

カピバラ×黒船電車

カピバラ×キンメ電車＆黒船電車

■「GIFT SHOPアニマルマート」（伊豆シャボテン動物公園内）にて販売


■Sサイズ（w 31×h 26×d 9 cm） 1個1,800円（税込）


Lサイズ（w 39×h 34×d 12 cm） 1個2,400円（税込）


