伊豆シャボテン動物公園の人気者「カピバラ」と伊豆急行の名物車両「リゾート21」がまさかの合体！？「伊豆シャボテン動物公園×伊豆急」限定コラボグッズ販売
人気のカピバラと名物車両がコラボ
株式会社伊豆シャボテン公園（本社：静岡県伊東市、代表取締役社長：籠池賢二）および伊豆急行株式会社（本社：静岡県伊東市、取締役社長：土方健司）では、伊豆シャボテン動物公園の人気動物である「カピバラ」と、伊豆急行の看板電車である「リゾート21」をデザインした限定コラボグッズを販売いたします。
冬の風物詩「元祖カピバラの露天風呂」は2026年4月5日（日）まで開催中
今回製作した限定コラボグッズは、マグネット、Tシャツ、トートバッグの3種類で、「カピバラ」と「リゾート21（キンメ電車・黒船電車）」をあしらった可愛らしいデザインとなっております。
伊豆シャボテン動物公園内の「GIFT SHOPアニマルマート」では2026年2月7日（土）から、伊豆急行伊豆高原駅構内の「伊豆ぽたSTATION伊豆高原」では2026年2月11日（水・祝）より販売開始となります。2店舗のみの限定販売となっておりますので、ぜひお買い求めください。
※内容は予告なく変更となる場合があります
１.コラボマグネット
マグネットは3種類
■「GIFT SHOPアニマルマート」（伊豆シャボテン動物公園内）、「伊豆ぽたSTATION伊豆高原」（伊豆急行伊豆高原駅構内）にて販売
■3種類、1個700円
２. コラボロングTシャツ
カピバラ×キンメ電車
カピバラ×黒船電車
カピバラ×キンメ電車＆黒船電車
■「GIFT SHOPアニマルマート」（伊豆シャボテン動物公園内）にて販売
■大人用（S～XLサイズ）1枚3,600円（税込）、子供用（110、130、150サイズ）1枚3,200円（税込）
３. コラボTシャツ
Tシャツのカラーバリエーションは4色
■「伊豆ぽたSTATION伊豆高原」（伊豆急行伊豆高原駅構内）にて販売
■大人用（S～Lサイズ）1枚3,300円（税込）
子供用（110、130、150サイズ）1枚2,750円（税込）
■大人用（ライトブルー、ベビーピンク、ミックスグレー）
子供用（イエロー、ベビーピンク、ミックスグレー）
４. コラボトートバック
カピバラ×キンメ電車
カピバラ×黒船電車
カピバラ×キンメ電車＆黒船電車
■「GIFT SHOPアニマルマート」（伊豆シャボテン動物公園内）にて販売
■Sサイズ（w 31×h 26×d 9 cm） 1個1,800円（税込）
Lサイズ（w 39×h 34×d 12 cm） 1個2,400円（税込）
詳しくはこちら
https://shaboten.co.jp/press/6960/
伊豆シャボテン動物公園 公式ホームページ
https://izushaboten.com/