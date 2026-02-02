2026特別シーズン ユニフォーム広告 完売のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

この度、明治安田Ｊ１百年構想リーグのトップチームユニフォーム広告（計8か所）が完売いたしましたのでお知らせいたします。

ユニフォーム広告の完売は、2025シーズンに続き2シーズン連続となります。

水戸ホーリーホックの広告料収入は、Ｊ１リーグ参入初年度となる百年構想リーグおよび2026/27シーズンも過去最高を更新する見込みとなり、トップチームユニフォームならびに、各種広告・媒体・企画等へのご協賛を賜っておりますオフィシャルパートナー各社の皆様へ、改めて日頃からの感謝を申し上げます。

また、公式HP内「法人向け資料請求」欄を近日更新予定となりますので、水戸ホーリーホックを活用した広告宣伝やインナー対策をご検討中の各社様におかれましては、お問合せをお待ちしております。

▶水戸ホーリーホック公式HP「法人向け資料請求」(https://www.mito-hollyhock.net/club/sponsor/recruit/)

※同ページにて「PARTNERSHIP BOOK 2026/27」を近日公開予定