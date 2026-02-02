しまむらグループ、2/6（金）より、タイ・バンコクで開催されるJAPAN EXPO THAILANDへ出展！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、タイ・バンコクで開催される「JAPAN EXPO THAILAND」へ出展することをお知らせいたします。

■JAPAN EXPO THAILANDとは

タイにおいて最大規模の日本をテーマとしたBtoCイベントです。アニメ、漫画、音楽、食、伝統文化など、日本の魅力を3日間にわたり発信し、数十万人が来場します。

■しまむらグループの出展について

PR展示イメージ

タイ国内での認知度向上を目的に出展します。会場では商品の販売に加え、ブランドの世界観を伝えるPR展示を行います。また、来場者限定のイベントとして、ブースにお越しいただいたお客様へ特製ノベルティをプレゼントします。

●商品の一例

しまうさＴシャツ、しまうさチャーム、しまうさバッグ等

■特製ノベルティをプレゼント

GoogleアンケートとFacebookのフォローにご協力いただいた先着5,000名様にしまむら公式キャラクター「しまうさ」の扇子または接触冷感タオルをプレゼントします。

■開催概要

開催期間 ：2026年 2月 6日（金）～ 2月 8日（日）

開催場所 ：タイ・バンコク セントラルワールドプラザ

住所 ：999/9 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330,Thailand

営業時間 ：10：00～21：00（現地時間）

■タイでの取り組み

昨年11月にタイ国内向けオンラインストアをオープンしたほか、タイで初めてPOP UP STOREを出店しています。

●「SHIMA Park(しまパーク)」オンラインストアオンラインストア「SHIMA Park」

昨年11月にオンラインストア「SHIMA Park」をオープンし、マーケットプレイス「Shopee(ショッピ―)」「Lazada(ラザダ)」にも出店しています。

●「SHIMA Park」POP UP STORE（出店中）

タイの商業施設「サイアムパラゴン」に「SHIMA Park」POP UP STOREを出店しています。 POP UP STOREでは、しまむらグループの主要ブランド（しまむら・アベイル・バースデイ）の日本展開商品を中心に、レディース・キッズ商品を販売しています。

［POP UP STORE概要］

開催期間 ：2025年12月 2日（火）～終了日未定

開催場所 ：タイ・バンコク サイアムパラゴン5F

※JAPAN EXPO THAILANDの会場である「セントラルワールド」は、POP UP STOREから徒歩約5分です。

住所 ：991/1 Rama 1 Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

施設サイト：https://www.siamparagon.co.th/

営業時間 ：10：00～22：00（現地時間）

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10：00～17：00）