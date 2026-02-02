インフォマート、東京ヴェルディとのコーポレートパートナー契約を更新

株式会社インフォマート

デジタルの力であらゆる業務を効率化する株式会社インフォマート（本社：東京都港区 代表取締役社長：木村 慎、以下「当社」）は、東京ヴェルディ株式会社（本社：東京都稲城市 代表取締役社長：中村 考昭、以下「東京ヴェルディ」）とのコーポレートパートナー契約を更新したことをお知らせします。

■ 契約更新の背景

東京ヴェルディは長年にわたり、ホームタウンである東京都にて「スポーツ&SDGs普及活動」を展開しています。この取り組みが、当社が取り組む社会課題解決への活動や理念と共通点があり、様々な障がいと向き合う方々の就労支援や社会復帰をスポーツの力でサポートされている点に強く共感したことから、昨シーズンにコーポレートパートナー契約を締結、活動をともに推進してまいりました。

2025年5月11日には味の素スタジアムにて開催された湘南ベルマーレ戦にて、「インフォマート presents Green heart Games ～緑に染まれ～」を開催し、同時開催したインクルーシブスポーツフェスタに参画しました。また、東京ヴェルディが渋谷区と連携して実施する「渋谷区パラスポーツ体験教室」へも参加するなど、スポーツを通じた地域振興ならびに社会貢献活動へ注力してまいりました。

こうした活動を経て、スポーツが持つ多様な人々を巻き込む力を改めて実感し、東京ヴェルディとのさらなる連携強化を目指して今シーズンの契約更新にいたりました。

2年目となる今シーズンは、これらの活動をさらに深化させるとともに、新たな社会課題解決に資するイベントの共催等を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■ 会社概要

【東京ヴェルディ】

「世界で輝く人材を育成する」をミッションとして掲げ、サッカーチームの運営・スポーツ活動の運営管理だけでなく、スポーツを通じてホームタウンの活性化と発展への寄与、環境保全活動、青少年育成などを通じて地域の未来を築き上げています。

会社名：東京ヴェルディ株式会社

代表者：代表取締役社長 中村 考昭

本社所在地：東京都稲城市矢野口4015番地1

設立：1991年10月1日

資本金：19,690,000円

事業内容：プロ及びアマチュアサッカーチームの運営及び各種スポーツ活動の運営管理

サッカー競技及び各種スポーツ競技の選手、指導者の育成

サッカースクール及び各種スポーツのスクールの経営並びに各種スポーツ教室の開催

従業員数：53名（2025年2月1日現在）

URL：https://www.verdy.co.jp/

【インフォマート】

1998年の創業以来、企業間取引における請求・受発注等の業務効率化を実現するクラウドサービスを提供・運営しています。主力サービスの「BtoBプラットフォーム」は、125万社以上が利用。プラットフォーム内の総流通金額は年間71兆円以上。

会社名：株式会社インフォマート（東証プライム市場：2492）

代表者：代表取締役社長 木村 慎

本社所在地：東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立：1998年2月13日

資本金：32億1,251万円

事業内容：BtoB（企業間電子商取引）プラットフォームの運営

従業員数：809名（連結）、782名（単体）（2025年9月末現在）

URL：https://corp.infomart.co.jp/