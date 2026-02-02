株式会社JPIX

株式会社JPIX（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鶴 昭博、以下「JPIX」）は、株式会社オプテージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：名部 正彦、以下「オプテージ」）の「オプテージ曽根崎データセンター（以下「OC1」）」に、Internet Exchange（以下「IX」）サービスの接続ポイントを開設し、2026年2月からサービスの提供を開始いたしました。

JPIXは、ますます高まるコネクティビティ向上の要求に応え、より安定したトラフィック交換の促進を実現し、インターコネクション環境のさらなる改善について、引き続き尽力してまいります。

