「技術が見えない」から伝わらない。 首都圏IT人材獲得競争に「横須賀」から挑む！ 株式会社ステップ、新採用LP＆動画で“社会インフラを支える技術力”と“地域の魅力”を発信

高度IT人材の獲得競争が激化する中、横須賀の技術者集団が挑む新戦略

5G通信網の全国整備、AI・ディープラーニングの社会実装、IoTによるスマート化など、社会インフラのDX（デジタルトランスフォーメーション）需要が高まるにつれ、これらを担う“高度ITエンジニア”のニーズは全国的に拡大しています。特に首都圏では、大手IT企業や外資系企業による人材獲得競争が激化しており、地方・中堅企業が専門人材を確保することはますます困難になっています。

こうした環境下、神奈川県横須賀市に本社を構え、移動体通信の黎明期からプログラム開発を手掛けてきた株式会社ステップ（代表取締役社長：小黒 雅己 ）では、5G基地局開発 、AI画像認識など、社会インフラの中核を担う126名（2025年6月時点 ）のエンジニアが在籍しています。

しかし社内で高度専門人材（AI、クラウド、5G無線技術）が不足している現状を踏まえ、同社は人材確保と開発体制の強化を目的に、採用活動の新たな取り組みとして、新採用ランディングページ（LP）と採用動画を制作・公開しました。この施策は、業界内での「テックブランディング」の強化を図り、専門職の人材確保に繋げる狙いです。

動画で伝える、“見えにくい技術的価値”の可視化

ステップ社はこれまで、某通信キャリア様などを主要取引先 とし、BtoB（企業間取引）の領域で移動体通信プログラム開発をコアビジネスとして実績を積み上げてきました 。

しかし、「5G基地局の制御ソフト 」といった事業内容は、一般消費者や学生の目に触れる機会が極めて少なく、業界全体の認知度も決して高くはありません。そのため、求職者が「何をしているかイメージしづらい」「最先端の技術に触れられるか分からない」と感じるケースも少なくありませんでした。

そこで今回の新採用LPと動画では、実際に働くエンジニアの姿や、横須賀本社のオフィス風景 、地域の活動 などを可視化。言葉だけでは伝えきれない“見えにくい魅力”（＝社会インフラを支える誇り、先端技術への挑戦 、横須賀という立地で働くワークライフバランス）を映像とデザインを通じて直感的に発信しています。

数字が語る「定着率」と「若手の活躍」

同社の強みは、技術経験豊富なエンジニアが長期にわたり活躍している点にあります 。全社員128名のうち、勤続15年以上のベテランが36.5% を占める一方、29歳以下の若手層も35% 在籍 。開発経験10年以上のエンジニアが多数在籍する中で、近年では20代・30代のエンジニアも先輩社員と協力し、活躍の場を広げています 。

一方で、5G（vRAN） 、AI（Deep Learning） 、IoT（EnOcean） といった次世代領域の専門性はますます高まっており、こうした即戦力人材の確保は依然としてハードルが高い状況です。今後は、この「ベテランの安定感」と「若手の活躍」が両立する内側の魅力を、いかに外部の専門人材へ伝えていくかが採用成功のカギとなります。

採用戦略の未来：「横須賀」発のブランディングで人材を惹きつける





ステップ社は、創業者である3人の技術者の「自由闊達なアイデアと行動力で市場の変化に対応する」という志を受け継いでいます 。今回の採用LP・動画制作を皮切りに、より深く、より広く自社の価値を伝えていく取り組みが重要になると考えています。

特に、都市部と比べて情報発信力が弱くなりがちな地方企業にとって、デジタルを活用したテックブランディングは不可欠です。横須賀市のキャリア教育副教材「お仕事ノート」への掲載 や、地域探求活動「よこすかエンジン」への参加 といった地域貢献活動 も、大手企業にはない独自の魅力です。

今後は、こうした「最先端のインフラ技術」と「地域に根差した働き方」を両立できる稀有な企業として、首都圏の高度IT人材に新たなキャリアの選択肢を提示していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社ステップ

本社所在地：〒239-0832 神奈川県横須賀市神明町1-50

代表者：代表取締役社長 小黒 雅己

設立：1986年10月1日

事業内容：移動体通信のプログラム開発（4G/5G基地局開発 ）、AI画像認識基盤開発 、IoTソリューション開発（EnOcean） 、航空管制システム開発 など

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ステップ 採用担当：下里亮

TEL：046-833-7801 (代表)

メール：simozato@step-japan.co.jp

企業URL：https://www.step-japan.co.jp/