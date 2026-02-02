【出張整備のセイビー】「見えないサービス」を可視化する「車検レポート」を正式リリース。作業内容の完全透明化により、レポート閲覧率100%を達成

株式会社Seibii

株式会社Seibii（本社：東京都港区、代表取締役CEO：千村 真希、以下 Seibii）は、提供する「セイビー出張車検」において、整備・点検内容をお客様のスマートフォンへ即座に報告する「車検レポート」機能を正式リリースいたしました。

本機能は、これまでブラックボックス化しがちだった車検・整備の作業工程をデジタル技術で可視化するものです。 LINE連携による即時通知と、ビフォー・アフター画像を用いた詳細な報告により、リリース直後から閲覧率100% 、Webページ滞在時間1.8倍増 という高い顧客エンゲージメントを記録しました。

■ 背景と狙い：車検という「伝わりづらい商品」の課題

車検や定期メンテナンスは、ドライブレコーダーの取り付け（0→1の変化）や故障修理（マイナス→0の回復）とは異なり、「動いている車が、動いている状態で戻ってくる」サービスです 。そのため、外見上の変化が乏しく、顧客にとって「本当に部品交換が行われたのか」「その作業にどのような価値があったのか」が直感的に理解しにくいという課題がありました 。

Seibiiでは過去（2019年）に手動でのExcelレポート送付を試みましたが、作成の手間やタイムラグ（翌日送付）が原因で、顧客に見られないという失敗を経験しました 。 今回、これらの課題を解消し、サービスの品質を正しく顧客へ届ける「ラストワンマイル」 を完成させるべく、モバイルファーストな「車検レポート」を開発いたしました。

■ 「車検レポート」の特長

1. 整備の「証跡」を可視化（Before & After）

これまでの口頭説明や点検整備記録簿のみの報告から脱却し、交換部品の「整備前」と「整備後」の比較写真を並列表示します 。例えばエアコンフィルター交換であれば、汚れ具合と新品の輝きを一目で比較でき、テキストによる解説と合わせることで「なぜ交換が必要だったか」「どう改善したか」を直感的に理解いただけます 。

2. 担当整備士の「顔が見える」安心感

レポートには担当した整備士の顔写真、自己紹介プロフィールが明記されます 。 「匿名の作業員」ではなく「〇〇さんが整備してくれた」という心理的なつながりを生み出し、出張整備ならではの信頼関係（指名リピートや安心感）を醸成します 。

3. LINE連携による「スムーズな報告連携」

整備完了後、現場の整備士がアプリで報告を行うと、本部の専門スタッフが撮影された写真を直ちに確認。お客様にとって最も分かりやすく、価値が伝わる写真を厳選してレポートを作成・送信します。 この「現場と本部の連携」により、情報の正確性を担保しながら、作業完了から時間を空けずにお客様のLINE（またはメール）へレポートをお届けします。

■ 導入成果：閲覧率100%の衝撃

本機能のリリース後、以下の顕著な成果が得られています。

■ 現場負担を最小化するDX

- Webページ閲覧率：100%- - ほぼ全てのお客様がレポートを開封しており、自身の愛車に「何が起きたか」を知りたいという潜在需要の高さが証明されました 。- Webページ読了率：100%- - ページのフッター（最下部）までスクロールして読まれています 。- Webページ滞在時間の伸長：1.8倍（35秒→63秒）- - 単なる写真一覧（フェーズ1：2025年12月リリース）から、解説付きのBefore/After形式（フェーズ2：2026年1月リリース）へインターフェイスをアップデートしたことで、滞在時間が大幅に増加。「流し見」から「熟読」へと顧客行動が変化し、サービス価値の理解が深まっています 。セイビーの作業の証跡を整えるオペレーションシステム

本機能の導入にあたり、現場整備士のオペレーションフロー（写真撮影・格納）に大きな変更は加えていません。

■ 今後の展開

- 直感的なアプリ設計への進化：- - 整備士専用アプリのユーザー体験を磨き込むことで、現場での撮影から送信までの迷いを排除しました。- 「書かない」報告業務：- - 一般的に負担となりがちな報告書の「文章作成」や「構成」は、本部側の管理システムが担います。現場は「事実（写真）」を記録することだけに専念でき、高品質なレポートと業務効率化を両立しています。

今後は、レポート閲覧後に適切なタイミングでアンケートを実施するフローへの改善や 、蓄積された整備データを活用した次回メンテナンス提案など、レポートを単なる「報告書」から、お客様との長期的な関係構築（エンゲージメント）の基盤へと進化させてまいります 。

■ 株式会社Seibiiについて

Seibiiは、「人とモビリティの新たなストーリーを創る」をミッションに掲げ、スマホで呼べる出張整備・車検サービスを展開しています。プロの整備士がお客様のご自宅やオフィスに伺い、その場で修理やメンテナンスを行います。 テクノロジーの活用により、透明性の高い価格とサービス品質を提供し、カーライフの新しい当たり前を創造しています。

会社名：株式会社Seibii

代表者：代表取締役CEO 千村 真希

所在地：東京都港区六本木3丁目1－17第2ABビル 6F

事業内容：自動車整備、修理、車検の出張サービス

サービス公式サイト：https://seibii.co.jp/

公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Seibiichannel