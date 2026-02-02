メゾン ヴァレンティノ、アーティスト レイとリズをブランドアンバサダーに任命

ヴァレンティノ ジャパン 株式会社

2026年2月2日（月）、東京― メゾン ヴァレンティノ(Maison Valentino)は、K-POPガールズグループ、アイヴ(IVE)のレイ(REI)とリズ(LIZ)をメゾンのブランドアンバサダーに任命することをここに発表いたします。

レイとリズは、2021年12月1日にデビューした韓国のガールズグループ、アイヴのメンバーで、デビュー以来、37の音楽番組で首位を獲得し、メロンミュージックアワード(MMA)、MAMA AWARDS、アジアアーティストアワードを含む主要なアワードの新人賞を総なめにしました。2023年1月には、第37回ゴールデンディスクアワード with TikTokにて新人賞、本賞、グランプリ（大賞）を同時受賞した初のアーティストとして歴史にその名を刻みました。

日本でも、アイヴはオリコンチャート首位獲得、NHK紅白歌合戦出場、そして大規模コンサートを完売させるなど、著しい成功を収めています。発表した作品の連続首位獲得、東京ドームを含むワールドツアーの開催、主要音楽フェスへの出演など、アイヴは、日本市場におけるトップクラスのアーティストとしての地位を確固たるものにしています。

レイはグループ唯一の日本人メンバーで、ラッパーとボーカリストの両方で存在感を放つ、多才な才能で知られています。グループのメインボーカルを務めるリズは、その美しく魅力的な歌声から「音色妖精」とも称されています。

メゾン ヴァレンティノのブランドアンバサダー就任について、レイとリズは次のように述べています。

「メゾン ヴァレンティノのオフィシャルアンバサダーに任命されたことを大変うれしく思っています。先日パリで開催されたふたつのファッションショーに参加できたことも、私たちにとって光栄で忘れられない経験になりました。それぞれのコレクションを通して伝わってくるメッセージと美しさに深く魅了されました。今後の展開がとても楽しみです」

レイとリズは、1月28日(水)にフランス・パリにて開催された、クリエイティブ ディレクター、アレッサンドロ・ミケーレによるヴァレンティノ2026年オートクチュール ‘スペキュラ ムンディ(Specula Mundi)’ に参加しました。ふたりは、ヴァレンティノ ‘ファイアーフライズ(FireFlies)’ コレクションのルックを纏い、現代的でありながらもエレガントなスタイルを披露し、おたがいに対照的な魅力を放ち、注目を集めました。ヴァレンティノ2026年春夏 ‘ファイアーフライズ(Fireflies)’と2026年オートクチュール ‘スペキュラ ムンディ’のショーへの参加を経て、メゾンは彼女たちをアンバサダーとして迎えられることをとても嬉しく思っており、今後予定されるブランドイベントでの活躍を楽しみにしています。

メゾン ヴァレンティノについて

メゾン ヴァレンティノは1960年、ヴァレンティノ・ガラヴァーニとジャンカルロ・ジャンメッティによって設立されました。卓越したクラフツマンシップとクリエイティビティ、個性を象徴するヴァレンティノは、もっとも名高いイタリアンクチュールメゾンとしてそのルーツに深く結びついた卓越と感情的な美の価値を再定義することによって人々にインスピレーションをもたらし続けています。企業はCEOリカルド・ベッリーニおよびクリエイティブ ディレクター、アレッサンドロ・ミケーレによって率いられています。コレクションはオートクチュール、ウィメンズおよびメンズのプレタポルテ、ヴァレンティノ ガラヴァーニ アクセサリー、ヴァレンティノ アイウェア、ロレアル社との提携によるヴァレンティノ ビューティーを展開しています。

