〔イル ビゾンテ〕COLOR LEATHER 発売のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2026年2月6日(金)より、 “COLOR LEATHER（カラーレザー）”を発売いたします。

イル ビゾンテが生まれたフィレンツェの南西、小高い丘に佇む美しい塔の町・サン・ジミニャーノ。世界中から観光客が集まるこの町の「初夏の休日」をイメージしたコレクションを展開します。

明るく澄んだブルーの「San Gimignano(サン・ジミニャーノ)」は、高台から見上げる青空の色を再現。特産の白ワインに使われるブドウをイメージした「Vernaccia(ヴェルナッチャ)」と、グロッサの塔の赤レンガを模した「Torre Grossa(トッレ・グロッサ)」は、トレンドの明るくソフトなくすみカラーで繊細かつ落ち着いた印象に仕上げました。

ベーシックになりがちな日々のスタイリングに、春夏らしい優しく上品なカラーをアクセントとして取り入れてみては。クロスボディを中心とするバッグに加え、ウォレット、カードケース、などの多彩なスモールレザーグッズをご用意しました。

イル ビゾンテならではの伝統と革新が息づく最新コレクションをご覧ください。

Hand Bag[54262302114]\71,500(C)IL BISONTELong Wallet[54262305240]\56,100(C)IL BISONTEWallet[54262306941]\38,500(C)IL BISONTECard Case[54262305560]\17,600(C)IL BISONTE

〔COLOR LEATHER 詳細〕

発売日：2026年2月6日（金）

取扱い店舗：イル ビゾンテ全国ストア、イル ビゾンテ公式オンラインストア

取扱い内容： 32 型（バッグ 4 型・財布 11 型・その他スモールレザーグッズ 17 型）

※店舗によって取扱い内容が異なります。

価格帯：バッグ36,300～71,500円

ウォレット26,400～57,200円

その他スモールレザーグッズ6,600～19,800円

公式サイト： https://www.ilbisonte.jp/collection/new/list/color-leather

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/