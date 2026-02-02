煮干しラーメン×日本酒酒場「すぎだま」を2月2日に(月)リニューアルオープン！東京駅・大手町から徒歩1分の好立地で濃厚煮干しと厳選日本酒の至福体験を提供

株式会社BAKERU

場を仕掛ける社会実験推進ベンチャー・株式会社BAKERU（本社：東京都港区、代表取締役CEO：小林肇）は、2026年2月2日(月)、東京・大手町のTOKYO TORCH 常盤橋タワーB1Fに、「煮干しと日本酒 すぎだま」をリニューアルオープンいたします。

当店は煮干しの旨味を極限まで引き出した濃厚な「特濃煮干蕎麦」をはじめ、全国各地から厳選した日本酒と、煮干しの風味に寄り添う創作逸品料理をご提供する新しい酒場です。

公式サイトURL：https://www.niboshisugidama.com/

リニューアル後の特徴

昨今、ラーメンや居酒屋の枠を超えた“旨味の追求“と”食体験の多様化“が進む中、当店は「煮干し×日本酒」という独自の価値を掲げ、従来のラーメン店とは異なる酒場体験を目指してリニューアルしました。

「煮干しと日本酒 すぎだま」は、濃厚でありながら後味の良い煮干しラーメンと、季節ごとに表情を変える日本酒のマリアージュを楽しめる、新しいスタイルの店です。

１. 香り高く濃厚な煮干しラーメン

看板メニュー「特濃煮干蕎麦」は、セメント色の濃厚スープに低加水麺が絡む一杯。

煮干しの旨味を純粋に引き出す設計で、リニューアル後も変わらぬ人気を誇ります。

２. 全国から厳選した30種類以上の日本酒

当店の日本酒は、香りと味わいのバランスをもとに、「みずみずしい香りの“薫酒“」「旨みとコクの“熟酒“」「さっぱりと軽快な“爽酒“」「お米の香りと旨みを感じる“醇酒“」の4つの香味タイプに分けてセレクトしています。仕入れは固定せず、その時々のラーメンや料理に合うものをこの基準に照らし合わせながら選んでいます。

３. 創作逸品料理の充実

煮干しや魚介を使った創作料理も充実。日本酒とのペアリングを意識した逸品の数々で、食事と飲みを同時に楽しめます。

４. 駅近×落ち着いた空間

東京メトロ大手町駅から徒歩1分、TOKYO TORCH 常盤橋タワーB1という好立地。モダンで落ち着いた雰囲気の店内は、カウンター席からグループ席まで、多様な利用シーンに対応しています。

おすすめメニュー

伊吹いりこ佃煮増しサラダ

吟味を重ねた最高のドレッシングができました。迷ったらコレ！当店自慢のサラダです

メカジキマグロの回鍋魚

回鍋肉は肉だけじゃない！？回鍋の常識を魚でくつがえす。その名もホイコーギョ。

すぎだま秘伝のもつ煮

旨味の詰まった特製スープで煮込んだ、当店自慢のもつ煮です。

ポテトフライ 特製にぼクリーム

和え玉で人気の濃厚な特製かにみそソースを添えました。やみつきになる贅沢な味わいです。

「煮干しと日本酒 すぎだま」は、濃厚な煮干しの味わいを日本酒とともに堪能できる新しい酒場として、日常の一杯から特別な夜まで、幅広いシーンに寄り添います。皆様のご来店をお待ちしております。

「煮干しと日本酒 すぎだま」概要

店名：煮干しと日本酒 すぎだま

住所：〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワーB1

電話：03-6262-1676

アクセス：東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩1分

営業時間：

・ 月～金 11:00～15:00（L.O.14:30）火～金 17:00～23:00（L.O.22:00）

・ 土日祝 11:00～17:00（L.O.16:00）

席数：27席（カウンター席あり）

公式X：https://x.com/sugidama_ramen

公式Instagram：https://www.instagram.com/niboshi_sugidama/

株式会社BAKERUとは

BAKERUは、「未来の世界に必要なコンテンツを社会に実装する」というミッションを掲げ、街に必要なコンテンツを企画・運営する“場を仕掛ける社会実験推進ベンチャー“です。私達は、そのチャレンジが未来の社会の為になると信じて、この世界にこんなモノやあんなモノが“あったらいいのに“を具現化する仕組みを考えて行動し続けます。また、BAKERUは組織ビジョンとして“クリエイター合衆国“を掲げ、様々なクリエイターとともに、紙やWEBだけでなく「場」も含めた全てをメディアとして捉え、社会やお客様のニーズ、その場の特性を活かした体験事業、飲食事業、住宅事業、クリエイティブ事業などを様々な取組を展開しています。

社名：株式会社BAKERU

代表：代表取締役CEO 小林 肇

役員：取締役 小谷翔一／社外取締役 佐藤誠吾

設立：2006年（東京ピストルは2020年1月にBAKERUに社名変更いたしました）

本社所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂3-4-4 専修赤坂ビル 2F ※2023年11月より移転

WEB サイト ：https://bakeru.co.jp/

問い合わせ先：info@bakeru.co.jp