来場者1万人！子育て世代が集う「Thanksママフォーラム」を有明ガーデンで開催

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本 直人）は、2026年1月20日（火）・21日（水）の2日間、有明ガーデン（所在地：東京都江東区）にて、ママ・パパのための子育てイベント「Thanksママフォーラム」を開催しました。

2日間で10,000人以上が来場し、0～2歳の子育て世帯や妊娠中の方を中心に、多くのママ・パパにご参加いただきました。

■同じ子育て世代が集まり、安心して参加できるイベント

「Thanksママフォーラム」は、ママ・パパが同じ子育て世代と自然に集い、安心して参加できる場として開催しています。ベビーカー利用の来場者も多く、子ども連れでも気兼ねなく参加できる雰囲気づくりを重視しました。

■出産・育児に関する商品・サービスを“リアルに体験”

会場には、出産・育児に関わる多様な分野の出展社が集結。育児に役立つサービスやサポートアイテム、最新の子育て情報を、直接見て・聞いて・相談できる場を提供しました。

■ワークショップ・ステージ・体験型コンテンツを多数実施

ママ・パパ向けワークショップや専門家による講座・ステージを、2日間で計10講座実施。さらに、親子で楽しめるハイハイレース（参加者 約400名）や抽選会、サンプリング配布など、体験型コンテンツも充実させました。すべて入場無料で実施し、参加者から高い満足度を得ました。

■乳幼児の応急手当を学ぶステージ講座に社員も参加

東京消防庁深川消防署の救急救命士及び深川消防団第10分団員による、乳幼児の窒息や誤飲、転落、やけどなど、日常生活で起こりやすい事故への対応方法を実技を交えて解説するステージイベントを実施しました。当日は、当社社員の「応急手当普及員」2名も参加し、来場者への説明を行いました。

■生活者とのリアルな接点を目的とした出展社が参加

近年、オンラインを中心に事業を展開している企業が、生活者のリアルな反応や声を求めて出展するケースが増加しています。今回の開催を通じて、リアルな場での接点が事業者にとっても重要な機会となり得ることが改めて確認されました。

■「Thanksママフォーラム」「Thanksママフォーラム mini」開催実績

2024年2月6日（火）・7日（水）

2024年6月28日（金）・29日（土）

2024年8月30日（金）・31日（土）

2025年1月31日（金）・2月1日（土）

2025年7月1日（火）・2日（水）

2026年1月20日（火）・21日（水）

次回は、2026年春～夏頃の開催を予定しております。

有明ガーデンでは今後も、ママ・パパにとって有益な情報発信と交流の場を創出し、子育てをサポートする取り組みを継続してまいります。

「Thanksママフォーラム」の継続開催にあたり、育児が楽しくなるようなイベントを共同で作り上げてくれる出展パートナーを募集しています。

■詳細資料や出展に関するお問い合わせ

住友不動産商業マネジメント株式会社

企画営業部 イベントグループ

TEL：050-3111-4850

Email: sumifusc-event@j.sumitomo-rd.co.jp

｜イベントの様子

東京ガーデンシアター会場

有明ガーデン モール会場

｜有明ガーデンについて

「有明ガーデン」は、2020年に東京湾岸エリアの新たなランドマークとして誕生しました。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設です。

▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping

▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明

https://www.hvf.jp/ariake-grand/

▼東京ガーデンシアター

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/

▼有明四季劇場

https://www.shiki.jp/applause/lionking/