【LET IT DIE: INFERNO】ご要望にお応えし、拠点「アイアンパーチ」のストレージ（倉庫）基本容量を拡張！
●アップデート内容：ストレージの基本容量を「100」拡張いたしました。
●対象：エディションの種類を問わず、すべてのプレイヤーに適用されます。
アップデート前のストレージ容量がこちら
キルコイン拡張分の差もあり、目に見えて大容量に！
https://lid-inferno.com/jp/news/21(https://lid-inferno.com/jp/news/21)
すでにキルコインを使用して拡張していた増加分は、そのまま維持（上乗せ）されます。「地獄門」で入手した強力な武器や貴重なアイテムはもちろん、クラフトにかかせない素材や設計図などの収集に、ぜひお役立てください。
■祝・日本上陸9周年！リポストキャンペーンを開催！
https://x.com/LETITDIE_jpn/status/2018157436608430355?s=20(https://x.com/LETITDIE_jpn/status/2018157436608430355?s=20)
日本での『LET IT DIE』シリーズ販売開始から9周年を記念して、豪華景品が当たるキャンペーンを開催いたします。
▼キャンペーン名
『LET IT DIE』日本上陸9周年リポストキャンペーン（ｲﾝﾌｪﾙﾉもﾖﾛｼｸ）
▼景品／当選者数
Amazon ギフトカード 5,000円分／30名様
▼応募方法
１.『LET IT DIE』シリーズ公式Xアカウント
（@LETITDIE_jpn）をフォロー
２.指定の投稿をリポスト
▼応募期間
2026年2月2日（月）12:00
～ 2026年2月15日（日）23:59
※景品の発送は日本国内に限ります。
■『LET IT DIE』シリーズの最新情報をお届け！
1．初代『LET IT DIE』オフライン版のリリースが決定！
現在サービス中のシリーズ第１作目『LET IT DIE』は、今後「オフライン版」としてのリリースを予定しております。詳細は続報をお待ちください。
2．最新情報は「DEV DIARY」でチェック！
「オフライン版」の続報に加え、最新作『LET IT DIE: INFERNO』の新シーズン開始に伴う、ゲーム内アップデート情報などは、YouTubeチャンネル「Uncle Death」内の「DEV DIARY」で順次お届けいたします。
▼チャンネルURL
https://www.youtube.com/@UncleDeathCH
ゲーム内イメージ１.
ゲーム内イメージ２.
『LET IT DIE: INFERNO』は、今後も皆様からのご意見、ご要望を元に、より遊びやすくより刺激的な体験をお届けできるよう努めてまいります。今後のアップデートにも、ぜひご期待ください。最新情報は、各種SNS公式アカウントにて随時お知らせいたします。こちらもぜひフォローして、今後の展開もお見逃しなく。
- 公式サイト ：https://lid-inferno.com/jp/
- 公式Xアカウント ：https://x.com/LETITDIE_jpn
- 公式Facebookアカウント ：https://www.facebook.com/LETITDIEjpn/
- 最新映像公開中！公式Youtube ：https://www.youtube.com/@letitdieofficialjapan9877
- YouTubeチャンネル「Uncle Death」 ：https://www.youtube.com/@UncleDeathCH
『LET IT DIE: INFERNO』とは
― センパイ 地獄の底、目指しちゃってください ―
『LET IT DIE: INFERNO』は、異形の怪物や敵対組織の戦闘員、さらに自分以外のプレイヤーまでもが入り乱れる、カオスな空間でのバトルが楽しめるローグライトサバイバルアクションゲームです。
未曽有の天変地異「アースレイジ」を乗り越えた人類の前に現れたのは、都市を丸ごと飲み込むほどの巨大な穴。いつしか「地獄門」と呼ばれ、
『LET IT DIE: INFERNO』キービジュアル
人々が恐れるその穴の最深部には、世界を支配できるほどのエネルギーを秘めた結晶体「死神の目」が眠っていると噂されています。ステージ構成やアイテム分布が毎回変化する「地獄（インフェルノ）」を突き進み、踏破・生還を目指しましょう。
本作では、地獄門でプレイヤーとエネミーが交錯する「PvEvP」というゲームシステムに加え、プレイヤー同士のバトルに集中できるコンテンツもご用意。パワーアップした『LET IT DIE』の世界を存分にお楽しみいただけます。
『LET IT DIE: INFERNO』では3つのエディションを販売しており、それぞれ含まれるアイテムが異なります。詳細は公式サイトをご確認のうえ、お好みに合わせてお選びください。
『LET IT DIE: INFERNO』基本情報
タイトル ：LET IT DIE: INFERNO
（読み：レットイットダイ インフェルノ）
ジャンル ：ローグライトサバイバルアクション
タイトルロゴ
対応機種 ：PlayStation(R)5 / Steam(R)
発売日 ：2025年12月4日（木）
対応言語 ：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、
ポルトガル語（ブラジル）、韓国語、中国語（繁体字・簡体字）
※ゲーム内音声は基本英語のみ（一部日本語）
価格 ：スタンダードエディション 3,850円（税込）
デラックスエディション 6,270円（税込）
アルティメットエディション 8,690円（税込）
※各エディションは、同じゲーム内容です。
※別途ゲーム内課金あり。
※本作ではシーズンが新しくなるたび、ストーリー進行、レイダーランク、所持品、マスタリーなどをリセットした状態でリスタートするシステムを採用しています。所持デスメタルやデスメタルで購入した要素、一部を除くエディションの内容（ボディタイプやデコレーションなど）はリセットされません。
レーティング ：IARC:16+
公式サイト ：https://lid-inferno.com/jp/
開発 ：スーパートリック・ゲームズ株式会社
販売 ：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
PlayStation(R)5版ストアページ :
https://store.playstation.com/concept/10009386
※PlayStation(R)5でのプレイにはPlayStation(R)Plusへの加入が必要です。
Steam(R)版ストアページ :
https://store.steampowered.com/app/2576150/LET_IT_DIE_INFERNO/
※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。
※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。
※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。
※“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、“PS5ロゴ”および “PS5”は
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※(C)2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国の
Valve Corporationの商標および／または登録商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。