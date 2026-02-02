【QINOCOP】2026年3月28日(土)・29日（日）に開催される『AnimeJapan 2026』QINOCOPブースにて「誰ソ彼ホテル -蕾-」のゲーム内イラストを使用した新規グッズ販売が決定

キューダップ株式会社

キューダップ株式会社（本社：東京都千代田区）は、株式会社InoCo（本社：東京都新宿区）との協業により運営をしている、アニメ・漫画・ゲームなどのグッズの企画・製造・販売を行うブランド『QINOCOP』(キノコップ)のECサイト『QINOCOPストア』にて、「誰ソ彼ホテル -蕾-」のゲーム内イラストを使用した新規グッズ販売を開始致します。

『QINOCOP』(キノコップ)は、キューダップ株式会社と株式会社InoCoの協業による、アニメ・漫画・ゲームなどのグッズの企画・製造・販売を行うグローバルブランド。

日本国内におけるEコマースやPOPUPストアでのグッズ販売をはじめ、海外市場での商品展開も予定しています。

公式YouTubeチャンネル『QINOCOP TV』では、株式会社InoCoの企画・プロデュースにより、様々な声優コンテンツを配信中。

「AnimeJapan 2026」での出店に先立ち、2026年2月2日(月)12時より、「誰ソ彼ホテル -蕾-」のゲーム内イラストを使用した新規グッズ販売を開始致します。

■『QINOCOPストア』

https://qinocop.com/

■『QINOCOP』公式X

https://x.com/QINOCOP

■『「誰ソ彼ホテル -蕾-」QINOCOP グッズコレクション』販売決定

「誰ソ彼ホテル -蕾-」は、2025年3月31日にリリースした、黄昏ホテルを舞台に記憶を失った宿泊客たちの謎を解き、彼らを“正しい行き先”へ導くことを目的としたアイテム探し×謎解き型のアドベンチャーゲームです。

新規グッズの販売は2026年2月2日(月)12時より販売開始。

商品ラインナップは、KVを使用したB2タペストリーなど、部屋に飾るだけで主役級のインパクトを放つ豪華アイテムから、缶バッジやカードイラストを使用したクリアカードといったお馴染みのグッズまで盛りだくさん。

「誰ソ彼ホテル -蕾-」の世界観が詰まった、ファンなら見逃せない内容になっています。

▼『AnimeJapan 2026』ブース出店情報

出展ブース名：QINOCOP | キノコップ

開催日：2026年3月28日(土)~2026年3月29日(日)

開催場所：東京国際展示場(東京ビッグサイト)

「AnimeJapan 2026」QINOCOPブース特設サイト：https://qinocop.com/pages/animejapan2026

※『QINOCOPストア』にてご購入いただいた場合、商品がお手元に届くのは5月頃となります。

「AnimeJapan 2026」では、その場で商品をご購入いただけます。

▼販売ページ

https://qinocop.com/pages/tasokarehotel-tsubomi-goods2026

▼販売期間

2026年2月2日(月)12時00分 ～ 同年3月2日(月)23時59分

▼お届け時期

2026年5月～

▼配送料

全国一律660円(税込)

（11,000円（税込）以上ご購入の場合、送料無料となります。）

▼お支払い方法

各種クレジットカード

▼商品ラインナップ一覧

QINOCOPストアは、アニメ・漫画・ゲームなどのグッズの企画・製造・販売を行うブランド『QINOCOP』によるオンライン販売サービスです。

スマートフォンやパソコンからいつでもどこでも購入することができ、作品との繋がりをより感じる体験をお届けします。

購入したグッズは後日ご自宅にお届けいたします。

今後もアニメを中心とした様々なコンテンツのグッズ展開を予定しています。

■QINOCOP

Quest for Innovation, Connect with Passion.― まだ知らない”好き”とつながろう ―

QINOCOPは、アニメ・漫画・ゲーム・声優など、日本のポップカルチャーを世界に発信するグローバルブランド。

今までにないグッズやコンテンツの展開を通じて、お気に入りの作品はもちろん、あなた自身も知らなかった”好き”と繋がれる、そんな存在を目指しています。

■運営会社

キューダップ株式会社（本社：東京都千代田区）

株式会社InoCo（本社：東京都新宿区）