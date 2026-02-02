株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、令和8年1月21日からの大雪に係る災害救助法が適用された地域のご加入者、代理店に対して、被災に関するお問い合わせ専用のフリーダイヤルを設置し、お客さまの便宜を図ることを決定いたしました。専用フリーダイヤルの番号は以下の通りです。

被災を原因とする視聴不能など、WOWOWのお客さまからのご質問に対応いたします。

0120-814-619（受付時間：9:00-20:00／無休）

内閣府が1月30日に追加で発表した、災害救助法の適用が発表された地域は以下の通りです。

【青森県】

西津軽郡深浦町（にしつがるぐんふかうらまち）

これまでに災害救助法の適用が発表された地域は下記の通りです。

【青森県】

青森市 （あおもりし）、弘前市 （ひろさきし）、黒石市 （くろいしし）、

五所川原市 （ごしょがわらし）、

むつ市 （むつし）、つがる市 （つがるし）、平川市 （ひらかわし）、

東津軽郡今別町 （ひがしつがるぐんいまべつまち）、

東津軽郡蓬田村 （ひがしつがるぐんよもぎたむら）、

東津軽郡外ヶ浜町 （ひがしつがるぐんそとがはままち）、

西津軽郡鰺ヶ沢町 （にしつがるぐんあじがさわまち）、

北津軽郡板柳町 （きたつがるぐんいたやなぎまち）、

北津軽郡鶴田町 （きたつがるぐんつるたまち）、

上北郡野辺地町 （かみきたぐんのへじまち）

被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、被災された地域の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

以上