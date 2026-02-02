スマイルモア矯正が歯科医監修の「AI歯並びシミュレーション」をリリース！

■「私の歯、キレイになったらどうなる？」を、たった30秒で

株式会社スマイルモア▲スマイルモア矯正の医師が監修した「AI歯並びシミュレーター」

鏡の前で「もう少し口元が引っ込んでいたら」「前歯が揃っていたら」と考えたことはありませんか？ 「AI歯並びシミュレーション(https://clearsmile.jp/smile-simulation)」は、登録なし・課金なし・今の写真をアップするだけ！既存の有料加工アプリを上回る性能で、かんたんに歯並びシミュレーションが可能です。

AI歯並びシミュレーションを使ってみる :https://clearsmile.jp/smile-simulationbeforeAI歯並びシミュレーター（無料）によるシミュレーション

■監修医師のコメント

加工アプリA（有料）によるシミュレーション加工アプリB（有料）によるシミュレーション

「日々、患者さんと接していて一番もったいないなと感じるのは、『歯医者は怖いし、相談するだけでお金がかかりそう』という不安が壁になって、理想の自分を諦める方が多いことです。 歯並びが変わるだけで、表情の明るさは驚くほど向上します。まずはその変化の楽しさを、自宅でリラックスしながら体感してほしい。そんな願いを込めて、「AI歯並びシミュレーション(https://clearsmile.jp/smile-simulation)」を開発しました。」

■ 「無料」にこだわった理由

「AI歯並びシミュレーション(https://clearsmile.jp/smile-simulation)」は、有料アプリ級の高度なAI技術を搭載しながら、「無料で使えること」にこだわりました。

▲矯正治療を受けたことがある割合（スマイルモア矯正自社調査）

日本の矯正経験者はわずか1割未満（男性6%・女性8%）。お顔の印象を左右する大切なパーツなのに、心理的・金銭的なハードルから後回しにされがちなのが現状です。 私たちは、そんな「最初の一歩」の重さを取り除きたいと考えました。まずは無料で、キレイに新しくなった自分をイメージしてみてください。この体験が、あなたの笑顔の一歩になれば、これほど嬉しいことはありません。

AI歯並びシミュレーションを使ってみる :https://clearsmile.jp/smile-simulation

【ご利用に関するご案内】 「AI歯並びシミュレーション(https://clearsmile.jp/smile-simulation)」は現在、一人でも多くの方に体験いただくため、回数制限なしの無料公開を行っております。 ※今後のシステム維持や利用状況により、1日の利用回数に制限を設けたり、一部有料でのご提供へと変更させていただく可能性がございます。

■ サービス概要

名称： AI歯並びシミュレーション

利用料金： 無料

利用方法： 公式サイトより顔写真をアップロードするだけ（数秒で生成）

URL：https://clearsmile.jp/smile-simulation

■ スマイルモア矯正の提携クリニックが全国170医院を突破！！

「スマイルモア矯正」は、手の届きやすい価格と質の高い医療の両立を追求し、首都圏の主要エリアはもちろん、岐阜、静岡、京都、大分など全国のネットワークを急速に拡大しております。より多くの方がお住まいの地域で気軽に質の高いマウスピース矯正を始められる体制が整いました。お近くの提携クリニックをぜひご予約ください。

【クリニックを検索して予約する】 :https://clearsmile.jp/clinics

■ 株式会社スマイルモア 会社概要

社名： 株式会社スマイルモア

代表者： 代表取締役 堀琢馬

事業内容： マウスピース矯正ブランド「スマイルモア矯正」の企画・運営

公式HP： https://clearsmile.jp/company(https://clearsmile.jp/company)



