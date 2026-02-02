業界最大級トレーナースクール「2ndPASS」、ウェルネス・運動施設向けマネジメントシステム「hacomono」と業務提携

2ndPASS株式会社

パーソナルトレーナースクールを運営する2ndPASS株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：秋野 大知、以下 2ndPASS）は、ウェルネス／運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」を提供する株式会社hacomono（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：蓮田 健一、以下 hacomono）と連携し、トレーナーのキャリア形成とパーソナルジムの事業成長を一体で支援する取り組みを開始しました。

本連携を通じて2ndPASSは、これまで注力してきたトレーナーの育成・キャリア支援を「活躍できる現場」「持続可能な事業環境」まで含めた支援へと拡張し、業界全体の構造課題に踏み込んでいきます。

■業務提携に至った背景

近年、パーソナルトレーニング市場は拡大を続け、トレーナーのキャリアも「就職」にとどまらず、「フリーランス」「独立・開業」「ジム経営」など多様化しています。一方で、現場では以下のような課題が顕在化しています。

- トレーナーは育っても、安定して活躍し続けられる環境が整っていない- 採用・育成と、日々の運営・経営が切り離されて考えられている- 結果として、離職やキャリア不安などの問題が顕在化している

2ndPASSはこれまで、全国20校舎・累計2,000名超の卒業生ネットワークを通じて、トレーナーの育成・キャリア形成を支援してきた実績があります。その過程で、「人材側の努力だけでは解決できない構造的な課題が存在する」という認識を強めてきました。

■なぜhacomonoとの連携なのか

こうした課題に対し2ndPASSが連携先として選んだのが、全国の多くのウェルネス・運動施設の運営基盤を支えるhacomonoです。

hacomonoは、予約・決済・会員管理などの業務を一元化することで、パーソナルジムやスタジオの運営効率化・事業成長を支援してきました。単なるツール提供にとどまらず、現場オペレーションと経営の実装レベルまで深く入り込んでいる点は、トレーナーが長く活躍できる環境づくりを目指す2ndPASSの思想と高い親和性があります。

2ndPASSは本連携を通じて、「育てた人材を、責任を持って送り出せる先」「トレーナーと事業者の双方が成長できる循環」の両方を実現していきます。

■hacomonoとの連携内容

1. 卒業生・提携施設ネットワークを通じたhacomonoの紹介

2ndPASSは、全国20校舎・累計2,000名超の卒業生ネットワークおよび約3,100店舗以上の提携トレーニング施設を通じて、事業成長を目指すパーソナルジム・スタジオに対し、hacomonoの運営・DX支援を紹介していきます。トレーナーの採用・育成とあわせて、運営オペレーションの整備を支援することで、人材が長く活躍できる環境づくりを後押しします。

2. hacomono導入・検討事業者とのキャリア連携

hacomonoの導入企業・検討事業者に対しては、2ndPASSの育成・キャリア支援の取り組みを紹介し、成長意欲の高い事業者とトレーナーがつながる機会を創出します。

3. 共同勉強会・セミナーの実施

トレーナーおよびパーソナルジム経営者を対象に、運営・DXの視点を取り入れながら、採用や人材活用、独立・開業フェーズの実務をテーマとした勉強会・セミナーを両社共同で実施していく予定です。

■今後の展開

今後は、本連携を起点として、全国規模での取り組み拡張や、卒業生コミュニティとの連携強化、成長フェーズ別の実践的な支援プログラムの展開を検討していきます。

2ndPASSは、人材を「育てて終わり」「紹介して終わり」にするのではなく、トレーナーが長期的に活躍し続けられるキャリア循環のハブとして、業界全体の持続的な発展に貢献していきます。

■代表コメント

2ndPASS株式会社 代表取締役社長 秋野 大知

トレーナーのキャリアは、本人の努力やスキルだけで完結するものではありません。活躍できる現場や、持続可能な事業環境があってこそ、はじめてキャリアは積み上がっていくものだと考えています。

今回、全国規模で多くの運動・ウェルネス施設の運営基盤を支えるhacomonoと連携できたことは、2ndPASSにとっても次のステージに踏み出す重要な一歩です。トレーナーと事業者の双方が成長できる環境づくりに、より深く踏み込んでいきます。

■ hacomonoについて

リアル店舗における予約・決済や入会手続きがお客さま自身のPCやスマートフォンからオンラインで完結し、店舗での事務手続きや支払い手続きの煩わしさを大幅に削減できるクラウドサービスです。

店舗側では、月謝の引き落としや未払い徴収に関するオペレーションも自動化され、スタッフ業務の大幅な省力化が可能です。2019年3月にサービスをリリースし、これまでに11,000店舗以上が導入しています。

会社名：株式会社hacomono

所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル5F

代表者：代表取締役CEO 蓮田 健一

創業：2013年7月

資本金：100百万円

事業概要：ウェルネス/運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」の開発・提供

URL：https://www.hacomono.jp/(https://www.hacomono.jp/)

■2ndPASSについて

パーソナルトレーナー育成スクールとして全国20校舎を展開。累計2,000名以上の卒業生を輩出し、就職・独立・ジム経営など多様なキャリア形成を支援。提携トレーニング施設は3,100店舗以上。



会社名：2ndPASS株式会社

所在地：神奈川県藤沢市本町4丁目7-18

代表者：代表取締役社長 秋野大知

設立：2025年5月1日

事業内容：パーソナルトレーナースクールの運営、フィットネス人材のキャリア支援

URL：https://2ndpass.co.jp/