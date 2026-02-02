やってみたいを妄想。「ローカル未来カイギ 空き家と地域のハナシ」開催！

シビレ株式会社

「OFF TOKYO」というビジョンを掲げ、東京にこだわらない生き方を発信しているシビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は、三条市の空き家をテーマに地域課題や取り組みについてのお話を聞きながら、新たな活用法を見出すイベントを開催！

■空き家という地域課題から、“やってみたい”を考える

詳細を見る :https://offtokyo.jp/ownevent/sanjo0221/

全国各地で増え続けている空き家。

いま多くの地域が抱える共通の課題になっており、新潟県三条市でも地域課題のひとつとして存在しています。

一方で課題の見方を変え、空き家に価値を見出すことで、これまでになかった活用ができる可能性も秘めています。

今回のイベントでは、三条市の空き家をテーマに現状の課題や取り組みについてのお話を聞きながら、実際にどんな活用ができるかを一緒に考えていきます。

■実際の空き家をテーマにワークショップを実施

新潟県三条市の一ノ木戸商店街にある空き家を題材に、どんな活用ができるか、イベント開催、展示会など新たな活用法を考えます。

■こんな方におすすめ！

空き家で常にシャッターが閉まっている商店街活用可能なスペース

・地域と関わりたい、地域で何かをやってみたい方

・空き家問題に興味がある方

・何か始めてみたいけど東京ではハードルが高いと感じている方

・関係人口、二地域居住、移住に興味がある方

■プログラム

14:30 開場

15:00 オープニング

15:10 トークセッション

-三条の空き家問題の今と取り組み事例-

15:40 ワークショップ

-実際に空き家を活用するとしたら？妄想タイム-

16:30 シェア＆交流タイム

16:55 クロージング

17:00 終了

■ゲスト

特命空き家仕事人 熊谷浩太さん

JR東日本での大規模開発や、不動産デベロッパーを経験したのち、地域活性化起業人制度で三条市へ移住。

現在は（一社）燕三条空き家活用プロジェクトで、空き家の掘り起こしや空き家バンクの運営など総合的な支援を行っている。

平野彩音さん

2023年に大学を休学して（一社）燕三条空き家活用プロジェクトに地域おこし協力隊としてジョイン 。

2024年大学に復学して卒業 。2026年3月協力隊卒業予定 。

現在、空き家活用プロジェクトにて空き家活用や対策に挑戦中。

■イベント概要

日時：2026年2月21日（土）15:00-17:00（14:30受付開始）

参加費：1,500円（ドリンク、軽食付き）

※当日会場でお支払いください。クレジットカード、QR決済、交通系ICカードをご利用いただけます。現金でのお支払いはできませんのでご注意ください。

会場：ローカルハブスペース OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 The Portal Nihombashi East 2F）

＜最寄り＞

・JR総武線快速 馬喰町駅 徒歩2分

・東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩3分

・都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩3分

お申し込みはこちら :https://forms.zohopublic.com/sibire/form/221/formperma/0Ovi3l_vwbyTxA5ccykDHJkly-Tu3_SqhTEgimbSu6U

