【祝・第98回アカデミー賞ノミネート】ショート映画配信サービス「SAMANSA」独占配信作品『ジェーン・オースティンの生理ドラマ』が短編実写映画賞に選出！

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて独占配信している『ジェーン・オースティンの生理ドラマ(原題：Jane Austin’s Period Drama(https://ja.samansa.com/videos/1848))』が、第98回アカデミー短編実写映画賞ノミネートされたことをお知らせいたします。

本作は、ジェーン・オースティンの小説を彷彿とさせる19世紀初頭の優雅な英国を舞台に、「生理」という現代でもタブー視されがちなテーマを、鋭い風刺とユーモアを交えて描いた12分間の作品です。





◆オースティン作品の象徴、エマ・トンプソン氏が異例の肩書きで参画

本作には、映画『いつか晴れた日に（Sense and Sensibility）』で主演・脚本を務め、アカデミー賞を受賞した「ジェーン・オースティン作品の象徴」とも言える名優、エマ・トンプソン氏が賛同・参画しています。



監督のジュリア・アクスとスティーブ・ピンダーからアカデミー賞キャンペーンへの協力を依頼された際、彼女は「実務に関わっていないのにプロデューサーとして名を連ねるのは気が引けるが、『エグゼクティブ・メンストラル（生理）・アドバイザー』というユーモア溢れる肩書きなら、喜んで引き受けたい」と快諾。本作を「血の通った小さな宝石のような作品（”A bloody little gem”）」と称賛し、異例の形でバックアップしています。



ショート映画ならではの独創的な視点と、格調高い映像美が融合した本作は、まさに世界が認めた傑作です。SAMANSAでは、授賞式(日本時間：3月16日)を目前に控えた今、『ジェーン・オースティンの生理ドラマ(https://ja.samansa.com/videos/1848)』を日本語字幕付きで絶賛配信中です。

時代を超えた驚きと感動の12分間を、ぜひSAMANSAでお楽しみください。





◆作品紹介

『ジェーン・オースティンの生理ドラマ』

あらすじ：

1813年のイギリス。愛しのエストロジーナにプロポーズをする、高学歴のディックリー氏。しかし、エストロジーナの服に大量の血が！彼女が傷を負ったと心配するディックリーだが、信じがたい女性の秘密を知ることに…。

監督：Julia Aks & Steve Pinder

上映時間：12分41秒

作品リンク：https://ja.samansa.com/videos/1848

◆過去にノミネート・受賞した作品はこちら

SAMANSAでは、本作のほかにも歴代のアカデミー賞を賑わせた傑作ショートを数多く配信しています。世界最高峰の映画祭で認められた、短時間で心を揺さぶる至極のラインナップをぜひご覧ください。

【第86回アカデミー賞 最優秀短編実写映画賞】『ヘリウム』

あらすじ：

病院の清掃員のエンツォは深刻な病気を抱えるアルフレッドに、天国とは別の「ヘリウム」という夢のような世界の話をし始める。アルフレッドはヘリウムの世界を夢見ることで、段々と日々の幸せ、そして楽しみを感じ始めるも、エンツォは罪悪感に苛まれる。

監督：Anders Walter

上映時間：22分45秒

作品リンク：https://ja.samansa.com/videos/441

【第95回アカデミー賞 最優秀短編実写映画賞】『アイリッシュ・グッバイ』

あらすじ：

母の訃報を受け、アイルランドの実家へ帰ることになったトゥーロッホは、疎遠になっていた弟ローカンと再会する。 1人では生活ができないローカンを叔母に預けようとするが、亡き母の「100の願い」を叶えるまで実家を離れないと駄々をこねだす！

監督：Tom Berkeley & Ross White

上映時間：22分33秒

作品リンク：https://ja.samansa.com/videos/943

【第96回アカデミー賞 短編実写映画賞ノミネート】『ナイト・オブ・フォーチューン』

あらすじ：

亡き妻の遺体に、最後の別れをしに来たカール。妻の姿を見るのを拒むカールの前に、同じく妻を亡くしたという男性トーベンが現れる。だが、トーベンはどこか様子がおかしい。そんなトーベンに隠された真実とは。大切な人を亡くした二人が寄り添う、心温まるストーリー。

監督：Lasse Lyskjær Noer

上映時間：24分43秒

作品リンク：https://ja.samansa.com/videos/1669

◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。



名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa





◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com