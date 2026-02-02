Nexdata、世界トップクラスのフィジカルAIデータ工場を本格稼働開始

Datatang株式会社

フィジカルAIの分野は、基礎モデルやソフトウェア開発の段階から、現実空間で自律的に働き行動する知能ロボットの実用化へと急速に進んでいます。こうした発展が進む中、高品質で実環境に即した相互作用データの不足が共通課題となっています。この課題を解決するため、日本最大級の学習データプロバイダーNexdataは、フィジカルAI専用のデータ生産拠点を整備し、このたび本格稼働を開始いたしました。

■ 充実したロボットシステム

約4,000平方メートルの敷地にわたるデータ収集工場は、スーパーマーケット、薬局、工場、自動車整備場など、実世界を忠実に再現した柔軟に構成可能な物理環境を備えております。小売、医療、産業オートメーションなど多様な業界に対応しており、Unitree、Franka、Leju、Linkerをはじめとする主流のロボットブランド・機種を網羅した、100種類以上のヒューマノイドロボットと50種類以上のロボットアームを導入しております。

タスク実行の現場動画：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=v0_ZJctLsdM ]

■ 経験豊富なデータ収集体制

Nexdataは、フィジカルAIおよびAIロボティクス分野において豊富な実績を持つ、専門的なデータ収集チームを擁しております。ロボット操作、スマートホーム、自動運転など、フィジカルAIが活用される主要な分野におけるデータ特性と収集要件を深く理解しており、これまでの実績をもとに、プロジェクトの目的や仕様に応じて迅速かつ適切な収集プランをご提案・策定いたします。

さらに、専用のロボット試験場、日常生活の動線を再現したスマートホーム実験室、多様な産業用生産ラインなど、独自の収集環境も整備しており、現実環境に即した高品質データを安定的に提供できる体制を整えております。

テストをしている様子■ 多様なタスク対応力

充実したインフラと多種多様なロボット群、そして専門チームの知見により、弊社のデータ工場は自律ナビゲーション、ヒューマンロボット協働、複雑な機械動作など、幅広いタスクのデータ収集が可能です。片腕・両腕操作、移動しながらの作業、力覚フィードバックを伴うインタラクション、長尺シーケンスタスクなど、お客様のご要望に応じて完璧にタスクを遂行いたします。

フィジカルAIを支配するのは、データである

フィジカルAIの急速な進展において、高品質かつ実環境に即した相互作用データは、依然として業界で最も希少で価値の高いリソースの一つです。Nexdataは長年にわたり継続的に投資を重ね、産業規模に対応可能なフィジカルAIデータ生産拠点を整備してまいりました。

とりわけ重要なのは、データの収集から洗浄、アノテーション、品質管理、継続的な改善に至るまでを一気通貫で行うクローズドループ体制を確立している点です。複数段階にわたる品質検査を実施し、国際的な情報セキュリティおよびプライバシー保護基準（ISO9001、ISO27001、ISO27701、GDPR、CCPA）を厳格に遵守することで、アノテーション精度98％以上を安定的に達成しております。この体制により、仮想環境から実世界への移行（いわゆる「Sim2Real」）という大きな課題を克服いたしました。

今後の展望

Nexdataは今後も、より多様なロボット機種、センサー構成、複雑な作業シナリオを順次導入し、フィジカルAI向けデータ生産基盤の機能強化を進めてまいります。フィジカルAI分野を牽引する企業や研究機関との強固な連携を通じて、拡張性に富んだデータ標準の策定と、オープンかつ効率的なデータ連携基盤の構築を支援し、実社会におけるフィジカルAIの次の飛躍を共に切り拓いてまいります。

Datatang株式会社について

社 名 ： データ・タング株式会社（Datatang株式会社）

ブランド名：Nexdata（ネクスデータ）

所在地 ： 東京都千代田区神田淡路町2-105ワテラスアネックス6階

設 立 ： 2020年2月

資本金 ： 5000万円

事業概要：AI学習データ提供事業（自社データ・カスタマイズデータ）

AI学習データの収集・アノテーション ・プラットフォーム提供事業

URL ： https://jp.nexdata.ai/