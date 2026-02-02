読むとプロ野球が好きになる！『ベイスタ座』(みずしな孝之)が、コミックDAYSで2月2日より連載配信スタート！
新連載『ベイスタ座』みずしな孝之（協力：横浜DeNAベイスターズ）コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
この球団…とにかく明るく、その輝きはまさに夜空の一等星！ 横浜DeNAベイスターズを愛する漫画家・みずしな孝之が贈る、痛快プロ野球４コマ！
第1話は常に無料公開。毎週月曜日正午に新たな無料話が更新されます。
新連載『ベイスタ座』みずしな孝之（協力：横浜DeNAベイスターズ）
https://comic-days.com/series/2551460910044665905/first_episode
