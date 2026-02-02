スイスの伝統と革新が交差する老舗ウォッチメゾン「オーガストレイモンド」が、時計展示会「Time United Tokyo 2026」に出展

ソルフレア株式会社

1898年創業のスイス老舗時計ブランド、オーガストレイモンド（AUGUSTE REYMOND）は、ブランドのコレクションを紹介する場として、2026年5月21日、22日に開催される、日本を代表する独立系時計の展示会 「Time United Tokyo 2026」に出展いたします。

日本では実機を直接目にする機会が限られている、オーガストレイモンド。スイス時計製造の中核を担ってきたユニタス（UNITAS）ムーブメントの系譜を受け継ぐ機械式時計を、実際に手に取り、質感や思想まで体感できる貴重な機会となります。

この展示会では、ブランドを象徴するモデルを中心に、オーガストレイモンドが100年以上にわたり培ってきた時計製造の哲学と美学を紹介します。

注目のモデル 「ORIGIN UNITAS LUNAR」

展示モデルの中でも注目は「ORIGIN UNITAS LUNAR」。プレートとブリッジに施された魅惑的な月面テクスチャーと、静かに鼓動するユニタス手巻きムーブメントを組み合わせたモデルです。

独自技術によって織り込まれた蓄光塗料によりベゼルが神秘的な光を放ちます。時計を「時間を測る道具」ではなく、感情と記憶を宿す存在と捉え、宇宙との調和やエネルギーの伝達を目指すオーガストレイモンドの哲学を象徴しています。

また、今回の展示会ではオーガストレイモンドの3つの代表的なコレクションすべてをご覧いただくことができます。

ORIGIN：歴史的なユニタス手巻きムーブメントを搭載し、時計の原点回帰をテーマにしたコレクション

UNITY：ブランドの独自性を象徴するオリジナルムーブメントを搭載したコレクション

HERITAGE 1898：創業年に敬意を表した、タイムレスで洗練されたブレスタイプのコレクション

Time United Tokyo 2026 では、実機展示を通じてブランドの背景、技術、そして“時間に対する価値観”を直接体験していただけます。

なお、ご来場にはTime United Tokyo 2026公式サイトより、来場予約が必要となります。ご予約の上、お越しください。

出展概要

展示会名：Time United Tokyo 2026

日時：

2026年5月21日（木）｜メディア・ディーラー向け｜11:00～18:00

2026年5月22日（金）｜一般ユーザー向け｜11:00～18:00

会場：ベルサール御成門（住友不動産御成門タワー 3F）

住所：〒105-0011 東京都港区芝公園1-1-1

参加ブランド数：30を超える国内外ブランド

入場料：無料（事前の来場予約が必要）

公式サイト（来場予約）：https://timeunited.tokyo/(https://timeunited.tokyo/)

オーガストレイモンドについて

オーガストレイモンドは125年の伝統を受け継ぎつつ、時計という概念そのものの「革新」を追求する真のエンスージアスティックウォッチです。

歴史あるユニタスムーブメントの根本的思想は、その後の量産的時計業界への革命的な示唆を与えました。今ではラグジュアリーウォッチの多くが原型にユニタスムーブメントの構造を反映した機械式ムーブメントを採用しています。

その歴史あるユニタスムーブメントを開発し、自社ブランドとしてその実践的可能性を追求して生まれたのが、オーガスト・レイモンドウォッチです。

時計を「時間を測る道具」ではなく、感情と記憶を宿す存在と捉え、哲学的時間を映す象徴であることを目指しています。

関連URL

オーガストレイモンド オンラインブティック

https://augustereymond.jp/(https://augustereymond.jp/)

Time United Tokyo 公式サイト

https://timeunited.tokyo/(https://timeunited.tokyo/)

本件に関するお問い合わせ

本リリースは、オーガストレイモンド オンラインブティックを運営するソルフレア株式会社より発信しております。本展示会への出展は、オーガストレイモンド日本正規代理店でるセンチュリータイムジェムズジャパン株式会社が行います。