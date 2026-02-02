＜オフィシャルレポート＞「ウタヒメドリーム」公開オーディションにて新キャスト決定！5thライブ10月18日(日)豊洲PITで開催！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）は、アニメ専門チャンネル『アニマックス』を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫、以下、アニマックス）と共同で開催していた、メディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」新キャストを募集するオーディション『ウタヒメドリーム AUDITION ～未来のウタヒメはあなた～ Powered by ANIMAX』内にて『ウタヒメドリーム AUDITION FINAL』として最終選考公開イベントを実施、このたび新キャストを決定いたしました。

さらに5thライブを2026年10月18日(日)豊洲PITで開催することも発表。

当日の模様を本稿でお届けいたします。

新キャスト紹介

扇紬 役 西田ひらり さん

＜コメント＞

公開オーディションは初めてでとても緊張したのですが、気持ちよく歌わせていただきました。

紬ちゃんとして演歌をたくさんの人に知ってもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

森川奈緒 役 小山奈桜 さん

＜コメント＞

すごく緊張したのですが、皆さんが温かくてとっても楽しんで審査をすることができました。

森川奈緒ちゃんとしてウタヒメドリームをもっともっと盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします！

開演後、まずは最終選考に残った応募者による公開オーディションを実施。審査員と応援に駆け付けたファンたちに向けて熱いパフォーマンスが披露されました。

その後、ウタヒメドリーム オールスターズによるミニライブを開催。ソロ歌唱と、2026年10月に放送されるTVアニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」のエンディング主題歌に決定している新曲「STELLAR」を初歌唱いたしました。

そしていよいよ新キャストを発表！

新たなキャストたちに向けて、会場にいるファンの方々から大きな期待と声援が寄せられました。

最後はプロジェクトデビュー曲『ウタヒメドリーム』を合格者と共に全員で歌唱。新キャストを含めた初のパフォーマンスともなり、会場は大盛況でイベントの幕を閉じました。

今後も展開が広がり続ける「ウタヒメドリーム」。

引き続き、そして新たなウタヒメ達の活躍にもぜひご注目ください！

『ウタヒメドリーム』5thライブ2026年10月18日(日) 豊洲PIT 開催決定！

1月31日(土)開催『ウタヒメドリーム AUDITION FINAL』 概要

＜公演概要＞

日程：2026年1月31日(土) 開場 15:30／開演 16:00

会場：品川インターシティホール【〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティ ホール棟 ホール1F】

＜出演＞

山崎玲奈（夢咲いぶき役） ※「崎」の正式表記は「たつさき」

鈴木杏奈（桜木舞華役）

其原有沙（真白清美役）

花耶（HiREN役）

礒部花凜（水月ひかり役）

鷲見友美ジェナ（高木凛役）

倉知玲鳳（萩原ひまわり役）

竹内夢（SAKURAKO役）

オーディション最終選考候補者

ママタルト（MC)

「ウタヒメドリーム」について

株式会社アース・スター エンターテイメントによるTVアニメ企画進行中のメディアミックス音楽プロジェクト。

個性豊かな「ウタヒメ」たちが、昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐ！歌とパフォーマンスを武器に「ウタヒメクイーン」の座をかけて競い合う熱き物語を、さまざまなメディアを横断して描きます。

公式YouTubeを中心に「神曲リレー100」と題したカバー楽曲の公開や、オリジナル楽曲を展開中。

漫画『ウタヒメドリーム』がコミック アース・スターにて好評連載中(https://comic-earthstar.com/episode/2550912965247413853)です。

キャラクター／キャスト

夢咲いぶき CV:山崎玲奈 ※「崎」の正式表記は「たつさき」

桜木舞華 CV:鈴木杏奈

真白清美 CV:其原有沙

HiREN CV:花耶

水月ひかり CV:礒部花凜

高木凛 CV:鷲見友美ジェナ

萩原ひまわり CV:倉知玲鳳

SAKURAKO CV:竹内夢

扇紬 CV:西田ひらり

森川奈緒 CV:小山奈桜

