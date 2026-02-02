『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』メインステージ「機動新世紀ガンダムX」（後半）が追加！ピックアップガシャにUR「ガンダムDX(EX)」 /UR 「ガロード・ラン」などが登場！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、メインステージ「機動新世紀ガンダムX」（後半）が新たに追加されました。

これにあわせて、UR「ガンダムDX(EX)」 /UR 「ガロード・ラン」、UR「ガンダムヴァサーゴチェストブレイク(EX)」/UR「シャギア・フロスト」などが新たに追加されたピックアップガシャが開催中です。

今回の追加に合わせて海外一部地域でストアセールス１位達成を記念し、ダイヤ3,000個（ガシャ10回分）を全員へプレゼントいたします。

また、開催中のイベント「強敵襲来」、ジェネレーションタワー 「WEST TOWER」についてもあわせてお知らせいたします。

＜アプリダウンロードはこちらから＞

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

●PC版 Google Play Games：

https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

＜公式X＞

https://x.com/ggene_eternal

メインステージ「機動新世紀ガンダムX」（後半）が追加！

1月31日よりメインステージ「機動新世紀ガンダムX」（後半）が追加されました！ メインステージ「機動新世紀ガンダムX」のステージ8をクリアすることで解放されます。

なお、後半のステージ追加に伴い、開発経路図が一部変更されます。

さらに、メインステージにて、期間限定で「Resolution」など「機動新世紀ガンダムX」で使用された楽曲が流れます！

期間中はぜひBGMをONにしてお楽しみください！

また、エターナルパス加入特典のアニメ視聴機能に「機動新世紀ガンダムX」が追加されています！

ステージの進行に合わせてアニメもご視聴ください。

▼イベント詳細▼

※楽曲再生期間：開催中 ～3/1 12:00まで（予定）

※再生可能期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※アニメ視聴権は配信日から90日間の視聴期限があります。

※PC版 Google Play Gamesではアニメ視聴機能は利用できません。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

※画面は開発中のものです。

新たにUR「ガンダムDX(EX)」 /UR 「ガロード・ラン」、UR「ガンダムヴァサーゴチェストブレイク(EX)」/UR「シャギア・フロスト」が登場するピックアップガシャが開催！

期間限定ユニットとして、UR「ガンダムDX(EX)」 /UR 「ガロード・ラン」がピックアップガシャに登場！また、UR「ガンダムヴァサーゴチェストブレイク(EX)」/UR「シャギア・フロスト」や、URサポーター「ジャミル・ニート&フリーデンII」も新登場！

▼ガシャ詳細▼

※開催期間：開催中 ～ 2/20 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

「強敵襲来」イベントが開催中！

強敵として「GファルコンGX」が登場

「GファルコンGX」が強敵として新たに登場！

イベントを遊んでSSRユニットを手に入れよう！

▼イベント詳細▼

※開催期間：開催中 ～ 2/12 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

ジェネレーションタワー 「WEST TOWER」開催中！

ジェネレーションタワー 「WEST TOWER 1～15F」が開催中！

報酬として「ダイヤ」や「称号」に加え、「武装強化パーツUR」や「SP化バッジ」のほか、一定階層クリアすることで、「自身と自身を中心とした範囲の味方が自身の受けるダメージを軽減」するスキルを持つURキャラクター「ティファ・アディール」を獲得可能です！

ぜひ最上階層を目指して挑戦しましょう！

▼イベント詳細▼

・開催期間：開催中 ～ 2/20 11:59まで（予定）

※本イベントは、プレイヤーRANK16に到達することで解放されます。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※本イベントは今後再登場する可能性があります。

※イベントの詳細はアプリ内をご確認ください。

海外一部地域でのストアセールスランキング1位を記念して、ダイヤ3,000個を全員へプレゼント！

海外一部地域でストアセールスランキング1位を達成！

感謝の気持ちとしてダイヤ3,000個（ガシャ10回分）を全員へプレゼント！

ジージェネエターナルの世界をさらにお楽しみください！

【プレゼント内容】

ダイヤ3,000個（ガシャ10回分）

※1アカウントにつき1回のみの獲得となります。

※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。

※プレゼント配布期間 開催中 ～ 2026/3/3 23:59

※詳細はアプリ内をご確認ください。開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。

「Bandai Namco Entertainment Web Store」に『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』が対応！

ダイヤ3,000個を無料で購入できる！

Bandai Namco Entertainment Web Storeにジージェネエターナルが対応いたしました！

Web Storeではゲーム内アイテムがお得に購入可能です。

Web Store対応記念におひとり様1回限定でダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンを開催中ですのでぜひご利用ください！

■キャンペーン期間

・開催中

■Web Storeはこちら

https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp(https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp)

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！

本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。

１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能

マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！

２.迫力ある演出と共に原作を追体験

数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。

知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！

３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成

ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！

また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！

４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら350以上のユニットを入手

強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。

初期開発可能なユニットは350以上！

また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する

ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！

５.94のガンダム作品から800機以上が参戦！19のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！

本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！

現在、94作品から800機以上が参戦！

参戦している全作品は以下の通りとなっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2053_1_5790ff907c4ce1e693260a8f6ca1c556.jpg?v=202602021251 ]

※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？

「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から

自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった

シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、

ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。

原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、

作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、

「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。

新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。

ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。

製品概要

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信開始日：配信中

販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金

配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665(https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665?mt=8)

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

●PC版 Google Play Games

https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字

公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/

公式X：https://x.com/ggene_eternal

著作権表記：(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。