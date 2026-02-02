3人制バスケットボールのプロリーグ『3x3.EXE PREMIER 2026 JAPAN』参戦チームが決定！

ゼビオホールディングス株式会社

ゼビオグループのクロススポーツマーケティング株式会社（代表取締役社長：中村考昭）が主催する、3人制バスケットボールのグローバルプロリーグ『3x3.EXE PREMIER（スリー・エックス・スリー・エグゼ・プレミア）2026 JAPAN』に参戦する全チームが確定しましたので、お知らせいたします。

シンガポールのスポーツ政策を担うスポーツシンガポール（SportSG）＊との連携により、『3x3.EXE SUPER PREMIER 2025-26』のシンガポール開催に加えて、ナショナルチームの強化を目的としてシンガポールから『3x3.EXE PREMIER 2026 JAPAN』に1チームの参入が決定しました。

『3x3.EXE PREMIER 2026 JAPAN』の男子カテゴリーには、日本国内で5チーム、シンガポールから 初めて1 チームが参戦します。また、女子カテゴリーには3チームが新加盟し、昨シーズンの全9チームから全12チームに拡大いたしました。男女ともにより熾烈な戦いが予想される2026シーズンに、ぜひご注目ください。

海外加盟国につきましては、決定次第、発表させていただきます。

＊シンガポール文化社会青年省（Ministry of Culture, Community and Youth of Government of Singapore）の法定機関

【MEN’S CATEGORY】2026 シーズン参戦チーム一覧

※チームは本拠地の都道府県コード及び市区町村コード順

※NEW...新規加盟チーム／◎...男女両カテゴリーで加盟するチーム

※シンガポールチームのロゴや詳細は、決まり次第、3x3.EXE PREMIER オフィシャルサイト内にて公開いたします

MEN’S CATEGORY 新規参入チーム

IBARAKI BACKBONE.EXE（イバラキ バックボーン エグゼ）

本拠地：茨城県石岡市スローガン：茨城から世界へ

茨城県石岡市は関東三大祭りのひとつである「石岡のお祭り」により多くの方々に愛される地 域である一方、高齢化と若年層の転出による人口減少の影響もあり若年層の活躍の場が少 しずつ減少傾向にある中、若者の手で魅力ある石岡市を少しでも多くの方に知っていただき、 そして盛り上げたいという想いで参入を決意。

若者の活躍する未来を目指して、茨城から世界を目指し挑戦を続けます。

SHIBUYA SCELFIDA.EXE（シブヤ シェルフィーダ エグゼ）

本拠地：東京都渋谷区スローガン：Scelfida - 選ばれし挑戦者。共に創り、共に吼え、世界を揺らす。

本チームは特定の母体を持たず、「勝利への純粋な渇望」と「世界で戦う実力」を軸に、ゼロから選び抜かれたプロフェッショナルが集う挑戦者集団です。

既存の枠組みを超え、志を共にする精鋭たちが集結することで、3x3 の新たな価値を創造したいと考えています。私たちが目指すのは、ただ勝利を重ねることだけではありません。

コートで限界に挑む選手たちの背中を通じて、子供たちに「夢」を、観る人すべてに「明日を生きる希望」を与えること。選手一人ひとりが次世代のロールモデルとなり、希望の象徴となることを使命としています。チーム誕生前からこの志に共鳴し、苦楽を共にしてくださった「プレミアメンバー」の皆様の熱い想いを原動力に、渋谷から日本中へ感動を広げ、次世代のオリンピアンを輩出する未来を切り拓いていきます。

CHIGASAKI STARS.EXE（チガサキ スターズ エグゼ）

本拠地：神奈川県茅ケ崎市スローガン：人は誰しも生まれたときからスター！ 気づき、動き、選びながら生きていく、その一歩一歩が人を STAR に。CHIGASAKI STARS.EXE は、バスケットボールを通して「誰もが自分の人生の主役になれる」ことを体現し続けます

スポーツ MC、ラジオパーソナリティーとして活躍するたっつー(龍口健太郎氏)がオーナーを務め、神奈川県茅ヶ崎市を拠点に街とともに呼吸し、人と人がワクワクでつながるチームづくりを行なう。特別であることよりも、等身大であることを大切にし、選手たちがこの街で挑戦する姿が新しいコミュニティを生み、その姿が子どもたちにとっての憧れとなり、夢や目標を描くきっかけになることを目指します。

そして茅ヶ崎からスターが生まれる瞬間をコートの上で発信し続ける！AWAKENESS - 気づいた瞬間から、人生は動き出します。

DRIVESTAGE.EXE（ドライブ ステージ エグゼ）

本拠地：大阪府大阪市スローガン：最高速度で走り抜けろ やるかめっちゃやるか

オーナーは中古車販売業を運営する株式会社ドライブステージ。B リーグ観戦を通じて、展開の早さや高いエンターテインメント性に魅了され、当初はスポンサーとして競技に参画。次第に、支援する立場にとどまらず、自らが主体となって人々に感動を創出したいという想いが強まり、チーム設立に至りました。

加えて、3x3 は既存の都市インフラや公共空間を活用できる競技特性を持ち、地域活性化や新たな価値創出につながる点にも大きな可能性を感じています。スポーツを通じて地域と関わり、社会に持続的な価値を提供していくことを目的に、参入を決意しました。

ATTEMPT OKAYAMA.EXE（アテンプト オカヤマ エグゼ）

本拠地：岡山県岡山市スローガン：岡山から世界へ

前身となる TRYHOOP OKAYAMA.EXE のオーナー・中島聡氏が、新たな挑戦として本チームを立ち上げました。これまで積み重ねてきた歴史や経験を大切に受け継ぎながら、岡山発のバスケットボール文化を未来へとつなげていきます。

3x3 という、誰もが身近に感じられるスピード感あふれる競技を通じて、より多くの人々にバスケ

ットボールの魅力と感動を届けたい。そして、地域とともに歩み、地域に愛される存在として、継

続的に挑戦し続けるチームを目指します。

【WOMEN’S CATEGORY】2026 シーズン参戦チーム一覧

※チームは本拠地の都道府県コード及び市区町村コード順

※NEW...新規加盟チーム／◎...男女両カテゴリーで加盟するチーム

WOMEN’S CATEGORY 新規参入チーム

SHINJUKU GIVERS.EXE（シンジュク ギバーズ エグゼ）

本拠地：東京都新宿区スローガン：新宿から世界へ。バスケットボールの力で、人々に愛と熱狂を。

オーナーは、こころ整骨院・整体院を全国 100 店舗以上で展開する株式会社 givers。

患者様一人ひとりの凝りや痛みに寄り添い、身体の悩みの解消に取り組んでおり、その活動を通じて社会に貢献できることを誇りに思うと同時に、トレーナーの専門的なスキルが、患者様だけでなく限界に挑む 3x3 アスリートにも役立てられるのではないかと考えました。

昨年サポートした野球やサッカーで得た経験を活かし、10 分 1 本勝負で高強度の戦いが続く3x3 において、試合前の準備から試合中を支える身体づくりに、ケアのプロであるトレーナーの力を活かしていきます。

NAGOYA DERRAZE.EXE（ナゴヤ デラーズ エグゼ）

本拠地：愛知県名古屋市スローガン：名古屋をデラ熱く！We are Strong！！We are DERRAZE！！！

オーナーは、「未来の価値を創造し、社会を革新する」という理念のもと、既存の枠にとらわれな

い新たな価値や文化の創出に挑戦を続けてきた株式会社革新企業。社長自身が青春時代に『スラムダンク』をきっかけにバスケットボールに魅了され、スポーツが持つ人を惹きつけ、感動を生み出す力を強く実感した経験から、スピード感と迫力があり、誰もが身近に楽しめる 3x3 を通じて、勝敗を超えた感動を創出し、名古屋を中心に社会に活気を与えるとともに、女子スポーツの発展に貢献するためチームを設立しました。

ATHLETE X KANSAI.EXE（アスリート エックス カンサイ エグゼ）

本拠地：京都府宇治市スローガン：夢を諦めない人生を、選べ

アスリートを応援するブランド「Athlete-X」から、3x3 チームが誕生しました。

スポーツに全力で向き合うことと、将来のキャリアを見据えることは、決して相反するものではな

く、両立できると私たちは考えています。

特に女性アスリートは、競技を続けながら将来設計を進めることに課題を抱えやすく、環境や選択肢の不足によって、競技継続を断念せざるを得ないケースも少なくありません。

私たちはその現状を変えるため、「競技か、仕事か」という二択ではなく、「競技も、仕事も」選べる環境づくりを目指し、チームを設立しました。

Athlete-X は、アスリートが競技に集中しながら、競技後のキャリア形成にも主体的に取り組

める仕組みを構築し、挑戦を続けるすべてのアスリートを支え、共に歩んでいきます。

参考

https://3x3exe.com/premier/2026season_jpn_teams/