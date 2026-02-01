寒さのピークの今、食卓に“ヘルシー×ごちそう”すき焼きは牛だけじゃない？鶏すきやき鍋が支持される理由

一般社団法人日本食鳥協会

物価高や健康志向の高まりを背景に、冬の家庭料理に求められる価値が変化しています。外食を控える一方で、「家族で囲める特別感」や「気軽なごちそう」を自宅で楽しみたいというニーズが強まり、鍋料理は改めて“冬の主役メニュー”として存在感を高めています。

こうした中、一般社団法人日本食鳥協会が全国20～69歳の男女2,000名を対象に実施(※)した「鍋料理に関する意識調査」から、従来の牛すき焼きに代わる新たな選択肢として、“鶏すきやき鍋”が「軽やかなごちそう」として支持を広げつつある実態が明らかになりました。ヘルシーで続けやすく、家族みんなで楽しめる――。冬の食卓に求められる「ヘルシー×ごちそう」という二つの価値を同時に満たす存在として、鶏すきやきは新しい鍋文化として定着する可能性を秘めています。(※2025 年、10 月調査)

”ヘルシー×ごちそう”を満たす、鶏すきやき鍋

■ 1. 物価高でも“特別感”を求める家庭料理

全国の20～69歳の男女2,000名に実施した「鍋料理に関する意識調査」によると、約8割（81.5％）が冬に“月数回以上”鍋を食べる と答え、鍋が冬の家庭の中心であることが明らかになりました。“週1回以上”も 38.7% にのぼり、鍋が冬の日本家庭の中心料理として定着していることがわかりました。

鍋に求める点は、「特別感・ごちそう感」（34.5%）、「家族みんなで楽しめること」（31.9%） が上位。コスパや手軽さよりも「家族と囲む特別な時間」を重視していることが特徴です。

近年の物価高により外食のハードルが高まる中、「家で楽しむ小さな贅沢（ホームラグジュアリー）」の需要が強まっていると読み取れます。

■ 2. 現代の家庭料理は「ヘルシー×ごちそう」へ二極化

この冬、食べる選択肢にある鍋の調査では、すき焼き・しゃぶしゃぶ・寄せ鍋といった“伝統のごちそう鍋”が依然として上位に並びました。一方で、豆乳鍋（47.6%）・鶏すき（37.1%）・トマト鍋（34.5%） など、“軽くてヘルシーな鍋”も安定した支持層を持ち、「特別感はほしいが、重すぎるのは避けたい」という価値観が出てきていることが明確です。一方で、「栄養バランス」（23.2%）「コスパ」（28.2%） といった“ヘルシー・節約志向”も同時に高まっており、家庭料理の価値観が「手軽な日常鍋」 と「健康を意識したごちそう鍋」の二層に分かれつつあります。この二層化の交差点に位置づけられるのが、今回のテーマである 「鶏すきやき鍋」 です。

■ 3. 鶏すきやき鍋の選択理由に見る、“軽やかなごちそう”という新潮流

すき焼きといえば“牛肉”のイメージが強い一方で、今回の調査では「鶏すきやき鍋」を選ぶ層に顕著な特徴 が見られました。「鶏すきやき」を選んだ理由（複数回答）は、以下が上位に並びます。

■ 4. 鶏肉は「家族性」「健康性」「続けやすさ」で冬の食卓を支える

鶏肉は、家庭の肉料理の中で「子どもから高齢者まで食べやすい」「日常的に買いやすい」「ヘルシーかつ高たんぱく」という特徴を持ちます。これらは調査回答の中でも強く現れており、「“家族団らん鍋”の期待」「“軽いごちそう”への移行」「“健康配慮の値ごろ感”への支持」という 現代の家庭料理の価値観そのものと合致しています。

鍋が冬の食卓で果たす役割は年々拡大しており、今後は“牛すき”に加え、“鶏すき”という新しいすき焼き文化の定着が期待できるフェーズ に入りつつあります。

■ 5. ＜日本食鳥協会の考察と提案＞

今回の調査は、鶏肉が持つ「ヘルシー」「手頃」「家族で食べやすい」という価値が、冬の鍋市場の変化と強く結びついていることを示しました。特にすき焼きのような“ごちそう料理”において、脂質を抑えた鶏肉を使うことで、「罪悪感の少ないごちそう」「子どもから高齢者まで楽しめる家族料理」「物価高でも取り入れやすい“続けられる贅沢”」を実現できる可能性が見えています。

日本食鳥協会としては、“すき焼き＝牛”という固定観念を越え、鶏肉の魅力を活かした「鶏すき」という新たな家庭文化の提案 を進めてまいります。鶏肉が持つ多様性とヘルシーさは、これからの日本の食卓をより豊かにする力があると確信しています。

「鶏すきやき」の魅力とは？

・ リーズナブル：安価な鶏肉なら家計にも安心。日々の食卓にも登場させやすい“身近なごちそう”。

・ 部位の多様性を楽しめる：もも肉・むね肉・手羽・つくねなど、部位ごとの食感と旨みが楽しめる。

・ 割下との相性抜群：鶏の脂と甘辛い割下が合わさることで、コクと深みのある味わいに。

・ 調理も手軽：家庭でも簡単に作れるため、季節の定番料理としても人気上昇中。

・ ご当地鶏も活用可能：銘柄鶏を使えば地域性も演出可能。外食メニューとしても展開しやすい。

【調査概要】

・調査期間 ：2025年11月

・調査機関：インターネット調査

・有効回答数（サンプル数） ：1,000名（20～60代男女、各年代100名）

【協会の概要】

名称：一般社団法人 日本食鳥協会

所在地：東京都千代田区岩本町2-1-18 フォロ・エム9階

設立：昭和35年11月17日

会長：佐藤実

公式サイト：https://www.j-chicken.jp/

事業内容：国産チキンの消費促進活動、衛生・品質向上のための調査・情報提供、関連業界への広報啓発・イベント企画、鶏肉に関する知識普及および食育推進。