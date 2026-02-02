APT、タイの展示会・ジャパンパビリオンへの出展が決定

株式会社APT

物流システムエンジニアリングを手掛ける株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役：井上 良太、以下APT）は、2026年3月18日（水）から21日（土）までタイ・バンコクで開催される展示会「Warehouse & Logistics Asia 2026（以下、WLA2026）」において、ジャパンパビリオン運営事務局がプロデュースする「ジャパンパビリオン」の一員として出展することをお知らせいたします。

■ 出展の背景と目的

現在、タイをはじめとするASEAN地域では、eコマースの爆発的普及や労働力不足により、物流センターの高度化が急務となっています。当社は、2023年に初の海外案件をタイでデリバリーして以来、これまで日本国内で培ってきた「自動倉庫システム」の構築ノウハウと、現場を最適化するソフトウェア技術を武器に、現地企業の課題解決を推進しています。

■ 展示会およびジャパンパビリオン概要【WLA2026 概要】

2015年の初開催から、今年で11年目の開催となります。タイを始め周辺国から、その名の通り物流から倉庫業、関連する製造業への商品、サービスを展開する企業が一同に会する展示会です。

名称: Warehouse & Logistics Asia 2026 （https://www.thailandlogistic.com/en/home/）

会期: 2026年3月18日(水)～21日(土) 10:00～18:00

会場: BITEC (バンコク国際展示場)

主催: Thailand Business Pages ( https://www.thailandpages.com/ )

ジャパン・パビリオン運営事務局・提案資料より抜粋

【ジャパンパビリオン 概要】

運営: 株式会社Go Beyond 並びに Go Beyond Asia International Co., Ltd.（ジャパン・パビリオン運営事務局）

出展構成: 日本およびタイに拠点を置く日系企業複数社による共同出展

パビリオン位置: メイン通路クロスエリア、54平方メートル のアイランド（予定）

当社は本出展を通じ、タイ国内におけるパートナーシップの強化と、東南アジア全域における物流インフラのスマート化に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 株式会社APTに関するお問い合わせ

株式会社 APT

担当：マーケティングPRチーム

email : pr@n-apt.co.jp

tel : 043-350-0581

■ ジャパンパビリオン運営および取材に関するお問い合わせ

ジャパンパビリオン運営事務局

担当：岡田 友宏（Tomohiro Okada）

email: tomohiro.okada@gobeyondasia.ltd

tel：

+81 50-5794-0897（日本・株式会社Go Beyond）

+66 65-027-7600（タイ・Go Beyond Asia International Co.,Ltd.）