APT、タイの展示会・ジャパンパビリオンへの出展が決定
物流システムエンジニアリングを手掛ける株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役：井上 良太、以下APT）は、2026年3月18日（水）から21日（土）までタイ・バンコクで開催される展示会「Warehouse & Logistics Asia 2026（以下、WLA2026）」において、ジャパンパビリオン運営事務局がプロデュースする「ジャパンパビリオン」の一員として出展することをお知らせいたします。
■ 出展の背景と目的
現在、タイをはじめとするASEAN地域では、eコマースの爆発的普及や労働力不足により、物流センターの高度化が急務となっています。当社は、2023年に初の海外案件をタイでデリバリーして以来、これまで日本国内で培ってきた「自動倉庫システム」の構築ノウハウと、現場を最適化するソフトウェア技術を武器に、現地企業の課題解決を推進しています。
■ 展示会およびジャパンパビリオン概要【WLA2026 概要】
2015年の初開催から、今年で11年目の開催となります。タイを始め周辺国から、その名の通り物流から倉庫業、関連する製造業への商品、サービスを展開する企業が一同に会する展示会です。
名称: Warehouse & Logistics Asia 2026 （https://www.thailandlogistic.com/en/home/）
会期: 2026年3月18日(水)～21日(土) 10:00～18:00
会場: BITEC (バンコク国際展示場)
主催: Thailand Business Pages ( https://www.thailandpages.com/ )
ジャパン・パビリオン運営事務局・提案資料より抜粋
【ジャパンパビリオン 概要】
運営: 株式会社Go Beyond 並びに Go Beyond Asia International Co., Ltd.（ジャパン・パビリオン運営事務局）
出展構成: 日本およびタイに拠点を置く日系企業複数社による共同出展
パビリオン位置: メイン通路クロスエリア、54平方メートル のアイランド（予定）
当社は本出展を通じ、タイ国内におけるパートナーシップの強化と、東南アジア全域における物流インフラのスマート化に貢献してまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】
■ 株式会社APTに関するお問い合わせ
株式会社 APT
担当：マーケティングPRチーム
email : pr@n-apt.co.jp
tel : 043-350-0581
■ ジャパンパビリオン運営および取材に関するお問い合わせ
ジャパンパビリオン運営事務局
担当：岡田 友宏（Tomohiro Okada）
email: tomohiro.okada@gobeyondasia.ltd
tel：
+81 50-5794-0897（日本・株式会社Go Beyond）
+66 65-027-7600（タイ・Go Beyond Asia International Co.,Ltd.）